Экс-министр Улюкаев дал первое интервью после выхода из тюрьмы

Теперь Улюкаев понимает, что ни министром, ни зеком ему быть не нравилось

Министра экономики Алексея Улюкаева арестовали за получение взятки в особо крупном размере в ноябре 2018 года. Суд вынес приговор - 8 лет колонии строгого режима, а также штрафу в 130 миллионов рублей.

Теперь уже бывший чиновник успел отсидеть больше пяти лет и выйти по УДО в мае 2022-го. Спустя почти год бывший министр рассказал, как ему воздух свободы на родине. КАЙФ – ПРОСТО ХОДИТЬ ПО УЛИЦАМ

- Я был то, значит, каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, значит, то зеком. А теперь вот я человек среди людей. Это удивительный кайф на самом деле: ходить по улицам, вести себя как все остальные, - признался чиновник.

Теперь Улюкаев понимает, что ни министром, ни зеком ему быть не нравилось. Оба состояния «ограничивают». Теперь же его устраивает роль «частного человека».

- Мои родители стали совсем старыми и больными. Мои дети выросли, и надо открывать их заново. Нужно каждый раз доказывать свою нужность близким, а, может быть, и нужность миру вокруг меня, - отметил отставной министр.

ОН ЕЩЕ И ПИШЕТ СТИХИ

Экс-чиновник рассказал, что пишет стихи. Через них он пытается найти «гармонию между собой и миром». Вот одно из них:

Ростки нарциссов и тюльпанов

Пробились через слой земли,

Как пар из чайного стакана,

Как князь Гвидон из бочки

Рано на волю вырваться смогли.

И вот они на самом деле

В режиме строгого тюрьме

Как все мы намечаем цели,

А путь к ним проторен во тьме…

И так легко во мраке спутать

Свободу с худшей из неволь,

Святую воду – с жижей мутной,

Лишь боль не спутаешь. Лишь боль.

ЧТО СТАЛО ГЛАВНЫМ НАКАЗАНИЕМ

Улюкаева спросили, было ли что-то положительное в отсидке. Он ответил спором Солженицына и Шаламова. Первый считал, что тюрьма полезна для становления личности, второй – что ничего полезного в ней нет.

- Тебе дается несколько лет времени. Чем бы ты занимал время в обычной жизни? Суетой. А теперь можно разобраться в себе, - годы за решеткой настроили Алексея Валентиновича на философский лад.

- Наказание – не лишение свободы. А то у меня было ее много, когда я работал министром. Наказание – навязанное общество. Ты должен жить с теми людьми, с которыми не хочешь, - под конец вывел смысл пенитенциарной системы страны бывший член кабмина.

ВЫХОД - ОДИНОЧКА

Логичным следствием побега от навязанного общества для Улюкаева стала одиночная камера.

- Одиночка – совсем не плохая вещь. Ты можешь полностью раствориться в размышлениях. В отношении с миром и с самим собой, - заявил бывший министр.

Интересно, что одиночное заключение в тюрьме считается дополнительным наказанием, а не поощрением.

ПЕРЕМЕНЫ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

- Слишком много всего сразу на меня обрушилось (после УДО - Ред.), начиная с бытовых вопросов и заканчивая политикой, - признался Улюкаев.

- Я оказался совсем не готов к тому миру, в котором оказался, - добавил отставной чиновник.

НАША СПРАВКА

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн рублей по делу о получении взятки в размере $2 млн. Чиновник не признал вину и называл себя жертвой провокации. Улюкаев заявил: он был уверен, что просто получил подарок.

Экс-министра освободили по УДО в мае 2022 года. С территории исправительной колонии № 1 в Тверской области его вывез черный Range Rover. В колонии бывший чиновник работал в библиотеке и читал заключенным лекции по экономике, он провел за решеткой пять с половиной лет.