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Звезды8 марта 2023 19:00

Евгений Миронов сыграет русского этнографа Владимира Арсеньева. Съемки стартуют на Дальнем Востоке — актер облетел места экспедиций и обомлел

Снимет проект режиссер блокбастера «Время первых»
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Студия «Третий Рим» запускает проект «Арсеньев» про открывателя Дальнего Востока, этнографа, писателя, исследователя

Студия «Третий Рим» запускает проект «Арсеньев» про открывателя Дальнего Востока, этнографа, писателя, исследователя

Не прошло и полгода, как про русского географа, капитана тайги Владимира Арсеньева, о котором в последней своей экспедиции собирал материал легенда «КП» Владимир Николаевич Сунгоркин, решили снимать сериал.

Владимир Арсеньев

Владимир Арсеньев

На проект отважился Евгений Миронов — народный артист России и худрук Театра наций. Студия актера «Третий Рим» («Время первых», «Синдром Петрушки» и др.) объявила о старте работы над лентой. Главную роль исполнит сам Миронов, обладающий феноменальным даром перевоплощения.

— Студия «Третий Рим» запускает проект «Арсеньев» про открывателя Дальнего Востока, этнографа, писателя, исследователя, — объяснил Евгений Витальевич. — Сейчас идет кастинг. Арсеньева буду играть я. Режиссер — Дмитрий Киселев, который снимал «Время первых». Оператор — Владимир Башта.

Какие именно фрагменты богатой биографии выдающегося этнографа войдут в сюжет — исследования в горах Уссурийского края, служба в императорской армии, написание научных трудов или повести «Дерсу Узала», секретные экспедиции и лесными борьба с браконьерами, расстрел семьи бандитами во время Гражданской войны, шторм в Охотском море, работа на Уссурийской железной дороге — пока загадка. Зато известно, что начинать снимать сериал начнут на Дальнем Востоке.

— Это Владивосток 1907 года (там Арсеньев изучал побережье Японского моря — Авт.) — мы с этого начинаем работу, — раскрыл детали Миронов. — Это и сам город, и тайга, и переправа через реки. Облетая маршрут Арсеньева на вертолете, я не мог себе представить, как он на лошадях и пешком обходил такие громадные территории. Причем во все времена года, порой экспедиции длились несколько месяцев, а самая длинная – почти два года. Опасность всегда и во всем. Гнус, мошка, клещи. Дикие звери. Холод, голод. Китайские бандиты хунхузы. Перед сном всегда записи в дневник о пройденном пути и новые пометки на карте.

При этом артист подчеркнул, что «Арсеньев» — не биографическая лента, «а все-таки историческая драма».

— Когда наш самолет приземлился во Владивостоке (в мае 2021 года), стюардесса объявила, что аэропорт носит имя Арсеньева, — вспомнил Миронов. — Выходя из салона, я спросил ее, кто такой Арсеньев? Она не смогла ответить. Владимир Клавдиевич – великий дальневосточник, этнограф и археолог, разведчик и географ и, наконец, писатель. Всю жизнь изучал коренные народы Дальнего Востока, главным образом удэгейцев, провел множество походов по всему краю, издал большое количество научных работ и исследований. Во время революции действительный член Вашингтонского национального географического общества спокойно мог эмигрировать, но как настоящий патриот решил быть полезным своей стране.

С экспедицией по арсеньевским местам — для выбора натуры — съемочная группа уже побывала на Дальнем Востоке. Артистов для массовых сцен по традиции наберут из местных жителей.

КультураКультура: кино