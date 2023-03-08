Эти женщины защищают интересы России на мировой арене: рассказываем о прекрасной половине нашей дипломатии

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дипломатия почему-то часто считается сугубо мужской сферой деятельности. А ведь именно женщины – дипломаты по своей сути: именно им приходится искать формулы мира и процветания в семье, вступать в альянсы с соседями и родительским комитетом в школе, накладывать вето на излишние траты, денонсировать договоры с помощницами по хозяйству, а порой еще и дезавуировать действия непутевых мужей…

В современной России – немало женщин-дипломатов: лицо и голос российского МИДа, его официальный представитель, глава Департамента информации и печати Мария Захарова, посол нашей страны в Индонезии Людмила Воробьёва, заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.

В канун Международного женского дня KP.RU задал вопросы (и, конечно же, направила свои поздравления) женщинам-дипломатам, работающим в знаменитой московской высотке на Смоленской площади и в дипломатических миссиях нашей страны за рубежом.

Анастасия Фёдорова

В шведском Гётеборге российское генконсульство возглавляет Анастасия Фёдорова, профессиональный дипломат и… жена дипломата (муж Анастасии Федоровой, Владимир Юкалов, также работает в МИД России).

- Одно из самых больших преимуществ мидовской системы – это возможность выбрать область, в которой интересно себя реализовывать; от политики и экономики до международного права и взаимодействия в области культуры, от консульской деятельности и работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, до информационного фронта и погружения в историко-документальный мир российской дипслужбы. Немаловажным аспектом нашей работы является помощь соотечественникам не чувствовать себя в отрыве от Родины, организовывать мероприятия для детей и подростков в целях изучения или поддержания уровня владения ими русским языком, приобщения к богатейшей культуре нашей страны. Но, к сожалению, в феврале прошлого года шведские власти на самых разных уровнях практически в одночасье прервали выстроенное в течение длительного времени многими поколениями дипломатов сотрудничество чуть ли не во всех областях двустороннего взаимодействия. Очень надеюсь, что это временно, и шведов хватит мудрости и понимания того, что современный мир можно продолжать строить и улучшать только сообща.

Что же касается возможной специфики «женской» и «мужской» дипломатии, то Фёдорова уверена, что таковой не существует.

- В некоторых странах, в частности, в Швеции, где я сейчас работаю, предыдущий министр иностранных дел Анн Линде провозгласила шведскую дипломатию «феминистской». Для меня, например, не совсем понятно, в чем состоят задачи внешнеполитической службы с учетом такого подхода. Если целями министерства иностранных дел любой страны является создание наиболее благоприятных внешних условий для внутреннего развития, для продвижения политических, экономических, гуманитарных и культурных ценностей на международных площадках, то, как представляется, и главными действующими лицами здесь должны быть профессионалы своего дела, обладающие необходимыми знаниями, компетенциями и навыками, которые могут эти задачи реализовать. Как показывает практика, к результативности выполнения поставленных задач гендерная принадлежность не имеет никакого значения. Да и в XXI веке во многих странах практически не осталось условного деления на мужские и женские специальности. – считает она.

Оксана Дудник

Генеральный консул Российской Федерации в Пусане (Корея) Оксана Дудник рассказала, что после окончания Института страна Азии и Африки при МГУ решила, что именно в МИДе сумеет не только найти достойное применение полученным знаниям, но и расширить их.

Теперь в ее подчинении – большой коллектив. Причем сама Дудник не считает, что есть различия между мужской и женской дипломатией.

- В нашей работе нет разделения на мужские и женские участки. К примеру, большую часть моего коллектива сейчас составляют женщины-дипломаты, и они решают такие же задачи, что и мужчины», - говорит она и признает, что ситуации, требующие быстрого принятия не всегда стандартных решений, в консульской службе случаются довольно часто.

Оксана Дудник уверена, что наиболее важными качествами, которыми должен обладать любой дипломат, являются профессионализм и стремление совершенствовать свои навыки (хорошее знание иностранных языков, политики, истории, культуры, законодательства своей страны и страны пребывания, мировой ситуации), выдержка, стрессоустойчивость, способность анализировать ситуацию и принимать решения, коммуникабельность и умение довести свою точку зрения до собеседника.

