У Романа Костомарова прогрессирует сепсис

Полноценно в сознание Роман пока не пришел Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Роману Костомарову стало хуже. У фигуриста, который лежит в реанимации, прогрессирует сепсис. Пациент по-прежнему находится в искусственной коме.

Врачи пока не могут остановить заражение крови у Романа Костомарова. В опасности находятся руки и ноги фигуриста. Ткани продолжают отмирать. Специалисты считают, что спортсмену грозит новая ампутация, чтобы остановить заражение.

Полноценно в сознание Роман пока не пришел, пишет Mash. По словам медиков, он может реагировать только на просьбы - приоткрыть рот и моргнуть.

Меж тем Илья Авербух не стал скрывать, что состоянии Костомарова - тяжелейшее. "Рома борется с серьезным недугом. Ситуация сейчас тяжелейшая", - цитирует его Р-Спорт.

С медиками общается только жена фигуриста Оксана Домнина. Конечно, близкие ждут и надеются, что наступит улучшение. "Если вы действительно сопереживаете, сходите в церковь и поставьте свечку во здравие Романа", - попросил хореограф.

Ранее главный врач петербургской частной скорой помощи "Корис" Лев Авербах оценил состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду. "Организм сыплется и в постоянном стрессе, иммунная система не выдерживает. Даже его приход в чувства, открытие глаз и возобновление реакции на внешний мир не дают никакой гарантии на восстановление. В любом случае это инвалидность - и, возможно, повторное лечение, которое будет не менее опасным", - цитирует Авербаха Sport24.

Авербах отметил, что сепсис не может начаться повторно, но может снова развиться не долеченный прошлый.