Украину слили: Американцы свалили всю вину за подрыв «Северных потоков» на Киев

«Cливают» американцы на этот раз Украину. Кто бы мог подумать! Фото: REUTERS

Русскую присказку «На воре и шапка горит» замечательно подтверждает публикация американской The New York Times. Как и другую народную мудрость: «Держи вора!» кричит тот, кто, собственно, и украл. Ну и третья стадия тяжелой завиральной болезни - указывать на того, кого не жалко «слить». И «сливают» американцы на этот раз Украину. Кто бы мог подумать!

Одним словом, хотите верьте, хотите нет, но цитируем американское издание: «Новые разведывательные данные, с которыми ознакомились официальные лица США, свидетельствуют о том, что проукраинская группа осуществила нападение на газопровод «Северный поток» в прошлом году, что является шагом к установлению ответственности за акт саботажа, который на несколько месяцев поставил в тупик следователей по обе стороны Атлантики». Улавливаете суровый пафос этого поистине судьбоносного признания? Правильно: Киев нам друг, но истина дороже…

После недавних публикаций легенды американской расследовательской журналистики Сеймура Херша, который предельно доказательно показал, что за терактом в Балтийском море, в результате которого были подорваны трубы «Северных потоков», стоит правительство США, за океаном сначала возник ступор. То есть молчок, который хранили все основные американские СМИ. Белый дом поначалу попытался отмахнуться: «Чушь какая! Даже говорить на эту тему смешно». Но появлялись все новые подробности, причем весьма детальные, которые игнорировать уже было нельзя. И вот, сугубо по законам жанра, - публикация в The New York Times.

В чем ее главная прелесть? Во-первых, признается, что газопроводы взорвали не мыльные пузыри, неведомым образом добравшиеся до дна моря: «Взрывчатка, скорее всего, была заложена с помощью опытных водолазов, которые, судя по всему, не работали на военные или разведывательные службы, но не исключено, что в прошлом преступники проходили специальную государственную подготовку». Но, разумеется, «официальные лица США заявили, что в инциденте не участвовали ни американские, ни британские граждане». Действительно, ведь никто из них за ласты пойман не был. Но чтобы весть об «опытных водолазах» показала на злодеев, официальные лица, которые, как отмечает газета, изучили новые разведданные, «заявили, что, по их мнению, диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины или России».

Но тут следует существенная оговорка: официальный Киев, дескать, никак к этому теракту не причастен. Впрочем, как и официальная Москва, потому что никаких доказательств причастности российского правительства к нападению на трубопроводы не нашли, а злоумышленники, дескать, могли быть «противниками президента России Путина». Понимаете? Да, Украина была против «Северных потоков», у нее был явный мотив для их разрушения. Но после терактов у американцев, как ни старались их спецслужбы, нет прямых свидетельств, что это было сделано по указанию Зеленского. Он вообще, замечает газета, взбалмошный такой, свои действия с американцами часто не согласовывает, как, например, при теракте на Крымском мосту или попытке отбомбиться на военных базах в Рязани и Энгельсе…

Есть такое состояние: клиент поплыл. Сначала твердо стоял на том, что слыхом ни о чем не слыхивал. Потом допустил, что да, наверное было. И наконец: да, конечно же было, но это вовсе не я, а вон тот парень, в вышиванке… Да и то, может, он ее самовольно надел. Ну и дела! Но надо, надо разобраться.

Короче, горит шапка, прямо полыхает. Но голова вора крутится и выворачивается, пытаясь сбить огонь: надо же, кто бы подумал, да и как они смогли… И, конечно же, невольный приговор о возможных последствиях: «Любые выводы, возлагающие вину на Киев или украинских марионеток, могут вызвать негативную реакцию в Европе и затруднить для Запада сохранение единого фронта в поддержку Украины». Но США тут точно не при чем, потому что «официальные лица и спецслужбы США признают, что они имеют ограниченное представление о принятии решений на Украине».

Так что вы не удивляйтесь, если завтра грандиозно полыхнет или жахнет где-то еще. Со всеми вытекающими последствиями для глобальной безопасности. Это украинские ребята, возможно, даже без прямой команды из Киева, но при помощи антипутинских активистов, будут взрывать мир. Они могут. А вот американцы окоротить их совершенно бессильны. В чем они и признались в публикации The New York Times. Верите? И мы тоже…

P.S. Одновременно с The New York Times «украинскую» версию теракта подтверждает и немецкое издание Zeit. Журналисты со ссылкой на результаты расследования заявили, что «секретную операцию в море проводила группа из шести человек, в число которых входила одна женщина». Также издание пишет, что «еще осенью неназванная западная спецслужба направила европейским партнерским службам наводку, согласно которой ответственность за уничтожение газопроводов несут украинские спецназовцы».

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