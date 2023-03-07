Герой спецоперации «Z» капитан Кокшаров победил в артиллерийской дуэли

Капитан Артемий КОКШАРОВ и сержант Владимир АНДРЕЕВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «В баталии в полевой три атаки: первая в крыло, которое послабее. В середину нехорошо – самого сожмут. Атака всеми силами в обход хороша только для малого корпуса»!

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ В БОЮ

Сержант Владимир АНДРЕЕВ

«Начальник радиостанции взвода связи сержант Владимир Андреев в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. В районе одного из населенных пунктов колонна БТГр, связь в которой обеспечивал Андреев, вступила в неравный бой с вооруженными формированиями украинских националистов. Нападение боевиков сопровождалось артиллерийской и минометной поддержкой. В ходе очередного минометного удара радиостанция получила повреждения от разорвавшегося снаряда, вследствие чего была выведена из строя, а Андреев получил осколочные ранения. Понимая, что потеря связи внутри колонны лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Владимир, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, приступил к восстановлению поврежденной радиостанции под плотным огнем националистов. Благодаря мужественным действиям сержанта Владимира Андреева нарушенная связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне и отразить атаку противника».

ПОБЕДИЛ В АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ДУЭЛИ

Капитан Артемий КОКШАРОВ

«Капитан Артемий Кокшаров руководил действиями гаубичной самоходно-артиллерийской батареи в ходе выполнения боевой задачи по поддержке российских войск в ходе наступательной операции на позиции противника. При смене огневой позиции, гаубичная самоходная артиллерийская батарея подверглась огневому поражению артиллерии противника. Действуя мужественно и решительно, Артемий оперативно привел батарею в готовность к ведению контрбатарейной борьбы, выявив цели и корректируя огонь орудия, уничтожил два расчета САУ противника. Также входе боя Кокшаров лично оказывал первую медицинскую помощь раненым военнослужащим и организовывал их эвакуацию в тыловые районы. Благодаря проявленным отваге и героизму капитана Артемия Кокшарова удалось избежать гибели личного состава, уничтожить противника и сохранить жизнь подчиненным, а также обеспечить стремительное продвижение российских войск вглубь позиций противника».