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Общество7 марта 2023 12:54

Росгвардейцы поздравили жительниц Мариуполя с праздником

Они вручили подарки учителям, врачам и медицинским сестрам
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

Военнослужащие Росгвардии посетили общеобразовательную школу и районную больницу Мариуполя, где поздравили преподавателей и медицинский персонал с наступающим Международным Женским Днем. Они пожелали учителям и врачам «крепкого здоровья и семейного благополучия».

«Поздравление в школе проходили непосредственно во время урока, что стало хорошим примером уважения и признательности к своим учителям для подрастающего поколения, а в больничных покоях медицинские работники поблагодарили военнослужащих за проявленное внимание и заботу», - прокомментировали кадры в ведомстве.

Для представительниц прекрасной половины человечества поздравление росгвардейцев стало приятным сюрпризом, у многих на глазах блестели слезы радости.

Напомним, что Мариуполе постепенно наводится порядок. Россия делает все, чтобы скорее восстановить мирную жизнь в пострадавшем от украинских националистов городе. Недавно министр обороны Сергей Шойгу посетил в Мариуполе новый комплекс Федерального медико-биологического агентства России и новый жилой микрорайон, который будет состоять из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.

Жители Мариуполя уже осваивают первый построенный микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