Трагедия имени Александра Петрова

Только, казалось бы, стали утихать разговоры формата «Везде этот Петров», а как звезда картин «Т-34», «Лед», «Текст» и других Александр Петров вернулся со скандальной театральной постановкой.

Вообще, артист, которого широкие народные массы ассоциируют с сериалом «Полицейский с Рублевки», не чужд театральным подмосткам. Он некоторое время служил в калягинском Et Cetera, дает поэтические моноспектакли («#Зановородиться»), а еще почти 10 лет служит в Театре Ермоловой в Москве. И вот, вечно ищущий вдохновение Александр решил наконец-то попробовать себя в роли режиссера и драматурга.

На базе Театра Ермоловой Петров выпустил премьеру «Планета Максимус», билеты на который официально достигают отметки в девять тысяч рублей, — и самое интересное, что актер сыграл главную роль, срежиссировал и поставил спектакль.

— История, которую мы рассказываем, очень простая и в то же время сложная, — интригует Петров. — История конкретного человека, его любви, его жизни. История, с которой лично я живу уже несколько лет и буду жить дальше, вне зависимости от спектакля. Мне захотелось рассказать ее так, как будто мы сидим у меня на кухне, только кухня эта где-то в безграничных просторах космоса, вселенной. Где-то, где нет привычного хода времени, привычных законов и земного притяжения.

Конкретный человек, или Максимус, — это Максим, друг детства Петрова, скончавшийся от рака в 2019 году. Еще в 12 лет ему диагностировали Саркому Юинга (злокачественная опухоль костного скелета), и он долгое время сражался с болезнью. Александр посвятил текст спектакля именно Максиму — фабула строится на истории последних лет жизни и любви парня. Он встретил девушку по имени Катя, которая была с ним до самого конца пути.

В качестве декорации на сцену спектакля выносят настоящую ванну, в которую набирают 400 литров заранее купленной дистиллированной воды, — туда Петров и погружается в костюме Человека-паука, глядя в камеру на дне резервуара.