Мы собрали последние новости о происходящем вокруг Украины на 8 марта 2023

Эти «Сушки» уже сушат сухари

В Минобороны РФ 7 марта днем сообщили следующее: «На донецком направлении действиями подразделений «Южной» группировки войск, авиации и артиллерии за сутки уничтожены свыше 75 украинских военнослужащих, два танка, три бронемашины, два пикапа, РСЗО «Смерч» и гаубица Д-30». В районе Марково в ДНР уничтожена американская РЛС контр-батарейной борьбы AN/TPQ-37. Около Авдеевки разбит склад боеприпасов 110-й мехбригады ВСУ. В районе Дружковки нашими ВКС сбит украинский Су-24, а российскими ПВО в районе херсонского поселка Крынки сбит Су-25 ВСУ. Не кожедубы.

Вокруг Артемовска создают четыре военные группировки

По данным основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, бойцы ВСУ создают четыре группировки вокруг Артемовска (Бахмута). Вот что он заявил: «Вагнер» блокирует Бахмут. Чтобы разблокировать Бахмут, украинцам желательно заблокировать ЧВК «Вагнер». Для этого ВСУ создала ряд группировок. Одну в Славянске - 67-я бригада. Вторую в Северске — 81-я и 66-я бригады. Еще одну группировку в Часов Яре и одну в Константиновке». Точки для нанесения следующих ударов ясны.

Новейших разведкомплексов в зоне СВО станет больше

По данных из силовых структур, в зоне СВО вдвое увеличат группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин». Источник РИА Новостей сообщает: «До конца года планируется увеличить количество комплексов «Пенициллин», задействованных в зоне СВО, в два раза». Что позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы ВС РФ с артиллерией ВСУ. Данные комплексы с начала спецоперации доказали высокую эффективность в борьбе с гаубицами иностранного производства. Пенициллин вообще — отличное средство против всякой заразы.

В Китае чувствуют невидимые силы, затягивающие конфликт на Украине

Цинь Ган, глава китайского внешнеполитического ведомства, заявил, что невидимые силы пытаются в своих геополитических целях затянуть конфликт в самостийной. Такое заявление министр сделал на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей. По словам главы МИД КНР, «либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь», украинский конфликт «усугубится, ситуация выйдет из-под контроля». Цинь Ган сожалеет, что «усилия по содействию примирению и продвижению переговоров неоднократно срывались». Недавно Китай представил план по мирному урегулированию на Украине из 12 пунктов. И это совсем не 333-е китайское предупреждение.

В Штатах обеспокоены неготовностью Киева и стран ЕС к следующей зиме

Джеффри Пайет, замгоссекретаря по энергетике и экс-посол Штатов в Киеве и в Афинах заявил, что Украина и евросоюзники незалежной уже сейчас должны готовить энергосистему этого несчастного территориального образования к сезону холодов 2023-2024. На международной конференции CERAWeek в Хьюстоне он заявил: «Задача, стоящая перед нами — подготовка к следующей зиме. Важно продумать, какие шаги предпринять от текущего момента до следующей осени, чтобы сделать энергосистему Украины настолько сильной, насколько возможно». Есть один решительный шаг, но вам он не понравится.

Британия не пускает «беженцев-автолюбителей»

Express сообщает, что в Англии из-за бюрократизма правительства, которая связана с регистрацией ввезенных из незалежной автомобилей, беженцы вынуждены расставаться с четырехколесными друзьями. Прибывшие на личных авто граждане самостийной должны либо возвращать свои тачки обратно на Украину, либо тратить тысячи фунтов стерлингов, чтобы легализовать их на британских островах. Ситуация возмутила местных проукраинских активистов. Они потребовали, чтобы с беженцами обращались как с другими временными резидентами, которые могут не перерегистрировать свои авто. А ведь эти машины могли бы пригодиться на востоке. Например, для эвакуации «воинов света» с Донбасса и Запорожья на Запад.

В странах Запада население не желает помогать Киеву

The Economist сообщает, что в США и в Европе уровень поддержки предоставления Киеву военной помощи и усиления санкций против Москвы падает. Таковы результаты совместного с британской компанией опроса по анализу данных YouGov. Снижается число сторонников финансирования помощи Украины и среди республиканцев, и среди демократов. В апреле 2022-го в поддержку незалежной выступили 67% республиканцев и 82% демократов. К марту 2023-го показатели изменились на 39% и 75% соответственно. Большинство опрошенных выступают за отправку самостийной гуманитарной помощи. Наименьшую поддержку получила идея об отправке войск в зону боевых действий. В Европе - похожая тенденция. За год процент выступающих за санкционное давление на Россию в Британии упал с 45% до 35%, в Германии — с 40% до 30%, во Франции — с 26% до 20%. Но в Киеве продолжают твердить, что «весь мир — с нами!». Заклинатели недоделанные.

Министры обороны ЕС обсудят увеличение помощи незалежной

7-8 марта на заседании Совета Евросоюза в Стокгольме министры обороны государств-членов Евросоюза обсудят оригинальную тему — военную помощь незалежной. Главы оборонных ведомств поболтают о подготовке украинских вооруженных сил в рамках миссии военной помощи ЕС Украине - EUMAM Ukraine. И рассмотрят вопрос о финансировании закупок артиллерийских боеприпасов для самостийной. Ведь представитель ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем уже две недели твердит о необходимости «ускорить военную поддержку Украины боеприпасами». К чему привели «ускорение и перестройка» в одной большой стране — известно. Хотите повторить с Украиной?

В Киеве резко ухудшили прогноз по своей экономике

Замминистра экономики Украины Алексей Соболев сообщил, что Миниэкономики страны ухудшило прогноз роста ВВП незалежной в 2023-м с 3,2% до 1%. Почему прогноз пересмотрен? Исходя из того, что военные действия «могут продлиться весь год». В министерстве ожидают, что по итогам года инфляция составит 24 % . Ранее другой замминистра, Тарас Качка, говорил, что без поддержки со стороны Запада финансовая система страны «потерпела бы крах». В 2023 году Украине потребуется помощь в размере 38 млрд долларов. Воруй — не хочу.

Украинский конфликт нарушил цепочку агропоставок

Айрик Варнесс, старший вице-президент и старший экономист норвежской нефтегазовой компании Equinor, сообщил, что в результате конфликта на Украине возникли проблемы в глобальных цепочках поставок, прежде всего - в продовольственной сфере. А ведь мы предупреждали, что ответственность за продовольственный кризис в мире лежит на Западе. Не верите — проверите.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Будете платить и каяться»: Дмитрий «Гоблин» Пучков раскрыл, зачем на Западе перевирают правду о России (подробнее)