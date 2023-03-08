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В мире8 марта 2023 14:56

В Грузии раскручивают новый майдан? Названа истинная причина протестов

В Тбилиси возобновился митинг против закона об иноагентах
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Грузия до сих пор представляет из себя буквально рай для всяких паразитирующих структур влияния

Грузия до сих пор представляет из себя буквально рай для всяких паразитирующих структур влияния

Фото: REUTERS

Я ЕГО СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО

В Грузии второй день подряд пытаются разогнать майдан по украинскому сценарию. Во вторник 7-го марта после того, как парламент приял в первом чтении Закон "О прозрачности иностранного влияния", толпа оппозиционеров вышла к стенам законодательного органа на протест. В отличие от Незалежной, события стали стремительно развиваться практически сразу, без установки палаток, месячного сидения и лежания в палаточном городке и прочих промежуточных неясностей – в ряды полицейских через некоторое время в первый же вечер протеста полетели "коктейли Молотова". Полиция ответила слезоточивым газом, дубинками и резиновыми пулями. Через несколько часов толпа была рассеяна, разошлась по домам, а правоохранителя задержали 66 человек. В отличие от Украины, где действующий на тот момент президент Янукович сбежал из страны уже после фактического переворота, президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне улетела из Тбилиси в США, где и выступила (почему-то из Нью-Йорка, а не из Вашингтона, где находятся все государственные ведомства, что наводит на мысль о характере поездки Зурабишвили) в поддержку, нет, не государственной власти, а протестующих и пообещала по возвращении заветировать законы по иноагентам, которые сейчас рассматривает парламент.

Собственно говоря, в парламенте сейчас два законопроекта. Один из них, уже упомянутый "о прозрачности иностранного влияния" предусматривает что СМИ, некоммерческие и общественные организации, у которых 20% финансирования и более составляют поступления из-за рубежа, должны будут зарегистрироваться и подавать ежегодно финансовую декларацию. Его грузинский парламент принял в первом чтении 7-го марта.

Второй закон гораздо более жесткий – "О регистрации иностранных агентов". По нему любое физическое и юридическое лицо, получающее иностранное финансирование, будет обязано зарегистрироваться в качестве "иностранного агента". Нарушителей этого закона будет ждать не только штраф, но тюремное заключение на срок до 5 лет. Авторы этого законопроекта из движения "Сила народа" заявили, что они буквально дословно перевели аналогичный закон, принятый в США в 1938 году и действующий и по сию пору.

В среду оппозиционный актив встал, покушал хинкали и снова пошел на протест. Сейчас по центральной улице Тбилиси идет толпа митингующих протестующих, скандирующая: "Нет российскому закону в Грузии". И это первая несуразица в происходящем. Поскольку в России аналогичное законодательство принимали совсем недавно, но также списав почти все статьи закона с американских правовых актов.

В Грузии раскручивают новый майдан

В Грузии раскручивают новый майдан

Фото: REUTERS

ЗАГРАНИЦА ИМ ПОМОЖЕТ

Примечательно, что Запад уже раскритиковал эти законопроекты.

- Предложенный законопроект вызывает серьезную обеспокоенность. Создание и поддержание благоприятной среды для организаций гражданского общества, а также обеспечение свободы СМИ являются основой демократии, - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

- Эти законы аналогичны российскому законодательству, направленному на стигматизацию гражданского общества, на то, чтобы заставить замолчать инакомыслящих, - отрицательно отозвалась о законопроектах посол США в Грузии Келли Дегнан, которая регулярно отмечается хамскими высказываниями в адрес властей страны пребывания.

- Наш сигнал народу и правительству Грузии состоит в том, что США поддерживают всех тех, кто мирно отстаивает свои фундаментальные права на то, чтобы свободно выражать свое мнение и быть услышанными, на то, чтобы привлечь свое правительство к ответственности, - поддержал госпожу после официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Спрашивается, а почему они так рьяно высказываются против своего же закона? И ответ очень простой. Эти законы в случае вступления их в силу выполняют защитную функцию по отношению к собственному государству. Они ограничивают беспредел собственных граждан, которые купились на иностранные гранты, зарплаты и другие виды доходов. И тут по американской логике все правильно: США имеют право на такую защиту, а у других государств такого права (как и многих других) быть не должно.

Если же учесть, что Грузия до сих пор представляет из себя буквально рай для всяких паразитирующих структур влияния, вроде тех же фондов Сороса и ему подобных, где занята весьма значительная доля населения (преимущественно, молодого, образованного, активного и городского, но, по большей части, безработного, для которого все эти гранты – единственный источник дохода), то понятно, что количество недовольных в случае принятия законов исчисляется десятками тысяч человек. Все эти "Молодежь за демократию", "ЛГБТ, вперед", "Свободное будущее" и т.д. и т.п. получают денежки, на которые живут и "работают" из-за рубежа.

В Тбилиси возобновился митинг против закона об иноагентах

В Тбилиси возобновился митинг против закона об иноагентах

Фото: REUTERS

КТО ТУТ ВЛАСТЬ?

Вместе с тем понятно, что нынешние законопроекты – это лишь повод, которым воспользовались руководители грузинских НКО вместе со своими зарубежными кураторами, оппозиционные политические партии и их лидеры и местные маргиналы, почуявшие возможность помародерить в случае удачи, чтобы попытаться снести нынешнюю власть. Собственно говоря, волноваться по этой причине явно ведь не стоило, поскольку президент Зурабишвили пообещала заветировать законопроект, а у правящей партии не хватит голосов, чтобы преодолеть вето президента.

Грузия – парламентская республика, а потому свержение власти здесь должно выглядеть, как отправка действующего парламента и правительства в отставку, устройство внеочередных выборов (на которых Западом будет сделано все, чтобы победили нынешние оппозиционеры – сторонники Саакашвили). Поскольку нынешние власти Грузии заняли подчеркнуто нейтральную позицию в отношении России, а еще и периодически озвучивают варианты развития отношений с Москвой, что на Западе воспринимается уже как измена их "общему демократическому делу", эти власти требуется заменить на те. которые объявят России санкции, а еще лучше – в идеале пойдут на нас войной, чтобы попытаться отвоевать Абхазию и Южную. Осетию. А на самом деле решатся на такое самоубийство оригинальным способом, чтобы попытаться облегчить положение Зеленского.

И что с того, в прошлом году, когда в ЕС экономики всех стран буквально загибались от кризиса, ВВП Грузии вырос на 10% за счет вливаний в местную экономику из России и россиян. Как раз именно это США, Евросоюз, Украину и местную грузинскую оппозицию совершенно не волнует.

Если власть в Грузии дрогнет, и местный майдан победит, то спокойная жизнь Грузии на этом закончится. Сколько она потеряет в таком случае людей или даже территории – тоже тот еще вопрос. Но такая вероятность достаточна высока. Штаты и оппозиция сейчас считают ситуацию очень подходящей для реализации своих планов и, похоже, готовы идти до конца. А это значит, что мы еще можем увидеть Мишико Саакашвили, вывозимого на инвалидной коляске а-ля Юля Тимошенко. Главное – не повторить ту Юлину ошибку с высоченными каблуками.

Но очень бы, честно говоря, не хотелось бы. Потому как грузин жалко, а у нас для них медом не намазано.

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