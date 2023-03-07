Росгвардейцы поздравили жительниц Мариуполя с праздником

Фото: Росгвардия

Военнослужащие Росгвардии посетили общеобразовательную школу и районную больницу Мариуполя, где поздравили преподавателей и медицинский персонал с наступающим Международным Женским Днем. Они пожелали учителям и врачам «крепкого здоровья и семейного благополучия».

«Поздравление в школе проходили непосредственно во время урока, что стало хорошим примером уважения и признательности к своим учителям для подрастающего поколения, а в больничных покоях медицинские работники поблагодарили военнослужащих за проявленное внимание и заботу», - прокомментировали кадры в ведомстве.

Для представительниц прекрасной половины человечества поздравление росгвардейцев стало приятным сюрпризом, у многих на глазах блестели слезы радости.

Напомним, что Мариуполе постепенно наводится порядок. Россия делает все, чтобы скорее восстановить мирную жизнь в пострадавшем от украинских националистов городе. Недавно министр обороны Сергей Шойгу посетил в Мариуполе новый комплекс Федерального медико-биологического агентства России и новый жилой микрорайон, который будет состоять из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.

Жители Мариуполя уже осваивают первый построенный микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.