Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика7 марта 2023 19:59

Экс-министр Улюкаев дал первое интервью после выхода из тюрьмы

Он признался, что быть простым свободным человеком, а не чиновником, гораздо лучше
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Теперь Улюкаев понимает, что ни министром, ни зеком ему быть не нравилось

Теперь Улюкаев понимает, что ни министром, ни зеком ему быть не нравилось

Министра экономики Алексея Улюкаева арестовали за получение взятки в особо крупном размере в ноябре 2018 года. Суд вынес приговор - 8 лет колонии строгого режима, а также штрафу в 130 миллионов рублей.

Теперь уже бывший чиновник успел отсидеть больше пяти лет и выйти по УДО в мае 2022-го. Спустя почти год бывший министр рассказал, как ему воздух свободы на родине. КАЙФ – ПРОСТО ХОДИТЬ ПО УЛИЦАМ

- Я был то, значит, каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, значит, то зеком. А теперь вот я человек среди людей. Это удивительный кайф на самом деле: ходить по улицам, вести себя как все остальные, - признался чиновник.

Теперь Улюкаев понимает, что ни министром, ни зеком ему быть не нравилось. Оба состояния «ограничивают». Теперь же его устраивает роль «частного человека».

- Мои родители стали совсем старыми и больными. Мои дети выросли, и надо открывать их заново. Нужно каждый раз доказывать свою нужность близким, а, может быть, и нужность миру вокруг меня, - отметил отставной министр.

ОН ЕЩЕ И ПИШЕТ СТИХИ

Экс-чиновник рассказал, что пишет стихи. Через них он пытается найти «гармонию между собой и миром». Вот одно из них:

Ростки нарциссов и тюльпанов

Пробились через слой земли,

Как пар из чайного стакана,

Как князь Гвидон из бочки

Рано на волю вырваться смогли.

И вот они на самом деле

В режиме строгого тюрьме

Как все мы намечаем цели,

А путь к ним проторен во тьме…

И так легко во мраке спутать

Свободу с худшей из неволь,

Святую воду – с жижей мутной,

Лишь боль не спутаешь. Лишь боль.

ЧТО СТАЛО ГЛАВНЫМ НАКАЗАНИЕМ

Улюкаева спросили, было ли что-то положительное в отсидке. Он ответил спором Солженицына и Шаламова. Первый считал, что тюрьма полезна для становления личности, второй – что ничего полезного в ней нет.

- Тебе дается несколько лет времени. Чем бы ты занимал время в обычной жизни? Суетой. А теперь можно разобраться в себе, - годы за решеткой настроили Алексея Валентиновича на философский лад.

- Наказание – не лишение свободы. А то у меня было ее много, когда я работал министром. Наказание – навязанное общество. Ты должен жить с теми людьми, с которыми не хочешь, - под конец вывел смысл пенитенциарной системы страны бывший член кабмина.

ВЫХОД - ОДИНОЧКА

Логичным следствием побега от навязанного общества для Улюкаева стала одиночная камера.

- Одиночка – совсем не плохая вещь. Ты можешь полностью раствориться в размышлениях. В отношении с миром и с самим собой, - заявил бывший министр.

Интересно, что одиночное заключение в тюрьме считается дополнительным наказанием, а не поощрением.

ПЕРЕМЕНЫ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

- Слишком много всего сразу на меня обрушилось (после УДО - Ред.), начиная с бытовых вопросов и заканчивая политикой, - признался Улюкаев.

- Я оказался совсем не готов к тому миру, в котором оказался, - добавил отставной чиновник.

НАША СПРАВКА

В декабре 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн рублей по делу о получении взятки в размере $2 млн. Чиновник не признал вину и называл себя жертвой провокации. Улюкаев заявил: он был уверен, что просто получил подарок.

Экс-министра освободили по УДО в мае 2022 года. С территории исправительной колонии № 1 в Тверской области его вывез черный Range Rover. В колонии бывший чиновник работал в библиотеке и читал заключенным лекции по экономике, он провел за решеткой пять с половиной лет.

КАРТИНА ДНЯ