Военная спецоперация на Украине 8 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 8 марта 2023 Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 марта 2023 года.

Российские военнослужащие успешно протестировали противодронное ружье «Гарпия» в зоне проведения СВО под Донецком против коптера DJI Mavic Pro, который используется среди прочего и как несущий боезаряды ударный дрон.

Эффективная дальность действия противодронного ружья «Гарпия», который работает от литий-ионного аккумулятора, составляет от 500 метров до 2 километров.

Российские силы взяли под контроль почти половину Артемовска, об этом сообщил Ян Гагин, советник врио главы ДНР.

По его словам, российские военные также взяли под контроль все дороги, ведущие к городу.

По всей территории Украины 7 марта 2023 года уже в третий раз объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствовал официальный сайт украинского министерства цифровой трансформации

Минобороны РФ заявило об уничтожении более 75 украинских солдат на Донецком направлении. Также за сутки на этом направлении уничтожено 7 единиц техники, включая РСЗО «Смерч» и два танка.