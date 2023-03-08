Евгений Миронов сыграет русского этнографа Владимира Арсеньева. Съемки стартуют на Дальнем Востоке — актер облетел места экспедиций и обомлел

Студия «Третий Рим» запускает проект «Арсеньев» про открывателя Дальнего Востока, этнографа, писателя, исследователя

Не прошло и полгода, как про русского географа, капитана тайги Владимира Арсеньева, о котором в последней своей экспедиции собирал материал легенда «КП» Владимир Николаевич Сунгоркин, решили снимать сериал.

Владимир Арсеньев

На проект отважился Евгений Миронов — народный артист России и худрук Театра наций. Студия актера «Третий Рим» («Время первых», «Синдром Петрушки» и др.) объявила о старте работы над лентой. Главную роль исполнит сам Миронов, обладающий феноменальным даром перевоплощения.

— Студия «Третий Рим» запускает проект «Арсеньев» про открывателя Дальнего Востока, этнографа, писателя, исследователя, — объяснил Евгений Витальевич. — Сейчас идет кастинг. Арсеньева буду играть я. Режиссер — Дмитрий Киселев, который снимал «Время первых». Оператор — Владимир Башта.

Какие именно фрагменты богатой биографии выдающегося этнографа войдут в сюжет — исследования в горах Уссурийского края, служба в императорской армии, написание научных трудов или повести «Дерсу Узала», секретные экспедиции и лесными борьба с браконьерами, расстрел семьи бандитами во время Гражданской войны, шторм в Охотском море, работа на Уссурийской железной дороге — пока загадка. Зато известно, что начинать снимать сериал начнут на Дальнем Востоке.

— Это Владивосток 1907 года (там Арсеньев изучал побережье Японского моря — Авт.) — мы с этого начинаем работу, — раскрыл детали Миронов. — Это и сам город, и тайга, и переправа через реки. Облетая маршрут Арсеньева на вертолете, я не мог себе представить, как он на лошадях и пешком обходил такие громадные территории. Причем во все времена года, порой экспедиции длились несколько месяцев, а самая длинная – почти два года. Опасность всегда и во всем. Гнус, мошка, клещи. Дикие звери. Холод, голод. Китайские бандиты хунхузы. Перед сном всегда записи в дневник о пройденном пути и новые пометки на карте.

При этом артист подчеркнул, что «Арсеньев» — не биографическая лента, «а все-таки историческая драма».

— Когда наш самолет приземлился во Владивостоке (в мае 2021 года), стюардесса объявила, что аэропорт носит имя Арсеньева, — вспомнил Миронов. — Выходя из салона, я спросил ее, кто такой Арсеньев? Она не смогла ответить. Владимир Клавдиевич – великий дальневосточник, этнограф и археолог, разведчик и географ и, наконец, писатель. Всю жизнь изучал коренные народы Дальнего Востока, главным образом удэгейцев, провел множество походов по всему краю, издал большое количество научных работ и исследований. Во время революции действительный член Вашингтонского национального географического общества спокойно мог эмигрировать, но как настоящий патриот решил быть полезным своей стране.

С экспедицией по арсеньевским местам — для выбора натуры — съемочная группа уже побывала на Дальнем Востоке. Артистов для массовых сцен по традиции наберут из местных жителей.