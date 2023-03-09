Как украинские хакеры организуют атаки на российские сети и обворовывают собственных сторонников

В сфере кибератак Киев начал антироссийские действия задолго до 24 февраля 2022 года. Фото: Shutterstock

Главная новость начала марта 2023 года — рейд украинских националистов по приграничному району Брянской области. Однако нынешнее противостояние одновременно ведётся в нескольких измерениях, включая и киберпространство. Но если «на земле» действия противника обычно видны сразу, то в Сети они бывают тщательно скрыты.

Притом, что IT-объекты — столь же важная часть инфраструктуры, как мосты или дороги. Представьте: из-за кибератаки вам не купить билет на самолёт (сервер авиакомпании «лёг»), да и сами ваши деньги пропали — неизвестные хакеры взломали интернет-банк…

В этой сфере Киев начал антироссийские действия задолго до 24 февраля 2022 года. Сайт kp.ru рассказывает, как украинские IT-спецы националистических взглядов собирали свою «киберсотню» под крышей западный западных спецслужб и компаний, продающих «услуги по интернет-безопасности».

ПО ПРИНЦИПУ «ВИКИПЕДИИ»

Повторяя Геббельса, киевская пропаганда выставляют Украину «защитницей белой расы, противостоящей азиатской орде из России». Забавно, что внешность и происхождение некоторых деятелей «украинской киберсотни» далеки от стереотипного облика «воинов света».

Один из идеологов IT-армии Незалежной — украинский предприниматель Егор Аушев, соучредитель компаний Cyber Unit Tech, Cyber School и Hacken.io. Именно он подал (вернее говоря, продал) идею «кибердобровольческой армии» министру цифровой трансформации Украины — Михаилу Фёдорову.

Егор Аушев. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Суть была проста: зачем держать сотни спецов на зарплате, когда для периодических набегов на цифровое пространство «врага» (под коим подразумевается Россия) можно использовать «боевое стадо» объединённых националистической идеологией волонтёров. Которые координируются и получают цели для очередных атак от кураторов через закрытые чаты. По такому же добровольческому принципу растёт Википедия: тысячи пользователей бесплатно пишут статьи для крупнейшей веб-энциклопедии — чьи «свободные тексты», однако, не противоречат идеологии Запада.

Проект «IT-армія України» быстро получил поддержку в Минцифры и в Минобороны незалежной, объявление о «наборе кибердобровольцев» появились в твиттере и на хакерских форумах, причём кандидатам предлагалось заполнить анкету на сервисе GoogleDocs (обычно компания Google запрещает использовать свои продукты для противоправных действий — но это же другое). Вскоре в «IT-армию Украины» записалось порядка тысячи человек из 150 стран мира.

КИБЕРВОЙНА САМА СЕБЯ КОРМИТ

Разумеется, никто прямо не говорил: «Мы занимаемся кибератаками». Ещё 2 марта 2021 года одна из компаний Егора Аушева — Hacken.io — запустила проект DisBalancer (англ. — «разбалансировщик»). Зарегистрирована эта фирма в Эстонии, в районе Таллина. Там же, в столице прибалтийской республики, располагается «Командный центр НАТО по противодействию киберугрозам» — по сути подразделение боевых хакеров, орудующее под легальной крышей. Сложно предположить, что команда Аушева не взаимодействовала с данным учреждением.

Украинские хакеры признаются в атаке на российский сайт

Цель проекта DisBalancer заявлялась красиво: «предоставление услуг по борьбе с DDoS-атаками».

DDoS-атака — это когда на сервер «противника» обрушивается так много сетевых запросов, что он не выдерживает и «падает». При удаче таким образом вывести «вражеский сайт» из строя можно на несколько часов или даже дней. Залог успеха простой: чем больше генерируется мусорных запросов против оппонента — тем лучше.

И вот, по словам проекта DisBalancer, сотни его участников (та самая «IT-армія України») предоставляют вычислительные мощности своих компьютеров и смартфонов для построения «коллективной системы защиты от DDoS-атак». Подобные услуги, в отличие от хакерства, вполне легальны, и многие компании готовы за них платить. Все довольны — копеечку получают и организаторы системы, и рядовые пользователи.

