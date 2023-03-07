«Ведро порошка под елкой»: Дана Борисова рассказала о кокаиновых вечеринках с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Дана Борисова знакома с Владимиром Зеленским уже много лет. Ведущая программы Первого канала «Армейский магазин» принимала участие в съемках и вечеринках, на которых присутствовал будущий президент Украины. Телеведущая поделилась подробностями новогоднего корпоратива, на который был приглашен комик. По ее словам, под елку тогда занесли «ведро кокаина», и Зеленский не раз дегустировал его содержимое.

В 2005 году блондинку позвали провести праздничное мероприятие во Львове. За роль Снегурочки Дане заплатили 7 тысяч долларов. Вместе с ней на Украину отправился певец Данко. Корпоратив проходил в одном из дорогих загородных отелей. Столы ломились, спиртное текло рекой.

«Это был огромный загородный отель, куда съехалась высокопоставленная тусовка со всей Украины. Если честно, это был мой первый и последний туда визит. Я натерпелась таких ужастиков. После этого я очень много раз была в Киеве, но от Львова, к счастью бог меня миловал», - рассказала Борисова «МК».

По словам Даны, тогда она еще не употребляла наркотиков (телеведущая не скрывает, что страдала от зависимости) и все происходящее ее глубоко шокировало.

«Тогда я была еще девственно чиста в плане наркотиков. Я даже не знала, что кокаин называется «белым снегом», - говорит Борисова. - Окружающие были уже навеселе и под этим делом. Среди местных украинских артистов я заметила Владимира Зеленского. Тогда я, естественно, особого внимания на него не обратила. Один из его людей, ведущий вечера обратился ко мне: «А не желаете ли вы «белого снега»? Я, как дура, на него уставилась, подумала, он предлагает на улицу выйти, в снежки поиграть».

Когда ее подвели к елке и предложили заглянуть под ветки новогоднего дерева, Дана увидела целое ведро порошка.

«Обычное ведро на 5-6 литров, оно было полностью наполнено белым порошком», - призналась телеведущая.

Дана Борисова не скрывает, что употребляла запрещенные препараты. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Позже Дана столкнулась с Зеленским в 2011 году на съемках украинского шоу «Зiрка + Зiрка». В телепроекте участвовали как украинские, так и российские артисты.

«Зеленский выступал там в каком-то эпизоде. Мы все жили вместе, репетировали в большом павильоне. Должна сказать, что в 2011-м я уже употребляла запрещенные вещества. Пересматривая это шоу, вижу, что я располневшая, в нетрезвом виде – противно даже смотреть, видно, что я наркоманка. Но я могу сказать, что и на этом шоу без употребления «веществ» не проходили ни выступления, ни репетиции концертов», - констатирует Борисова.

По ее словам, представители украинского шоу-бизнеса и элиты почти в открытую принимали запрещенные препараты.

«На Украине всегда употребляли много больше, чем у нас. Они типа как Европа, не стесняясь, и на съемках, и на вечеринках, и на корпоративах употребляли», - говорит телеведущая.

Сейчас Дана в глубокой завязке. Борисова уже пять лет не прикасается к запрещенным препаратам. На вопрос: есть ли, по ее мнению, у Зеленского наркотическая зависимость? – телеведущая ответила утвердительно.

«Зеленский, судя по его виду, не вылечился от наркотической зависимости. Он в сторонке не стоял, к ведру тоже подходил, как и все, активно дегустировал», - отметила Борисова.

Напомним, весной 2017 года мама Даны Екатерина Ивановна в программе Андрея Малахова заявила, что ее дочь - наркоманка. Телеведущий с помощью своих друзей определил Борисову в тайскую специализированную клинику для наркоманов. Там Дана прошла курс лечения. У нее отобрали мобильный телефон и изолировали ее от внешнего мира. Поначалу Борисова пыталась сопротивляться. Телеведущая говорила, что ее обманом увезли в Таиланд и держат в клинике силой. Со временем Дана поняла, что это ее шанс навсегда избавиться от наркотиков.