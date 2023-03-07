Задержан украинский диверсант и 20 пособников: в КГБ Белоруссии раскрыли детали теракта на аэродроме в Мачулищах

Николай Швец, 1993 года рождения. По его словам, именно он осуществил атаку

Комитет госбезопасности Белоруссии вместе с другими силовыми ведомствами республики провели спецоперацию по задержанию подозреваемого в атаке на аэродром в Мачулищах. На одной из явочных квартир был задержан мужчина, представившийся, как Николай Швец, 1993 года рождения. По его словам, именно он осуществил атаку.

Как Швец признался на первом допросе, он гражданин Украины, но в то же время у него есть и Российский паспорт. Именно по нему он въехал в Россию из Латвии, а уже потом на автобусе из Пскова приехал в Минск. Но это был запасной маршрут, который пришлось задействовать, потому что основной Варшава - Брест провалился (пограничник не пустил его в страну).

Кроме того, он рассказал, что работал на СБУ, а контактировал с ними в Киеве. Для атаки он использовал два дрона, которые получил уже на территории Белоруссии.

Стоит отметить, что Швец - не единственный задержанный по этому делу, как рассказали в КГБ, всего в руках следователей оказалось более 20 человек. Все они в той или иной степени были его подельниками, а Швец - непосредственным исполнителем.

В целом же в ходе следствия уже «вскрыта и ликвидирована агентурная сеть». В нее, по данным КГБ входили, в том числе и граждане Белоруссии. Они помогали в обеспечении, а также в легализации Швеца на территории страны. А завербованы все эти люди были «находящимися за рубежом белорусскими экстремистскими политэмигрантскими центрами, которые фактически по заданию украинских и польских спецслужб использовали как расходные материалы», говорится в заявлении ведомства.

По факту возбуждено уголовное дело, оно квалифицируется, как акт терроризма.

Напомним, сам инцидент произошел 26 февраля. Изначально сообщалось о «атаке на базу российских ВКС в Белоруссии». Но, оказалось, что серьезных повреждений техника не получила. Как стало ясно позже из кадров, которые распространились в интернете, дрон, который должен был уничтожить российский самолет связи А-50 лишь сел на его антенну, а затем удалился. При этом сам самолет получил незначительные повреждения, которые не мешают его работе.

За это время сотрудникам КГБ удалось установить причастность к организации теракта службы безопасности Украины, полностью вскрыть систему вербовки, установить организации прикрытия, которые использовались для подготовки и обучения террористов, а также вскрыть и ликвидировать каналы эвакуации агента.

Ранее о том, что теракт раскрыт заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он рассказал подробности о задержанном:

«Он россиянин, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году».

Кроме того, он объяснил в каком состоянии находится пострадавший самолет:

«Самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности. Мы вам показывали этот самолет. Как мне сообщили, он даже Президента встречал, когда я возвращался из Пекина. Тем не менее мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло».

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