ИХ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВЛАСТИ УКРАИНЫ И ЗАПАД

Но в любом кружке радиомоделистов из одних и тех же деталей можно собрать не только приёмник, но и передатчик. Другим словами, «коллективную систему защиты от DDoS-атак» прекрасно можно использовать и для организации оных.

Доказательство наличия вредоносных модулей, которых украинская киберармия скармливала своей пастве.

И этого никто не скрывал. 18 февраля 2022 года, заметьте, ещё до СВО, в телеграм-канале проекта DisBalancer было объявлено об успешной кибератаке на сайт Россельхознадзора и сайт «Украина.Ру» — вероятно, это подразделение «России сегодня» было неудобно «воинам света» своим альтернативным (относительно киевской пропаганды) взглядом на события в незалежной.

К тому времени в проекте DisBalancer участвовали не только украинцы, но и пользователи со всего мира, соратники Егора Аушева светились на международных IT-конференциях, об их стартапе писали — возможно, небесплатно — тематические СМИ. Но затем 25 февраля 2022 года — на другой день после начала СВО — проект DisBalancer выпустил «обращение к сторонникам», где прямо призвал перейти к диверсиям против российской веб-инфраструктуры:

«Не спрашивайте нас, насколько законны DDoS-атаки на российские сайты… Мы действуем в координации с Министерством цифровой трансформации [Украины], которое инициировало создание Украинской кибер-армии, чтобы помочь ВСУ», — говорилось в манифесте. Уже упомянутый глава этого ведомства, Михаил Фёдоров, прямо не признавал связь с хакерами, но неоднократно репостил сообщения из их телеграм-канала в собственный.

В другое время открытое превращение «специалистов по кибербезопасности» во вредителей-хакеров вызвало бы на Западе (напомним, фирма-инициатор проекта, Hacken.io, находится в эстонской юрисдикции) скандал, Аушева и его друзей отлучили бы от международного IT-сообщества, а то и арестовали. Но во имя «борьбы с Россией» международные либералы готовы вступить в нетрадиционные отношения хоть с чёртом, не говоря уже о каких-то киберхулиганах.

Ещё один чат украинских хакеров. Здесь названы цели атаки - российские сайты.

ВОРЫ У ВОРОВ

В тот же день, 25.02.2022, на всё том же телеграм-канале проекта DisBalancer был выложен архив для уставновки программы «disbalancer.exe» — предназначенной для нападения на сайты Российской Федерации по всё тому же «коллективному принципу»: устанавливаешь её на своё устройство, нажимаешь кнопку, начинается генерация «мусорных запросов» для DDoS-атак. Чем больше участников — тем лучше результат. Так, по крайней мере, заявлялось.

Но затем ссылка на программу была удалена самими же авторами.

Вероятно, потому, что авторитетные антивирусные компании из западных стран, например Avast Threat Lab — «кремлёвскую пропаганду» не приплетёшь — выпустили заявления, где прямо говорилось: «Мы предостерегаем от участия в проукраинских DDoS-атаках».

Вы уже начали что-то подозревать?

Другая известная фирма того же профиля, Cisco Talos, проанализировав исходный код файла «disbalancer.exe», установила: в нём содержались вредоносные модули, позволяющие похитить крипто-кошельки или другие ценные данные пользователя, который установит оную на свой компьютер в праведном желании помочь Украине «бороться с Россией».

Обвинили во всём — только не смейтесь — «клятых москалей»: якобы некие русские хакеры неведомым путём влезли в офис суперспецов по кибербезопасности и незаметно внедрили в их программу зловредный код, дабы скомпрометировать кристально честных организаторов «IT-армии Украины».

Есть и другая, менее абсурдная версия. Всё это очень похоже на политическую стилистику украинских националистов: заморочить доверчивым иностранцам головы, подписать их под «святое дело борьбы с Кремлём», стрясти (каким угодно путём) ресурсы и деньги, а дальше все спишется.

АМЕРИКАНСКИЙ СЛЕД

Впрочем, в дальнейшем главари проукраинских хакеров подобные проколы не допускали — 4 марта 2022 года была анонсирована новая версия «вашей личной программы для коллективных интернет-атак — уже без вредоносных модулей (ну, надеемся).

