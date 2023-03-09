Последние новости о ситуации вокруг Украины на 9 марта 2023 года: Экс-глава СБУ Баканов под следствием за развал работы контрразведки, а в Польше безуспешно пытаются вернуть переплаченные украинским беженцам пособия

Баканова обвиняют в полном развале работы украинской контрразведки Фото: ТАСС

ЗЕЛЕНСКИЙ ОТПРАВИЛ ЭКС-ГЛАВУ СБУ ПОД СЛЕДСТВИЕ

В июле прошлого года друг детства президента (пока еще) Украины Зеленского и его партнер по работе в "Квартале 95" глава СБУ Иван Баканов был уволен с этого поста. Как выяснилось, сейчас он находится под следствием. Об этом журналистам сообщил анонимный высокопоставленный представитель Офиса президента Украины.Баканова обвиняют в полном развале работы украинской контрразведки.

В частности, в появлении в ключевой силовой структуре страны на ключевых постах российских агентов, – в их числе, подозреваемого в госизмене Олега Кулинича, экс-начальника крымского управления.

- Война обнажила все происходящее в СБУ. И в ОПУ были в ужасе от того, как руководил Баканов. По многим направлениям – полный провал, – поделился источник, по словам которого Баканов проходит также по некоторым делам, расследование которых производится Госбюро расследований (ГБР) и касается потери приграничных территорий страны.

Дружба дружбой, а камеры врозь. По крайней мере, пока.

ГЕНСЕК ООН НЕ ЗАГОСТИЛСЯ У ЗЕЛЕНСКОГО

В Киев с краткосрочным визитом прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Центральным вопросом его переговоров с Зеленским стало продление сроков действия "Зерновой сделки", действие которой заканчивается 18 марта.

По словам Гутерриша, в рамках "зерновой сделки" за время ее действия из украинских портов было вывезено 23 млн тонн зерна. Также Гутерриш отметил, что экспорт удобрений и зерна из России и с Украины имеет ключевое значение для продовольственной безопасности в мировых масштабах. Напомним, ранее США призвали Россию согласиться на продление и расширение зерновой сделки.

Но глава МИД России Сергей Лавров объяснил заинтересованным сторонам, что продление зерновой сделки возможно только при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений. А все, что сейчас происходит, на вопросы по экспорту из России не дают ни малейшего ответа.

Все просто, как в стишке: будет вам и белка, будет и свисток. Но альтернативно одаренные именно этого не хотят понять.

Встречали ли Гутерриша показушно-инсценированной сиреной воздушной тревоги, не сообщается.

ПОЛЬША РЕШИЛА ВЕРНУТЬ ПЕРЕРАСХОД НА УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ

Сложная задача встала перед Службой социального обеспечения Польши. Как выяснилось, власти республики переплатили украинским беженцам около 500 тысяч долларов.

Все дело в том, что беженцы теряли право получения части пособий на детей, если покидали Польшу на срок более 30 суток. И часть из них так и делала, приезжая в Польшу только за получением пособий, после чего возвращались на Украину. Но польские соцслужбы не имели доступа к данным по их перемещениям, а в конце января получили возможность работать с этой информацией. Выяснилось, что 2 миллиона злотых беженцы с Украины получили незаконно. И Варшава решила вернуть эти деньги. Вот только получается с большим скрипом и трудом. За месяц из 2-х миллионов злотых в казну удалось вернуть лишь около 35 тысяч злотых.

Копать вам, не перекопать.

ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Пока одни где-то там бьются насмерть в окопах и городских развалинах, а другие стараются избежать встречи с военкоматчиками, министр юстиции Украины Денис Малюська тоже принялся за решение, что называется, животрепещущего вопроса. Он устроил в фейсбуке голосование по вопросу, в какую камеру следует определить человека, который по документам - мужчина, но визуально выглядит как женщина и сам позиционирует себя женщиной. Закон, как считает министр, ответа на этот вопрос жизни и смерти не дает, потому он решил положиться на глас народа.

Министр предложил голосовать реакциями на пост - ставить "палец вверх", если в мужскую камеру, и "сердечко" - если в женскую. За 10 минут пост набрал 51 "палец вверх" и 13 "сердечек".

Но самые оригинальные варианты читатели Малюськи предложили в комментариях к посту – они посоветовали определить такого человека в разведку или трудоустроить советником к самому министру.

