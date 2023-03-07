Уговаривают вложиться в цифровой рубль: Как устроена новая схема мошенничества

Финансовые мошенники запустили рассылку о цифровых рублях якобы от имени ЦБ РФ. Фото: Shutterstock

Хочешь зарабатывать деньги – будь гибким. Видимо, таким лозунгом пользуются финансовые мошенники. Они используют любой подходящий повод, чтобы попытаться похитить деньги у нас с вами. Буквально пару недель прошло с тех пор, как в ЦБ заявили о начале тестирования цифрового рубля. А преступники уже тут как тут.

По данным "Лаборатории Касперского", финансовые мошенники уже запустили рассылку якобы от имени регулятора. Там сообщается о запуске российской государственной криптовалюты. Потенциальных жертв приглашают одними из первых инвестировать в нее. Мол, курс будет только расти.

- В реальности депозит, который вносит жертва, забирают мошенники. Пользователь же не получит ничего и рискует конфиденциальными данными, если вводил их на сайте, — поясняют эксперты «Лаборатории Касперского».

Там в очередной раз напоминают, что не стоит переходить по ссылкам в письмах от неизвестных отправителей. Особенно если они обещают вам золотые горы.

Напомним, систему цифрового рубля в ЦБ придумывают уже несколько лет. И вот теперь вышли на пилотный запуск. Он начнется 1 апреля. Тест проведут 13 крупных российских банков и ограниченное количество их клиентов.

Если говорить упрощенно, цифровой рубль — это третье агрегатное состояние нашей валюты. Он будет ходить наравне с наличными и безналичными рублями. Цифровой рубль сочетает в себе свойства и тех, и других.

- Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. Как и наличные, цифровой рубль может использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к Интернету, — поясняют в ЦБ.

При этом все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными: как сейчас, 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них. Причем обменивать один на другой можно будет без какой-либо комиссии. Отсюда следует, что курс цифрового рубля физически не сможет резко расти. А значит, и «инвестировать в него на ранней стадии», нет никакого смысла.

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