- Всем тем, кто хочет связать свою судьбу с дипломатической службой, я хотела бы сказать, что это одна из самых интересных профессий, которая дает возможность поработать в разных странах и познакомиться с выдающимися людьми, проявить свои лидерские способности. При этом нужно быть готовым к интенсивной работе с ненормированным графиком и длительными загранкомандировками, эмоциональным и даже физическим нагрузкам. Но самое главное – всегда необходимо помнить, что основная задача дипломата – достойно представлять свою страну и отстаивать ее интересы.

Алёна Кудрявцева

Начальник отдела Сербии, Северной Македонии, Черногории и косовского урегулирования 4-го Европейского департамента МИД России Алёна Кудрявцева также не приемлет разделения дипломатии на «мужскую» и «женскую»:

- Один из моих первых руководителей говорил – в нашей профессии нет женщин, есть дипломаты. На балканском направлении различий между мужской и женской дипломатией нет, прятаться за спинами коллег из-за гендерной принадлежности всегда казалось непозволительным. Мои коллеги-мужчины - не только профессионалы высочайшего класса, но и настоящие рыцари, которые стараются всегда подставить плечо. Хотя, возможно, есть одна тонкость: женщинам-дипломатам необходимо еще и находить разумный баланс между работой и семьей. Но ведь так живет любая работающая женщина.

Виктория Малькова

Заместитель директора Первого департамента стран Содружества Независимых Государств Виктория Малькова разрушила устоявшийся стереотип, согласно которому в МИД попадают только выпускники столичных вузов.

- В старших классах меня всерьез заинтересовала профессия дипломата, поэтому я поступила в Нижегородский государственный университет на специальность «международные отношения». При этом мне, не являющейся москвичкой, работа на Смоленской площади казалась чем-то из области фантастики, нереализуемой мечтой. В любом случае, думала я, полученные на факультете знания (иностранные языки, история, этикет и др.) пригодятся мне обязательно. И в ходе ознакомительной и преддипломной практики в министерстве поняла, что эта работа мне по силам и действительно интересна. А дальше все было делом техники: успешная сдача экзаменов и тестов, и вот я пополнила ряды сотрудников МИД России. – приоткрыла она некоторые секреты. – Большую часть карьеры я посвятила евразийской экономической интеграции, непосредственно принимала участие в создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и сейчас веду эту тематику в рамках Первого департамента стран СНГ. ЕАЭС – один из безусловных приоритетов российской внешней политики, работа здесь кипит. Но тем интереснее и мне, и моим коллегам. Все мы нацелены на положительный результат, активизацию экономического сотрудничества, как в рамках объединения, так и с третьими странами. У нас нет мужской и женской работы. Все зависит от подготовки и профессионализма. Возможно, в каких-то ситуациях женщины повели бы себя иначе, чем мужчины, поскольку они не только сотрудницы, но и матери и жены. Вместе с тем наша работа нацелена на поиск компромиссов и налаживание конструктивного взаимодействия с третьими странами. И прекрасный пол в этих вопросах ничуть не уступает своим коллегам-мужчинам.

Елена Кудрявцева

Заместитель директора Латиноамериканского департамента МИД РФ Елена Кудрявцева считает, что разница между мужчинами и женщинами-дипломатами есть разве что в восприятии и оценке событий.

- Но, однако, по моему глубокому убеждению, дипломатия не предъявляет каких-то особых гендерных требований. – говорит она. - Заметную роль в дипломатии играет «личная химия». Дипломат должен не только хорошо владеть иностранным языком, быть знакомым с культурой, историей, традициями и обычаями страны пребывания, нелишне также получить представление о вкусах и предпочтениях собеседника. Это позволяет скорее найти общий язык, расположить к себе. И вот женщины, на мой взгляд, более внимательны к таким деталям. Женщины наравне с мужчинами могут успешно вести беседы и переговоры, переводить, давать интервью и выступать публично перед иностранной аудиторией, готовить аналитические бумаги и делать многое другое. Если есть желание освоить профессию дипломата, посвятить свою жизнь продвижению интересов Родины, это видно сразу. Кстати, сейчас на латиноамериканское направление и в целом в МИД на преддипломную стажировку приходит много девушек. Они чаще всего спрашивают - как дальше строить карьеру и личную жизнь, ездить в командировки и успевать заботиться о семье? Все это, разумеется, непросто, но ничего невозможного нет. Важны неустанный труд, самодисциплина, умение идти на компромиссы. При этом нужно верить в себя и свои силы, сохранять верность выбранному пути. И все обязательно получится.

