В Грузии из парламента отозван законопроект об иноагентах, ставший причиной массовых протестов. Фото: REUTERS

В Грузии 9 марта 2023 года отозван из парламента законопроект об иноагентах, ставшей причиной двухдневных массовых протестов в Тбилиси. Однако, оппозиция уже заявила, что несмотря на это, продолжит акции и митинги.

Мы собрали последние новости о беспорядках в Грузии 9 марта 2023 года.

Над всей Грузией безоблачное небо? Напомню, именно эта фраза, переданная радио Мадрида, только про Испанию, стала сигналом для франкистского мятежа, переросшего в Гражданскую войну в Испании в 1936-м году. Будет ли повтор? Вопрос более чем просто актуальный.

"Грузинская мечта" сделала шаг навстречу участникам протестов, пойдя на выполнение их требований. Фото: REUTERS

ПОВОД ДЛЯ ПРОТЕСТОВ В ГРУЗИИ

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" заявила сегодня утром, что из парламента отозван законопроект "О прозрачности иностранного влияния", ставший поводом для акций протеста последних двух дней, в ходе которых в полицию протестующие метали "Коктейли Молотова" и камни, а в ответ получали струи водометов, слезоточивый газ, дубинки и даже резиновые пули.

Фото: REUTERS

- Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции, - мотивировали в партии свое решение. - Поэтому необходимо тратить энергию каждого из наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении.

При этом пообещали вернуться к законопроекту позже, когда эмоциональный фон вокруг инициативы уляжется, а с населением будет проведена подробная разъяснительная работа. То есть окончательно от законопроекта не отказались, а лишь отложили, если следовать логике заявлений.

Фото: REUTERS

ПРОБКИ В "ВЕРХНЕМ ЛАРСЕ"

Тысячи российских граждан, сбежавших в прошлом году Грузию и выбравших ее в качестве "островка стабильности и спокойствия", вдруг обнаружили, что они оказались не в оазисе, а на пылающем острове.

И тут как по совпадению в ночь на 9 марта 2023 года на грузинско-российскую границе возле единственного работающего пограничного КПП "Верхний Ларс" скопилась гигантская пробка.

Фото: REUTERS

Дополнительные трудности по штурму "Верхнего Ларса" создала и лавина, которая несколько дней назад сошла на дорогу. Но после открытия дороги со стороны России никаких пробок нет, а вот пробка из Грузии растянулась на много километров.

Некоторые из особо продвинутых "строителей Прекрасной России Будущего", составляющих львиную часть релокантов, уже вовсю интересуются в Сети: "А выпустят ли грузинские пограничники из Грузии тех граждан России, которые уже в Грузии наделали долгов и не отдали их?" Вопрос, как говорится, интересный…

Фото: REUTERS

Кстати, на этот раз компанию российским "возвращенцам" составили и грузины, которые не захотели жить в условиях разворачивающегося Тбилисского "майдана".

Фото: REUTERS

ПРИЧИНЫ БЕСПОРЯДКОВ В ГРУЗИИ В МАРТЕ 2023 ГОДА

Не все так однозначно. Во-первых, отзыв законопроекта был лишь одним из условий протестующих, хотя и самым главным. Есть еще требование отпустить всех задержанных на протесте за последние двое суток, число которых приближается к полутора сотням человек. Во-вторых, в парламенте лежит другой законопроект "О регистрации иностранных агентов", полностью списанный слово в слово с американского закона, действующего в США с 1938 года, не отмененный и поныне. Гораздо более жесткий проект, по которому нарушителям светит не только штраф, но и лишение свободы на срок до 5 лет. Как раз именно его грузинские парламентарии должны были рассматривать на сегодняшнем заседании 9-го марта. И какова его судьба, пока остается непонятным.

А в-третьих, и это самое главное, удовлетворит ли задний ход грузинского парламента тех, кто стоит за организацией беспорядков в Тбилиси? Майдан в столице Грузии развивался по украинским канонам. Были уже и не только акты жесткого противостояния, переворачивание автомобилей, поджоги, но и предложение полицейским "перейти на сторону народа", и выкладывание каким-то субъектом полицейской формы на капот автомобиля в знак того, что "полиция с народом". Не хватало пока лишь пианино на площади, палаток и ритуального закладывания на "алтарь революции" жертв "грузинской сотни".

Фото: REUTERS

МАЛОВАТО БУДЕТ?

