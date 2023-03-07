Путин пошутил, что в Сбере айтишников больше финансистов

Греф рассказал президенту о состоянии главного банка страны. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Приезд председателя правления Сбера Германа Грефа в Кремль на доклад президенту не похож на регулярные отчеты губернаторов. Хотя бы потому, что в этот раз Владимир Путин говорил не меньше самого банкира, а обычно-то глава страны больше слушает.

- Благодаря профессиональным действиям нашего банковского сообщества, правительственных структур, усилиям Центрального банка, в целом, – хочу это подчеркнуть, – в целом удалось все эти сложности (речь о западных санкциях – Ред.) преодолеть, - отметил российский лидер.

Президент поблагодарил Грефа за то, что Сбер снова стал приносить прибыль. Устойчивость самого большого банка страны повышает финансовый суверенитет всей экономики.

- Мы самый атакуемый субъект в стране, и такие по мощности атаки, которые были, мы никогда с ними не сталкивались, – по сложности и по мощности, – заметил в ответ Герман Оскарович.

Банкир пожаловался, что Сбер потерял все свои зарубежные активы, кроме тех, что остались в СНГ. Кроме этого, организацию отключили от SWIFT, а США пригрозили санкциями компаниям, которые будут иметь дело с российским банком.

- Мы потеряли и возможность оперировать на биржах, и возможность оперировать с любыми валютами – как в долларе, так и в евро, - резюмировал финансист.

Но это не остановило развитие. Более того, Сбер продолжил работать и во всех приграничных территориях.

- В этих маленьких городках в Белгородской, в Курской, в Воронежской областях – просто невозможно себе представить, что мы не будем оказывать финансовые услуги, - отметил Греф.

Банкир рассказал, что компания давно работала над своим программным обеспечением, поэтому теперь с IT сложностей нет.

- У вас айтишников больше, чем финансовых специалистов уже, наверное, - пошутил президент.

- У нас сегодня 38 тысяч инженеров работает в банке. Это самая большая айтишная структура в стране, - подтвердил глава Сбера.