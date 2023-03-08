Названа дата премьеры скандального фильма "Брат 3" с рэпером Птахой: ленту уже прозвали "подлым фейком"

Поначалу никто не верил, что это возможно. Взять вот просто культовую, неприкасаемую дилогию «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова и снять...«Брат 3». Однако питерский фрик и могильщик Стас Барецкий не погнушался — и сделал.

Несмотря на то, что создатели нового проекта всеми руками отмахиваются от связи с балабановскими философскими боевиками, конечно, именно на эту связь и сделана ставка. Иначе фильм бы назывался иначе. Именно поэтому зрители в штыки восприняли довольно странный тизер (где, разумеется, звучит расхожая фраза про силу и правду) «Брата 3», а режиссер Валерий Переверзев назвал проект «подлым фейком». Жена Алексея Балабанова назвала создателей картины сумасшедшими.

Накануне некоторые подробности проекта озвучил Давид Нуриев, больше известный как рэпер Птаха. Музыкант, сыгравший одну из главных ролей в боевике, раскрыл приблизительную дату премьеры фильма — картину представят осенью текущего года. Про название картины рэпер тоже рассказал.

— Название «Брат 3» — инициатива Валерия Переверзева, — напомнил Птаха. — Он — художник, решил назвать свой фильм так. Это не является продолжением «Брат», «Брат 2», потому что Балабанов был такой один, и искать замену Бодрову, пытаться копировать — это аморально. Такое название было предложено, Минкульт утвердил его, фильм получил статус национального кино, поэтому «Брат 3».

Кроме того, памятуя о претензиях в нелегитимности картины, Нуриев подчеркнул, что фильм выходит совершенно легально — он получил прокатное удостоверение Минкульта РФ.

В центре криминальной драмы «Брат 3» — криминальные разборки в 2000-х годах. Действие происходит в Тамбове, где генеральская (генерала сыграл один из братьев Торсуевых) дочь влюбляется в уличного художника. Брат-близнец генерала возглавляет преступную группировку. Грабители проваливают задание — так запускается цепочка событий из фильма. Переверзев подтверждал, что пять мини-новелл внутри фильма объединены в одну историю.

Главные роли в проекте сыграли звезды «Электроника» Владимир и Юрий Торсуевы, а еще несколько зарубежных артистов — Оливье Сиу, Костас Мэндилор, Эрик Робертс и другие. Бюджет фильма — 1 миллион долларов (76,4 миллиона рублей).

Что касается аутентичного продолжения «Брата», то на этот вопрос отвечал и сам Алексей Балабанов.

— Сережа (Бодров, сыгравший Данилу Багрова — Авт.) вырос — не только из этого образа, он вообще вырос, сам стал режиссером, причем режиссером хорошим, — подчеркивал Алексей Октябринович. — Поэтому и он не хочет больше играть эту роль, и мне неинтересно придумывать новые жизненные перипетии Данилы Багрова.

И Виктор Сухоруков — один из центральных актеров балабановской дилогии.

— Леша сказал такую фразу: «Пусть делает кто хочет, что хочет, я этого делать не буду», вспомнил артист. — Он говорит: «Я не знаю этого времени». И, может быть, именно понимание и чувство времени Лешка победил и с фильмом «Брат» и с фильмом «Брат 2».