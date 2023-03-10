Импорт, гудбай: вместо ИКЕА - утварь от Стаса Михайлова, а вместо Chanel - сумочки от Нагиева

Тимати продвигает в массы бренд Stars Coffee. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Спустя год всевозможных санкций и ограничений, которые должны были задушить российскую экономику, наш бизнес все еще на плаву. Более того, в импортозамещение рванули даже те, кто тяжелее микрофона ничего в руках не держал.

НАШ БАМБЛ ВМЕСТО ИХ ФРАППУЧИНО

Хедлайнером нового тренда стал рэпер Тимати, который вместе с партнерами в прошлом году не только выкупил сеть Starbucks, но и лично вкрутил лампочки в первой обновленной кофейне перед открытием. "Баксы уехали, звезды остались", - заявили новые владельцы и элегантно сменили название на Stars Coffee, а логотип с двухвостой русалкой - на девицу в кокошнике с пятиконечной звездой.

В сети кофеен уже более 100 заведений в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Самаре и других городах - Тимати и Ко вплотную подбираются к былым показателям в 130 точек продаж. Цены на кофе здесь никогда не были низкими, и эта традиция сохранилась: средняя стоимость за стаканчик напитка - 350 - 370 рублей. А вот само меню пришлось изменить: вместо фирменного фраппучино, который стал жертвой авторских прав, к радости хипстеров появились несколько видов фраппе, "традиционный российский бамбл" (так называют смесь эспрессо, апельсинового сока, карамельного сиропа и льда) и латте со вкусом малинового пирога. Закусок тоже прибавилось - тут вам и сырники, и роллы, и сэндвичи, но закусывать в Stars Coffee накладно: забежав со спутницей на чашечку кофе и пирожок, запросто можно расстаться с парой тысяч рублей.

Самая милая фишка Starbucks - имена посетителей на стаканчиках - осталась и в "импортозамещенных" кофейнях. Кроме того, Тимати обещал ввести разноцветные стаканчики для знакомств: бирюзовый должен был сигнализировать готовность к новым отношениям; красный - желание уединиться. Но это ноу-хау пока отложили в долгий ящик.

СУМОЧКИ С ФАМИЛИЕЙ

Помните, как в прошлом году блогерши во главе с Викторией Боней резали на камеру сумочки "Шанель" стоимостью полмиллиона рублей из-за того, что люксовый бренд запрещал носить свои изделия в России? Но свято место пусто не бывает, и на замену заморским маркам пришли отечественные аксессуары, в том числе от подсуетившихся селебрити. Так, торговать сумками для мужчин и женщин неожиданно начал Дмитрий Нагиев.

Цены на новинки с выгравированной фамилией шоумена кусаются: клатчи и сумочки на пояс - от 24 тысяч рублей, рюкзаки - по 37 тысяч, дорожные саквояжи - по 47 тысяч. И даже миниатюрный чехол для очков обойдется в весомые 17 тысяч рублей. За эти деньги покупателям обещают высокое качество кожи и ручную работу.

Дмитрий Нагиев. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Если на всех не хватит, не переживайте, у нас еще остались лапти, - шутит новоиспеченный импортозаместитель Нагиев.

IKEA УЖЕ НЕ ТА

"Это, конечно, не IKEA, но на Zara Home вполне потянет. И почему никто из звезд раньше не догадался этого сделать?", - так в соцсетях оценили коллекцию домашней утвари от Стаса Михайлова, которую певец презентовал аккурат к женскому празднику. Линейку товаров для дома с многообещающим названием "Всё для тебя" хозяйственный артист разрабатывал, ориентируясь на собственный вкус, поэтому вещицы получились лаконичными - в классических чёрно-белых цветах.

Стас Михайлов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Самое главное для меня - доступная для людей цена, - заявил Михайлов на презентации своего детища и объявил ценники. Так, "доступный" комплект постельного белья от Стаса Михайлова обойдется в 18 тысяч рублей; меховой плед - 9 тысяч; сотейник - 4 тысячи; кружки, сахарницы, тарелки и салатницы - от 500 рублей.

ГРУДЬ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Дамы могут не переживать из-за ухода заграничных брендов белья: за женскую грудь вплотную взялась Анна Семенович, которая знает толк в размерах. С прошлого года экс-"Блестящая" выпускает бюстгальтеры и купальники, которые сама же с удовольствием носит. В ее линейке - модели до 10-ого (!) размера.

- Женщины точно почувствуют себя богинями, - обещает певица и бизнесвумен. - Важно, что сейчас, во времена санкций, отличное время для развития отечественного бизнеса. Можно считать, что это мой скромный вклад в этом направлении. А еще созерцание женской груди предотвращает риск инсультов и инфарктов у мужчин. Так что я спасаю наш сильный пол!

Анна Семенович. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В среднем, комплект белья от Семенович обойдется в 7 тысяч рублей: бренд хоть и отечественный, но кружево использует французское. А оно, мол, никак не может стоить дешевле.

МИЛЛИАРД ЗА КРАСОТУ

До всем известных событий импортной косметики в России было аж 70%, в основном, из Европы и США. Теперь же каждый уважающий себя блогер заводит не только розыгрыши и онлайн-марафоны, но и свой косметический бренд.

Так, в лидеры индустрии красоты вырвалась жена рэпера Джигана, многодетная мать и любительница пластических операций Оксана Самойлова. Она не мелькает на ТВ, не дает интервью и не поет, как Бузова, но её популярность не стоит недооценивать: в десятках магазинов популярной торговой сети практически в каждом российском городе представлены шампуни, маски для волос, пенка для лица, крема, тоники, скрабы и многое другое от бренда Самойловой. Но лучше всего скажут цифры: на своей продукции, по последним данным, блогерша заработала почти 1 млрд за год, из которых 472 миллиона - чистая прибыль.

Оксана Самойлова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ВРЕМЯ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

"Ролли на руке", о которых всего пару лет назад пел Киркоров в дуэте с блогером Давой, теперь остались разве что старых моделей: год назад швейцарский бренд Rolex принял решение прекратить поставки в Россию. А у нас есть, чем ответить: так, например, часы премиум класса выпускают Александр Ревва с женой Анжеликой. В коллекции бренда - дюжина моделей для тех, кто очень ценит время. Самые простые часики с серебряным браслетом и крошечными бриллиантами обойдутся в 90 тысяч рублей. А венец коллекции - модель из золота с двойным браслетом весом 55 граммов, сапфировым стеклом и камушками покрупнее: такой аксессуар обойдется уже в 834 тысячи рублей.

Часы премиум-класса взялись продвигать Александр Ревва с женой Анжеликой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Киркоров затеял стройку рядом с коровником

На ПМЭФ-2022 (Петербургский международный экономический форум) поп-король с помпой выступил в качестве инвестора, а не артиста: вместе с партнером-бизнесменом Филипп Бедросович замахнулся на амбициозный проект – строительство торгово-развлекательного комплекса в Ленинградской области. Общая сумма вложений, в том числе из личной копилки звезды, составила 1,7 млрд рублей.

- Помогать не надо, главное, не мешайте, - обратился певец к чиновникам и анонсировал, что ТРК откроет свои двери под конец 2023 года.

Филипп Киркоров. Фото: Артем Килькин/Кирилл Мишин

Однако с наскоку возвести такую махину не получилось: спустя пару месяцев выяснилось, что на месте будущего комплекса пока лишь пустое поле по соседству с большим коровником. Оказалось, что застройщик сначала должен сдать жилой комплекс из нескольких высоток (до конца 2024 года), и лишь потом приступить к строительству киркоровского объекта. Ароматные коровники к тому времени обещают переместить.