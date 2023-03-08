«Я бросила ребенка и уехала кутить»: Ольга Орлова через месяц после родов оставила дочь с няней и улетела в отпуск

Ольга Орлова месяц назад родила дочку. Фото: соцсети.

Ольга Орлова месяц назад стала мамой во второй раз. 45-летняя певица родила долгожданную дочку Анечку. Правда, уже спустя четыре недели экс-«Блестящая» устала от тягот материнства и решила отправиться на отдых. Ольга улетела в Сочи на день рождения своей коллеги по «Дому-2» Ксении Бородиной. Телеведущая отмечает 40-летие, и по этому поводу устраивает девичник для друзей на море.

В Сочи Орлова улетела вместе с мужем. Что помешало супругам взять новорожденную дочку с собой, - неизвестно. Ольга решила оставить кроху дома вместе с няней и собаками.

«Вот и появляется новый повод для осуждений», - констатировала Орлова, получив шквал критики в соцсетях. - Вы не представляете, сколько "яжматьвсеяруси" написали про то, что я бросила ребенка и уехала кутить».

Экс-"Блестящая" улетела в Сочи на день рождения Ксении Бородиной. Фото: соцсети.

«Ушла развлекаться, а ребенка дома оставила», «Зачем рожала, если все равно дома не бывает», «Опять дочка с няньками!», «Я с маленьким ребенком год никуда не выбиралась, а вы, Оля, уже и в салон, и по гостям», - пишут в комментариях пользователи Сети.

Ольга уверена, что оставила дочку в надежных руках. У нее очень хорошая няня, к тому же одна из собак Орловой по кличке Дина не отходит от малышки ни на шаг.

«Она охраняет Аню и нянчит ее 24/7», - гордо сообщила Ольга.

Ольга оставила дочку на няню и собак. Фото: соцсети.

Оказавшись на курорте, певица расслабляется в компании подруг. Впервые после беременности она позволила себе спиртное: на своей странице в соцсети Орлова выложила видео с бокалом шампанского в руках.

После родов Ольга не стала долго засиживаться в декрете и уже вернулась на съемки проекта «Дом-2», где ее рабочий график расписан на несколько месяцев вперед. Супруг артистки Валерий полностью разделяет ее позицию. Видимо, он считает, что его любимой не помешает отдохнуть от работы и домашних забот.

Ольга давно привыкала к гневным комментариям и не обращает внимания на негатив в свою сторону. Во время беременности певицу подозревали в фальсификации: хейтеры уверяли, что ребенка за нее выносила суррогатная мать. Многие были уверены, что Ольга носила накладной живот, чтобы скрыть этот факт. Однако снимки и видеоролики из роддома, которые публиковала звезда, доказали – певица рожала сама.

У артистки уже есть 21-летний сын Артем от брака с предпринимателем Александром Кармановым. В сентябре 2021 года Ольга снова вышла замуж. Артистка упоминала, что познакомилась с будущим супругом в ресторане. Валерий старше ее на 10 лет. Бывшая участница «Блестящих» рассказывала, что за два с лишним года их отношений она беременела несколько раз, но выносить ребенка не получалось. Пока, наконец, очередная попытка не увенчалась успехом.