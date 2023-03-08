Минобороны России сообщило об уничтожении 10 диверсионных групп ВСУ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге о продвижении наших войск в отдельных районах боевых действий, а также потерях ВСУ за минувшие сутки

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге о продвижении наших войск в отдельных районах боевых действий, а также потерях ВСУ за минувшие сутки:

на Купянском направлении в Луганской Народной Республике пресечены действия десяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ, также уничтожено до 60 националистов, на Красно-Лиманском артиллерией и тяжелыми огнеметами сожжено более 130 наемников киевского режима, на Донецком свыше 180, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 65, на Херсонском свыше 50.

Кроме ликвидированных 485 украинских националистов наша армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесла поражение 87-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 207 районах.

Генерал-лейтенант отметил уничтожение в районе Новоалександровки украинской радиолокационной станции обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, а также штаба 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Мемрик.

Конашенков также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, которые за сутки сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и пять украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

398 - самолетов.

217 - вертолетов.

3361 - беспилотный летательный аппарат.

410 - зенитных ракетных комплексов.

8222 - танка и других боевых бронированных машин.

1055 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4300 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8798 - единиц специальной военной автомобильной техники