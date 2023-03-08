Пилят ноготочки и получают до 300 тысяч в месяц: почему мужчины перешли на "женские" профессии

Зарплаты у специалистов в сфере красоты зачастую выше, чем в традиционно мужских сферах занятости Фото: Shutterstock

Помню, лет 10 назад один мой коллега журналист, устав от бесконечной писанины и репортерских командировок, выучился на мастера по маникюру и стал пилить ноготочки барышням. Поначалу тренировался на любимой жене, а потом устроился в салон. От клиенток отбоя не было. К брутальному красавцу с низким хорошо поставленным голосом очередь расписывали на неделю вперед. Тогда это казалось событием из ряда вон.

Сейчас подобным вещам удивляются меньше. Мужики намного чаще стали устраиваться на женские профессии. В подтверждение тому статистика от сервиса «Авито Работа». Число резюме от мужчин-соискателей на этой платформе по итогам 2022 года заметно выросло в сфере красоты — на 42%. Также значительный прирост мужских резюме отмечен для административных позиций (+38%), медицинских профессий (+34%), сфер образования (+27%) и бухгалтерии (+26%) (см. «Конкретно»).

- Рынок труда и сами соискатели становятся все более открытыми и гибкими в вопросе выбора профессии и, прежде всего, ориентируются на собственные карьерные интересы, — объясняет эту тенденцию управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Руководитель Школы развития карьеры Гарри Мурадян уверен, что мужчины выбирают женские профессии исключительно из практичных соображений.

- Первый вариант - частичная занятость, чтобы совмещать с основной работой для дополнительного заработка, - говорит эксперт. – Допустим, человек трудится менеджером по продажам, а еще устраивается на полставки администратором. Второй вариант – женская профессия как основной источник дохода. Знаете, сколько зарабатывает мастер по маникюру в Москве? От 150 тысяч до 300 тысяч в месяц. Причем, если он работает дома, а не в салоне, и сам покупает расходники, то заработок максимальный. Сейчас доходы населения падают, экономическая активность тоже. Не у всех получается найти работу. Поэтому некоторые переквалифицируются в мастеров по маникюру. Почему нет, если нужно семью кормить? Да, немного стыдно, но женщины никогда не перестанут ухаживать за ногтями, поэтому без куска хлеба не останешься.