«Присоединяйтесь к украинской кибер-армия в первой кибер-мировой войне», — пафосно говорилось в видео-инструкции от авторов.

Восемь дней спустя крупный американский криптовалютный сервис Boxmining выложил ролик, призывая почти четверть миллиона своих подписчиков на «Ютубе» установить всё ту же программу для соучастия в DDoS-атаках на российские сайты.

При этом сотрудничество Boxmining с Егором Аушевом началось задолго до того: американцы посещали киевское отделение компании hacken.io в 2020 году, а в 2021-м — брали для своего блога интервью у его гендиректора Дмитрия Будорина.

Излишне говорить, что вся эта американская крипто-хак-тусовка находится под присмотром Агентства национальной безопасности (АНБ) США, а некоторые её участники служили или служат в Киберкомандовании Пентагона — легальном подразделении боевых хакеров при американской армии численностью в тысячи человек.

И это объясняет, почему организаторы «IT-армии Украины» спокойно действуют в главном американском сателлите в Восточной Европе — Эстонии (хотя уголовный кодекс последней предусматривает тюрьму за «действия по компьютерному саботажу»): не будет же Запад чинить препятствия союзнику, берущему самую грязную работу по «борьбе с Россией в киберпространстве».

ОДНАЖДЫ ОНИ ПЕРЕСТАНУТ БЫТЬ НУЖНЫМИ ЗАПАДУ

27 февраля 2022 года компания Hacken анонсировала проект «Big Bounty» (англ. — большое вознаграждение): за сообщения об уязвимостях интернет-инфраструктуры в РФ выплачивается премия. В поле зрения — российские интернет-провайдеры, авиация и воздушный контроль, банки, государственные услуги, энергетика, транспорт, порты, элеваторы и даже розничная торговля. То есть украинские националисты не скрывают, что готовы вызывать техногенные катастрофы и человеческие жертвы — именно это может произойти, если «правильно» взломать, например, систему управления городскими светофорами.

Однако, несмотря на бахвальство, по-настоящему критический урон российской веб-инфраструктуре «киберсотня» нанести не смогла — в том числе потому, что с 2014 года РФ занималась обособлением и укреплением национальных киберсистем. Хотя, надо признать, отдельные успехи у «сетевых бандеровцев» были — в мае 2022 года они почти на неделю вывели из строя российский видеохостинг «Рутьюб».

Один из чатов, где координировались кибербандеровцы.

Сейчас большинство организаторов «украинской IT-армии», избегая мобилизации в ряды ВСУ, живут за границей: например, помимо Эстонии — 50 сотрудников команды Hacken были переведены в Испанию (о чём сообщало издание Politico 10 марта 2022 года).

Имена ключевых фигур проекта хорошо известны — в общем-то, они сами ничего не скрывают и охотно рассказывают о себе в соцсетях. В их числе — эксперт по блокчейну Денис Иванов 1986 года рождения (также работал советником при Министерстве цифровой трансформации Украины»); сооснователь проекта DisBalancer Александр Горлан; глава отдела аудита смарт-контрактов при фирме Hacken Евгений Безуглый, соосновательница той же фирмы — Евгения Брошеван и многие другие.

Один из координаторов проекта, Александр Горлан из Закарпатья, не скрывает причастность к хакерским делам.

Кое-кто из них предусмотрительно разжился видом на жительство в Евросоюзе. Впрочем, расслабляться рано — на целую россыпь статей уголовного кодекса любой страны ЕС они уже наработали, и если сегодня Запад использует их для борьбы с Россией — то завтра с таким же удовольствием «сольёт», если посчитает то выгодным. Примерно как активистов курдских боевых групп, которым сначала давали убежище Швеция и Финляндия, а потом, чуть только политический ветер переменился, с такой же готовностью стали их выдавать обратно в Анкару, дабы получить входной билет в НАТО.

Текст написан совместно с группой патриотических киберактивистов LIRA (Россия), с использованием материалов доклада «IT-армия Украины: структура, постановка задач и экосистема» швейцарского киберисследователя Штефана Соесанто.