Шойгу: 1100 женщин-военнослужащих участвуют в СВО, каждая третья получила госнаграду

Селекторное совещания с руководящим составом армии министр обороны Сергей Шойгу начал с общей ситуации на линии боевого соприкосновения Вооруженных Сил России и украинских формирований.

Селекторное совещания с руководящим составом армии министр обороны Сергей Шойгу начал с общей ситуации на линии боевого соприкосновения Вооруженных Сил России и украинских формирований.

Ситуация для нашей армии имеет хорошую тенденцию. Вот слова министра: «В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Купянском направлениях освобождены населенные пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка. Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ».

Шойгу отметил, что в рамках американской стратегии «сломить Россию силой оружия» страны Запада продолжают «наращивать поставки вооружений на Украину, расширяют программы обучения личного состава украинской армии».

Глава военного ведомства подчеркнул, что все это не дает ВСУ существенных преимуществ: «Вместе с тем поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 000 военнослужащих».

Шойгу обратил внимание СМИ, что российских офицеров сильно «удивляет такое безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам».

По факту, Запад лишь продлевает агонию киевского режима, который прячется с оружием за спинами мирного населения и наживается на ситуации. Если бы киевская верхушка не прикрывалась гражданами…

«В свою очередь, для нас приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей.

Продолжим выполнение задач в рамках специальной военной операции», — еще раз напомнил министр и перешел к обсуждению мероприятий в преддверии 78-й годовщины Победы.

Шойгу обратил внимание подчиненных, что США ведет против России беспринципную информационную войну, в рамках которой «бессовестно продвигают ложь о том, что именно они внесли основной вклад в разгром фашизма и завершение Второй мировой войны». Он призвал обращать внимание на подобные фейки.

На селекторном совещании обсуждалось также поэтапное увеличение численности Вооруженных Сил (только в этом году в военные вузы примут 18 тысяч слушателей и курсантов). А еще стало известно, сколько женщин-военнослужащих несут службу в зоне специальной военной операции (СВО).

Сергей Шойгу обратился с поздравлением ко всем женщинам в преддверии Международного женского дня: «В этот праздник мы выражаем искреннюю признательность нашим дорогим женщинам за их заботу, доброту, душевное тепло и стойкость в дни испытаний. На профессиональном поприще они в полной мере реализуют свои способности, являются активными участницами общественной и политической жизни страны. Многие выбрали для себя непростую стезю - служить Отечеству в рядах Вооруженных Сил. И таких более 39 000. Почти 5000 из них носят офицерские погоны. На сегодняшний день 1100 женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами».

Министр пожелал подчиненным «крепкого здоровья, весеннего настроения и семейного благополучия».