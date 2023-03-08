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В мире8 марта 2023 17:48

В Южной Корее определили самого завидного жениха

Актер Ли Мин Хо уже несколько лет считается главным красавцем страны
Светлана ОСИПОВА
Светлана ОСИПОВА
Ли Мин Хо является эталоном мужской красоты

Ли Мин Хо является эталоном мужской красоты

Фото: EAST NEWS

35-летний Ли Мин Хо - известный южнокорейский актёр, модель, певец и общественный деятель. На его аккаунты в соцсетях подписано более 30 млн. человек! Он известен благодаря фильмам «Мальчики краше цветов», «Городской охотник», «Наследник». Еще он – официальное лицо рекламных кампаний южнокорейского минтуризма.

Совсем недавно Ли демобилизовался из армии. В юношеском возрасте он не считал себя особо привлекательным и собирался стать профессиональным футболистом, так что всегда отказывался от предложений попробовать себя на сцене.

Недавно актер столкнулся с серьёзным испытанием: страшная автомобильная авария, в которую попал Ли Мин Хо, унесла жизнь друга его детства, а сам Ли более полугода провел на больничной койке.

Европейцам непонятен образ корейских актеров, ведь в кадре они всегда нежные и привередливые. Также неотъемлемой частью азиатского кино является обязательный, порой чрезмерный макияж актеров-мужчин. Так что кому-то может показаться, что они чересчур женственные.

Но вот поклонницы так не считают. И Ли Мин Хо является для них эталоном мужской красоты.

Некоторые фанатки в порыве обожания желали смерти актрисе, которая собиралась замуж за Ли. Однако свадьба не состоялась, и на данный момент Ли Мин Хо является самым завидным женихом Южной Кореи.

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