СБУ ИСПУГАЛО АДМИНОВ ТГ-КАНАЛОВ

Как заявила СБУ, сотрудникам службы удалось заблокировать 26 телеграм-каналов, в которых сообщали актуальные места раздачи повесток. У шести администраторов пабликов уже провели обыски, им готовятся вручить подозрения. Им может грозить до 10 лет лишения свободы. На заблокированные паблики были подписаны более 400 тысяч человек из Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областей. В чатах сообщали о местах, где военкоматчики устраивали "раздачи повесток". В СБУ заявили, что таким образом в группах помогали людям скрываться от военкомов и избегать мобилизации.

Но админы тоже не лыком шиты. После первых сообщений о задержаниях, подобные каналы начали писать, что не уклонистам помогают, а, наоборот, информируют военнообязанных, "где можно получить повестку чтоб не тратить время, а сразу явиться с ней в ТЦК".

НА ЗАПАДЕ ЗАПУТАЛИСЬ В "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ"

Противоречивая информация продолжает поступать на тему о том, кто же был той самой "проукраинской группой", которая, по версии американских, немецких и, теперь уже, и английских журналистов ведущих изданий взорвала газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2". Не вносят ясности и те лица и службы, чей служебный долг и обязанности – прояснить ситуацию.

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс "не смог идентифицировать тех, кто за этим стоит". Глава Минэкономики Германии заявил, что сведения, которыми располагает правительство ФРГ, о диверсии на "Северных потоках" не предназначены для общественности. Белый дом заявил, что не располагет конкретной информацией по этому вопросу. А Совет нацбезопасности США также признался, что не в состоянии подтвердить сообщения в СМИ о "проукраинской группировке", которая причастна к подрыву "Северного потока".

Да о чем еще можно говорить, если даже сама эта "проукраинская группировка" не в силах ни подтвердить ничего, ни опровергнуть, ни даже идентифицировать себя.

ПРОТИВ РОССИИ С ГОЛОВОЙ СВИНЬИ

Протест в Тбилиси на второй вечер почти в точности повторил день первый. Протестующие собрались у здания парламента, попытались было вломиться на его территорию, выдвинули нереальные требования, а потом были рассеяны полицейским спецназом, применившим водометы, слезоточивый газ, полицейские дубинки и резиновые пули.

В середине осады Парламента видный местный оппозиционер Георгий Вашадзе заявил, что принято решение дать руководству Грузии один час на выполнение двух требований митингующих: отозвать законопроект об иноагентах из парламента и освободить задержанных накануне демонстрантов. Про то, что в праздничный день в парламенте никого нет, и отзывать законопроект уже в силу этого фактора никто не будет, тем боле, в течение часа, а, значит, это требование является бессмысленным в данных условиях, оппозиционер окружающим сообщать не стал. Зато потом, по истечении времени ультиматума, было принято другое решение – не дать в четверг депутатам парламента пройти на свои рабочие места. Спрашивается – а каким образом депутаты смогут отозвать законопроект, даже если бы захотели.

Кроме того, протестующие отметились тем, что побили несколько стекол в окнах парламента, и усиленно фотографировались с отрубленной головой свиньи под лозунгами "Нет российскими законам!" и блакитно-жовтыми флагами Украины

Кто бы им объяснил, что у России совсем другое тотемное животное, а отрубленной головой свиньи они оскорбляют как раз тех, кто вышел помогать поднимать "майдан" по украинскому сценарию.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Сотни крупных китайских клиентов перестали хранить свои деньги в банках Швейцарии после того, как она отказалась от нейтралитета и ввела санкции против России.

- Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пообещал, что военная миссия ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта и еще 30 тысяч - к концу года.

- Правительство Латвии передало Украине первую партию автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. Или собралось передать. В общем, нетрезвым водителям в Латвии на свои бывшие авто можно уже не рассчитывать.

- Премьер-министр Канады Трюдо объявил, что С 1 июля каждый трансгендерный федеральный чиновник Канады будет получать медицинское пособие в размере до 75 000 долларов на процедуры "подтверждения пола". Процедуры включают в себя и операцию по смене пола и поддерживающую гормональную терапию.

- Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список 70 пленных украинских солдат, которых Киев отказался забирать в рамках прошедшего обмена.

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