Мария Ходынская-Голенищева

Мария Ходынская-Голенищева – заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования. Она со школы увлекалась историей, международными отношениями, следила за глобальной политикой, готовилась к поступлению в МГИМО. И знала, что выберет для изучения арабский язык, который, кроме сугубо лингвистического значения, является «ключом» к стратегическому региону Ближнего Востока и Северной Африки, к пониманию одной из главных мировых религий – ислама.

- Я никогда не жалела о своем выборе. Департамент внешнеполитического планирования, в котором я служу, находится на острие осмысления концептуальных вопросов геополитики, анализа и прогнозирования международных процессов. Это интересная, захватывающая работа. Буквально каждый день обогащает и развивает. Разница между дипломатом-мужчиной и дипломатом-женщиной? Есть различие между хорошим и плохим сотрудником, между умным и глупым человеком, между пассионарием и равнодушным. Других различий я для себя не идентифицирую.

Татьяна Довгаленко

Заместитель директора Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Татьяна Довгаленко в системе МИДа работает уже 27 лет. Буквально на днях она вернулась из очередной длительной загранкомандировки и приступила к работе в недавно созданном департаменте «мягкой силы».

- Стать дипломатом я задумала в детстве, лет в десять. Впервые услышала это слово от мамы. Она обсуждала со своей подругой, куда поступать ее дочери-старшекласснице. И мама обмолвилась, что не знает никого, кто бы учился в МГИМО. Институт даже не значился в брошюре для поступающих в вузы. Я спросила: «Что это за институт?». Мама ответила: «В нем готовят дипломатов» – и объяснила, как сама понимала, в чем суть этой профессии. Мне легко давался английский, нравились география и история, хотелось посмотреть мир. И я сделала «политическое» заявление: «Я стану дипломатом. Теперь ты знаешь человека, который будет учиться в МГИМО». Все засмеялись. Потом уже в старших классах, когда родители поняли, что это не шутка, они не стали меня отговаривать, даже поддержали. За это я им очень благодарна. Отговорить меня попытались в приемной комиссии. Это было советское время, и мне сказали: «Девочка на факультет международных отношений? Зачем? Давайте на журналистику. Больше шансов». Но я была непреклонна. Правда, скажу откровенно, заколебалась потом, много позже, когда пришла на практику в МИД в середине 1990-х годов. Тогда открывались новые горизонты, однокурсники выбирали более прибыльные, чем госслужба, занятия. Но опять же родители напомнили, что мечту предавать нельзя. – вспоминает она. – В дипломатии, как и в любом серьезном деле, важен результат. Заключенное соглашение или достигнутые договоренности должны как можно полнее отражать интересы Российской Федерации, работать на благо России. А кто их достиг – мужчина или женщина, вопрос второстепенный. Другое дело, что, насколько я помню из лекций по конфликтному регулированию, участие женщин в переговорах повышает шансы достижения устойчивого решения – т.е. такого решения, которое будет удовлетворять интересам сторон максимально длительное время – на 35 %. Самый большой вызов и одновременно черта, которая меня более всего привлекает в профессии, это поливалентность, «всепогодная» готовность работать на самых разных направлениях – и географических, и тематических, и функциональных. Это предполагает наличие широкого кругозора, что в свою очередь означает постоянную работу над собой (и над ошибками). Наша служба – это не совсем обычная чиновничья работа, хотя конечно бюрократии хватает. За границей ты представляешь не себя лично, а страну, и ее ты подвести никак не можешь. Поэтому лучшими становятся те, кто в буквальном смысле слова живут работой, для кого дипломатия – это призвание в жизни.