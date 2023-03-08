Опасная красота: как косметика «подрывает здоровье» и какие вещества в ней безвредны вопреки мифам

Эксперты развеяли популярный миф об опасности парабенов в косметике: Они расщепляются и выводятся из организма Фото: Shutterstock

Из года в год косметика входит в число самых популярных подарков на 8 марта. К тому же в праздничную неделю многие магазины продают ее со скидками. Покупательницы набирают «всего и побольше». А так ли безвредны средства, с помощью которых мы ежедневно наводим красоту? В последние годы, когда мода на ЗОЖ набирает обороты, вопрос о безопасности косметики встает все чаще. Интернет полон страшилок о веществах парабенах, которые «подрывают здоровье». Кремы и шампуни с надписью, что этих ужасных ингредиентов в них нет, продаются подороже. Насколько оправданы опасения? На что ориентироваться дамам и заботящимся об их здоровье джентльменам?

По просьбе KP.RU эксперты сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru изучили данные научных исследований о том, как на самом деле влияют на здоровье вещества, которые наиболее часто встречаются в косметике.

МИФ О ПАРАБЕНАХ

Эти вещества - один из видов консервантов, используемых в различных средствах личной гигиены.

- Консерванты являются важными ингредиентами. Их добавляют в косметику, чтобы предотвратить рост микроорганизмов - бактерий, грибков. И за счет этого продлить срок хранения продукции, - поясняют специалисты.

Что касается конкретно парабенов, то по всему миру были проведены десятки исследований их влияния на здоровье. «Все новые и новые данные подтверждают: парабены расщепляются, метаболизируются и выводятся из организма, не причиняя вреда», - развеивают мифы-страшилки эксперты Vrachu.ru, основываясь на научных данных.

Словом, успокаивающие надписи об отсутствии парабенов на упаковке не что иное, как маркетинговая уловка.

ТРИКЛОЗАН И ФТАЛАТЫ: БУДЬТЕ НАЧЕКУ

Триклозан в составе косметических средств используется как антибактериальный агент. Его все чаще добавляют во многие товары, включая дезодоранты, мыло, зубную пасту, косметику и обычные чистящие средства для дома.

- Исследования, проведенные учеными Калифорнийского университета, показали: длительное воздействие триклозана вызывает фиброз печени и рак у лабораторных мышей , - предупреждают эксперты. - Другие исследования продемонстрировали, что триклозан может нарушать гормональный фон и ухудшать сокращение мышц.

В ряде стран в связи с этим введены определенные ограничения. Так, в Австралии рекомендовано, чтобы максимальная концентрация триклозана в средствах личной гигиены и косметических продуктах не превышала 0,3%.

Как выяснил сайт KP.RU, в России применяется Технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Согласно этому документу триклозан включен в перечень консервантов, разрешенных к применению в парфюмерно-косметической продукции. Максимально допустимая концентрация триклозана в зубных пастах, мыле для рук, дезодорантах, пудре для лица – 0,3%; в средствах гигиены – 0,2%.

Еще один потенциально небезопасный ингредиент - фталаты.

- Эти вещества входят в состав лаков для ногтей, волос, а также используются в парфюмерии. Исследования показали, что около 25% фталатов всасываются в системный кровоток. Особую опасность они представляют для беременных женщин, так как являются эндокринными разрушителями. В исследовании 2022 года метаболиты фталатов (то есть продукты их переработки в организме. - Ред.) были обнаружены в моче у 90% женщин, - рассказывают эксперты Vrachu.ru.

В нашей стране так же, как в Евросоюзе и США, введены запреты на некоторые виды фталатов для использования в косметике. В частности, запрещены дибутилфталат, диэтилгексилфталат и диизопентилфталат.

ЦЕРАМИДЫ И ЛАНОЛИН: ОПАСЕНИЙ НЕТ

Церамиды (керамиды) участвуют в создании эпидермального барьера (то есть защитного барьера кожи. - Ред.), формируя липидную прослойку между роговыми чешуйками нашей кожи, поясняют специалисты. Данных о вреде для здоровья таких веществ, содержащихся в косметике, на сегодня нет.

Еще один ингредиент для восстановления барьерных свойств кожи - ланолин.

- Это натуральное вещество, содержащееся в овечьей шерсти, - поясняют специалисты. - Ланолин для местного применения используется при лечении или профилактике сухости кожи, зуда, раздражений. Современные технологии позволили свести к минимуму содержание возможных аллергенов, что позволяет отнести ланолин к безопасным средствам.

Кремы с ним сегодня разрешены для применения даже женщинам в период грудного вскармливания ребенка.

РЕТИНОЛ: НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ

Ретинол - это форма витамина А, который применяется в уходе за кожей для борьбы с признаками старения.

- При использовании средств с ретинолом возможны покраснение, шелушение и сухость кожи, - предупреждают эксперты. - Эти явления связаны с адаптацией кожи и называются ретинизацией. Учитывая такие симптомы, Научный комитет по безопасности потребителей при Европейской комиссии рекомендует использовать витамин А в максимальной концентрации 0,3% в кремах для рук, лица и других несмываемых продуктах. Для подбора средств с ретинолом следует обращаться к специалисту.

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Яд, который пахнет ландышем

С 18 апреля 2023 года вступает в силу запрет на использование ингредиента с запахом, похожим на аромат ландышей, сообщил Роспотребнадзор.

Это вещество под названием бутилфенилметилпропиональ, или лилиевый альдегид (именно так будет написано на упаковке). Он входит в состав отдушек, применяемых в парфюмерно-косметической продукции. Это лосьоны для кожи, средства для ванн, средства по уходу за волосами, увлажняющие кремы, одеколоны, шампуни.

- Недавние исследования показали, что альдегид может навредить здоровью. В частности – привести к нарушениям репродуктивной функции. Решением Совета Евразийской экономической комиссии данное химическое вещество внесено в перечень запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции, - пояснили в Роспотребнадзоре.