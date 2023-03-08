Спецоперация по спасению США? Раскрыта тайна переговоров Байдена и Шольца

Раскрыта тайна переговоров Байдена и Шольца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совершенно прелестная по своей тупости комбинация начала реализовываться американцами в поиске тех, кто взорвал "Северные потоки". Я даже не буде говорить про то, что какая-то яхта с 6 членами экипажа и пассажирами (Одна из которых по законам детективного жанра была женщиной – а почему, собственно, не трансгендером? Наверное, по той причине, что среди крутых мужиков извращенцы как-то не попадаются.) болталась в зоне проведения учений НАТО, про то, что спустя полгода после взрыва на столе в каюте капитана нашли следы взрывчатки (Полгода там никто не убирался, да, но было бы еще смешнее и показательнее, если бы террористы забыли там брусок С4 прямо на столе), про то, с какими трудностями пришлось бы столкнуться группе частников, даже с высокой квалификацией, чтобы провести такую спецоперацию – любому здравомыслящему человеку это и так понятно. Здесь намного интереснее закулиса.

Итак, дано – 8 февраля в газете "Нью-Йорк Таймс" выходит материал по итогам "расследования", что, мол, газопроводы взорвала, отрезав Европу от дешевого и крайне необходимого энергетического ресурса, какая-то группа проукраинских активистов, а не государственная спецслужба и, тем боле, не спецы из ВМС США. Белый дом сначала молчит, потом начинает всячески открещиваться от этого обвинения, но не приводит ни единого доказательства в свою. защиту. А вот у обвинения эти доказательства (свидетельства участников операции) имеются.

Спустя месяц, 7-го марта в "Нью Йорк Таймс" выходит ответная публикация про проукраинскую группировку, вызывающая больше вопросов, чем дающая ответов. Тут же схожим материалом на эту тему выстреливает немецкая газета "Ди Цайт". Интересно, что немецкая. В поддержку "Нью-Йорк Таймс" свой материал публикует "Вашингтон Пост". И в "Посте" и в "Цайте" приводятся некие новые подробности по составу группы, способу ее действий, распределению ролей и так далее. Можно даже не спрашивать, ребята, вы что, сговорились что ли? Потому что таких совпадений не бывает, и потому что действительно сговорились.

А что же у нас еще происходило между 8-м февраля и 7-м марта? А ведь было одно событие, которому не придали особого значения. То есть задались вопросом, что это было, но не получили ответа и быстро успокоились. 3-го марта Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц внезапно полетел с рабочим визитом в США, где встретился и провел переговоры в Белом доме с президентом Джозефом Байденом. Буквально на следующий день он вернулся.

Загадочный визит, о котором заранее не объявлялось, тема переговоров не раскрывалась, так что прессе и аналитикам пришлось ломать голову, но все успокоились, когда пошла версия, что речь шла о поставке танков на Украину. И такие переговоры, по итогам которых не было практически обязательной в таких случаях пресс-конференции. Прилетел, поговорили, улетел. Некоторые тогда даже предположили, что у Олафа под ногами из-за истории с Украиной "земля горела под ногами", и "старший брат" вызвал его на выволочку.

Однако очень похоже, что "земля горела" не под ногами Олафа, а под ногами Джозефа. И это именно Байдену требовалась "спасательная операция", на проведение которой он срочно вызывал канцлера ФРГ, чтобы донести до него их общую позицию и заручиться его согласием.

Прямо как в кино:

"Даня? Выручай, брат!

Брат! Не выручишь - мне... край.

Выручай!

Это часть нашего общего дела.

Не могу я по телефону, Даня, понимаешь? Возьми всё с собой.

О деньгах не думай. Выручай, брат!"

Только надо поменять Даню на Олафа.

Причем, по всей видимости, спецслужбы и Германии, и США к тому времени уже все обговорили, и требовалось только согласие главы правительства Германии, чтобы запустить эту "операцию прикрытия". Косвенно в пользу этой версии свидетельствует и то, что тема рандеву Шольца и Байдена была настолько важно, что ее не доверили ни третьим лицам (например, послам или главам разведок – нет требовалось личное и очное согласие), ни защищенным линиям связи. Является ли вопрос о танках для Украины таковым по степени важности? Да ни в коем разе. Даже про самолеты для Украины таким не является, не то что про танки. И, вообще, все, что касается Украины – это не так важно и, тем более, не настолько секретно, чтобы лидеры Германии и США ломали свои графики. Так что Миша Подоляк в Киеве может не пытаться заливаться соловьем, отрицая причастность Украины к подрыву "СП" и "СП-2". Нормальные люди знают, что Украина этого не делала, не по шапке Сенька. Но протестующе вякать тоже не стоит, потому что слили вас, Миша. Слили и тебя и твоего шефа-"нелоха". В унитаз, как отработанный материал. "Умри Зеленский сегодня, а Байден завтра".

И после того, как Шольц и Байден договорились, а спецслужбы утрясли последние нюансы, респектабельные, казалось бы, медиа в их странах дали согласованный залп.

Остается только два вопроса во всей этой ситуации. Первый – почему запустили "операцию прикрытия". Тут все просто – даже самая отъявленная чушь является хоть какой-то альтернативой версии Сеймура Херша, лауреата Пулитцеровской и еще кучи премий за профессиональные достижения. А альтернатива просто необходима. К тому же, именно такая тупая версия даже предпочтительнее "умной", потому что, обсуждая ее наравне с расследованием Херша, последнее принижается, как бы низводится. Это как в ситуации "никогда не спорьте с дураками, вам придется опуститься до их уровня, где они задавят вас своим опытом".

И второй вопрос – что Олаф выторговал взамен поддержки этого бреда для своей страны? Не мог же он просто покорно согласиться, если действительно не лох и не обиженная ливерная колбаса. А то получается совсем уже непрезентабельно: Штаты поиграли Германией, как дешевой привокзальной шлюхой, ничего не заплатили, а даже наоборот, заставили ее саму за это платить, а Германия после этого прибегает, чтобы над ней еще раз надругались. Снова бесплатно, но на этот раз уже не экономически, а ментально, поправ здравый смысл. Участвовать в таких дешевых спектаклях бесплатно – себя не уважать. И, в конце-то концов, Олаф ведь не какая-то "девочка по вызову". Хотя вся эта ситуация становится просто смешной. Не правда ли, хер Шольц? Чую, вскоре надо будет заменять некоторые термины в психологии. Например, переименовать Стокгольмский синдром в Берлинский…

Впрочем, это мы вскоре узнаем. Как, наверное, и новые подробности реального теракта по подрыву газопроводов, который будут в новой публикации Херша, обещанной им на следующей неделе. Если конечно, запад не устроит ему инфаркта или еще каких-неприятностей, а "Скорая" в тот момент вдруг застрянет в пробке. Впрочем, Сеймур - мужик тертый и многоопытный и наверняка подстраховался на этот случай.