"Грузинская мечта" сделала шаг навстречу участникам протестов, пойдя на выполнение их требований. Но тем этого может показаться мало. Как тот жадный мужик из мультфильма, которого щука "наградила" хвостом: "Маловато будет!" Кстати, если не забыли, Янукович также подписал перемирие с "майдаунами" и даже согласился на досрочные выборы. После чего и состоялся настоящий переворот, а сам он был вынужден, спасая жизнь, бежать из страны, преследуемый по пятам. Да и в истории самой Грузии была "Революция роз", в результате которой Мишико Саакашвили пришел к власти, буквально низвергнув Шеварднадзе, а потом устраивал, не в пример нынешним властям республики, наикровавейшие разгоны оппозиции.

Собственно говоря, можно предположить, что "Грузинская мечта" пошла на этот шаг, чтобы внести смуту и раскол в ряды протестующих. Если теперь протесты продолжатся, то вместе с местными грантососами западного финансирования, составляющими костяк протеста, останутся и те, кто выходит на акции на платной основе. А остальные должны отсеяться, поскольку заявленная цель достигнута: законопроект отозван.

Если они удовлетворятся достигнутым, это один вариант. И тогда можно будет сказать, что "Грузинская мечта" поступила если не мудро, то хотя бы не глупо, сохранив в стране спокойствие и не дав втянуть в себя в новую кровавую авантюру. Но шансов на это не сказать, чтобы много. Потому что у этого протеста цель совсем другая.

МАСКИ СБРОШЕНЫ: КТО НА САМОМ ДЕЛЕ СТОИТ ЗА ПРОТЕСТАМИ В ГРУЗИИ

Оппозиционная партия Грузии "Гирча – больше свободы" уже заявила, что оппозиция продолжит протесты, несмотря на отзыв из парламента законопроекта об иноагентах, и назначила новый сбор на митинг сегодня на 19 часов по местному времени. А сторонники Саакашвили из "Единого национального движения" поддержали коллег по оппозиции, потому что "в Грузии пророссийская власть, поэтому прозападный курс в опасности". Маски сброшены, прямым текстом заявлено, что реальная цель вовсе не какой-то там законопроект, а власть, а фактическая задача – осуществление государственного переворота.

И это цель поставлена перед ними теми, кто сейчас противостоит России. В первую очередь, США и Украиной. Не зря на площадях и улицах Тбилиси сейчас то тут, то там в толпе мелькают "блакитно-жовтые" флаги Незалежной. Не зря руководители Незалежной и посол США в Грузии с завидной регулярностью оскорбляли весь последний год политику Грузии и ее власти.

Фото: REUTERS

Для Вашингтона политика нынешней Грузии нетерпима, потому что она показывает, что можно строить успех страны, не выступая против России. Рост экономики страны, когда все вокруг начинают падать в рецессию, не могут справиться инфляцией и терпят катастрофические убытки, обусловленный в значительной степени тем, что Грузия не стала вводить антироссийские санкции, не открыла "второй фронт" против Москвы, не заблокировала торгово-экономические отношения, а, наоборот, стала их развивать – вот кошмар американского истеблишмента. Причем, в результате стала улучшаться жизнь обычного населения. Это неправильный пример для других, ставящий под сомнение целесообразность и правильность прозападного курса, проложенного в ЕС и НАТО. И такое нельзя позволно раздувать ять.

Да и в целом, нейтральное и даже положительное отношение грузин к русским – это же незарастающий шрам на сердце и американского политикума, и украинских бандеровцев. Разве можно не ненавидеть русских? Так нельзя! С этим надо немедленно заканчивать. Рвать все связи, начинать войну. И пусть погибнут тысячи грузин, а десятки тысяч станут беженцами, это все действительно неважно для США и Украины на фоне желаемых ими попыток Тбилиси "вернуть" Южную Осетию и Абхазию.

Такого рода "патриотические" лозунги должны немедленно всплыть на следующем этапе нынешнего грузинского майдана и стать руководством к действию для участников грядущего госпереворота. И уже ближайшие дни покажут степень коллективного помешательства грузинской толпы в Тбилиси.

И на фоне всего этого у грузинских властей останется только одна возможность сохранить свою страну – жестко подавить провокаторов, даже если организаторы выведут последних на площади и улицы тысячами. Иначе потомки будут когда-либо вспоминать, сидя на исторических развалинах: "Была когда-то такая страна Грузия. Маленькая, но очень гордая и очень красивая."

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Пучков: Американцы хотят поджечь Армению и Казахстан также, как Украину (подробнее)