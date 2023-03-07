«Все для тебя»: Стас Михайлов выпустил коллекцию белья

Репортеры заметили, как за последнее время постройнел артист. Стас не скрывает - ему удалось скинуть более 10 кило

Лет пять назад любимец дам Стас Михайлов уже представлял авторскую коллекцию постельного белья. Тогда по словам музыканта, поклонницы остались довольны. Сейчас артист представил не только именное белье, но и капсульную коллекцию домашней утвари в магазине Ivlev Chef Home BY Kitchen.

- Это подарок женщинам к 8 марта. Поэтому и название такое -«Все для тебя», -объясняет KP.RU Стас Михайлов.- И тут дело не в том, что у меня есть песня с таким названием. Просто это отличный слоган. Как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Ну например, вы же не полетите из аэропорта, который называется «В последний путь». И тут так. Люди видят название «Все для тебя» и понимают, что это качественно и с любовью.

В коллекции Стаса Михайлова представлены разные предметы быта: постельное белье из премиального хлопка, меховые пледы и чехлы для декоративных подушек, большой набор посуды, салатники, сервировочные блюда, розетки для варенья, парный набор чаш и чайник в элегантном черно-белом исполнении из высококачественного фарфора.

Цены - от 500 рублей.

Кружки и сахарницы - 500 рублей, разделочные и просто обеденные доски от 600 рублей, сотейник — 3990, премиум -комплект постельного белья —18 тысяч рублей.

-Конечно, самое главное для меня -доступная цена для людей. Сразу все сложно воплотить в жизнь, но я думаю, начало положено, будем смотреть, что будет дальше.

Мы год уделили тому, чтобы выбрать материалы. Ткани выбирал лично,-рассказывает Стас Михайлов.-Хотелось, чтобы было приятно каждому человеку. Моей жене Инне все понравилось. Но понятно, конечно, близкие всегда нас поддержат.

Как рассказывает Стас, для него это не просто бизнес, скорее, хобби, чтобы сделать приятное поклонницам.

-Я бизнесом практически со школы занимаюсь. Всегда пытался зарабатывать, -говорит артист.- Но тут дело даже не в деньгах. Просто я столкнулся на концертах с тем, что многие зрители говорят, мол, почему нет продукции. И вот годы пандемии дали возможность спокойно этим заняться. Это ещё не все. Будет ещё много электронной продукции, это уже следующий этап. И зарядки, и гаджеты. То, что необходимо каждому человеку.

Вещи для дома - это то, что пригодится каждому, то, что создаст тепло и уют. Что для меня уют? Это когда хочется вернуться домой, когда там есть, кто тебя ждёт. А если ещё есть дети маленькие -это вообще счастье. Обратите внимание, коллекция выполнена в черно-белых оттенках.

Я люблю черный и белый цвет. Я сам всегда хожу в черном. Это классические цвета, они мне нравятся. И так много яркого всего интернете. Дома хочется именно классики.

Репортеры заметили, как за последнее время постройнел артист. Стас не скрывает - ему удалось скинуть более 10 кило.

Покоритель женских сердец соблюдает интервальную диету.

- Нужно принимать пищу 8 часов в сутки, а потом 16 часов ничего не есть.

То есть, вы в течение 8 часов можете спокойно есть практически все, а потом - пауза, -поведал «акулам пера» артист.