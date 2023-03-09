В Грузии из парламента отозван законопроект об иноагентах, ставший причиной массовых протестов.
Фото: REUTERS
В Грузии 9 марта 2023 года отозван из парламента законопроект об иноагентах, ставшей причиной двухдневных массовых протестов в Тбилиси. Однако, оппозиция уже заявила, что несмотря на это, продолжит акции и митинги.
Мы собрали последние новости о беспорядках в Грузии 9 марта 2023 года.
Над всей Грузией безоблачное небо? Напомню, именно эта фраза, переданная радио Мадрида, только про Испанию, стала сигналом для франкистского мятежа, переросшего в Гражданскую войну в Испании в 1936-м году. Будет ли повтор? Вопрос более чем просто актуальный.
"Грузинская мечта" сделала шаг навстречу участникам протестов, пойдя на выполнение их требований.
Фото: REUTERS
Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" заявила сегодня утром, что из парламента отозван законопроект "О прозрачности иностранного влияния", ставший поводом для акций протеста последних двух дней, в ходе которых в полицию протестующие метали "Коктейли Молотова" и камни, а в ответ получали струи водометов, слезоточивый газ, дубинки и даже резиновые пули.
Фото: REUTERS
- Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции, - мотивировали в партии свое решение. - Поэтому необходимо тратить энергию каждого из наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении.
При этом пообещали вернуться к законопроекту позже, когда эмоциональный фон вокруг инициативы уляжется, а с населением будет проведена подробная разъяснительная работа. То есть окончательно от законопроекта не отказались, а лишь отложили, если следовать логике заявлений.
Фото: REUTERS
Тысячи российских граждан, сбежавших в прошлом году Грузию и выбравших ее в качестве "островка стабильности и спокойствия", вдруг обнаружили, что они оказались не в оазисе, а на пылающем острове.
И тут как по совпадению в ночь на 9 марта 2023 года на грузинско-российскую границе возле единственного работающего пограничного КПП "Верхний Ларс" скопилась гигантская пробка.
Фото: REUTERS
Дополнительные трудности по штурму "Верхнего Ларса" создала и лавина, которая несколько дней назад сошла на дорогу. Но после открытия дороги со стороны России никаких пробок нет, а вот пробка из Грузии растянулась на много километров.
Некоторые из особо продвинутых "строителей Прекрасной России Будущего", составляющих львиную часть релокантов, уже вовсю интересуются в Сети: "А выпустят ли грузинские пограничники из Грузии тех граждан России, которые уже в Грузии наделали долгов и не отдали их?" Вопрос, как говорится, интересный…
Фото: REUTERS
Кстати, на этот раз компанию российским "возвращенцам" составили и грузины, которые не захотели жить в условиях разворачивающегося Тбилисского "майдана".
Фото: REUTERS
Не все так однозначно. Во-первых, отзыв законопроекта был лишь одним из условий протестующих, хотя и самым главным. Есть еще требование отпустить всех задержанных на протесте за последние двое суток, число которых приближается к полутора сотням человек. Во-вторых, в парламенте лежит другой законопроект "О регистрации иностранных агентов", полностью списанный слово в слово с американского закона, действующего в США с 1938 года, не отмененный и поныне. Гораздо более жесткий проект, по которому нарушителям светит не только штраф, но и лишение свободы на срок до 5 лет. Как раз именно его грузинские парламентарии должны были рассматривать на сегодняшнем заседании 9-го марта. И какова его судьба, пока остается непонятным.
А в-третьих, и это самое главное, удовлетворит ли задний ход грузинского парламента тех, кто стоит за организацией беспорядков в Тбилиси? Майдан в столице Грузии развивался по украинским канонам. Были уже и не только акты жесткого противостояния, переворачивание автомобилей, поджоги, но и предложение полицейским "перейти на сторону народа", и выкладывание каким-то субъектом полицейской формы на капот автомобиля в знак того, что "полиция с народом". Не хватало пока лишь пианино на площади, палаток и ритуального закладывания на "алтарь революции" жертв "грузинской сотни".
Фото: REUTERS
"Грузинская мечта" сделала шаг навстречу участникам протестов, пойдя на выполнение их требований. Но тем этого может показаться мало. Как тот жадный мужик из мультфильма, которого щука "наградила" хвостом: "Маловато будет!" Кстати, если не забыли, Янукович также подписал перемирие с "майдаунами" и даже согласился на досрочные выборы. После чего и состоялся настоящий переворот, а сам он был вынужден, спасая жизнь, бежать из страны, преследуемый по пятам. Да и в истории самой Грузии была "Революция роз", в результате которой Мишико Саакашвили пришел к власти, буквально низвергнув Шеварднадзе, а потом устраивал, не в пример нынешним властям республики, наикровавейшие разгоны оппозиции.
Собственно говоря, можно предположить, что "Грузинская мечта" пошла на этот шаг, чтобы внести смуту и раскол в ряды протестующих. Если теперь протесты продолжатся, то вместе с местными грантососами западного финансирования, составляющими костяк протеста, останутся и те, кто выходит на акции на платной основе. А остальные должны отсеяться, поскольку заявленная цель достигнута: законопроект отозван.
Если они удовлетворятся достигнутым, это один вариант. И тогда можно будет сказать, что "Грузинская мечта" поступила если не мудро, то хотя бы не глупо, сохранив в стране спокойствие и не дав втянуть в себя в новую кровавую авантюру. Но шансов на это не сказать, чтобы много. Потому что у этого протеста цель совсем другая.
Оппозиционная партия Грузии "Гирча – больше свободы" уже заявила, что оппозиция продолжит протесты, несмотря на отзыв из парламента законопроекта об иноагентах, и назначила новый сбор на митинг сегодня на 19 часов по местному времени. А сторонники Саакашвили из "Единого национального движения" поддержали коллег по оппозиции, потому что "в Грузии пророссийская власть, поэтому прозападный курс в опасности". Маски сброшены, прямым текстом заявлено, что реальная цель вовсе не какой-то там законопроект, а власть, а фактическая задача – осуществление государственного переворота.
И это цель поставлена перед ними теми, кто сейчас противостоит России. В первую очередь, США и Украиной. Не зря на площадях и улицах Тбилиси сейчас то тут, то там в толпе мелькают "блакитно-жовтые" флаги Незалежной. Не зря руководители Незалежной и посол США в Грузии с завидной регулярностью оскорбляли весь последний год политику Грузии и ее власти.
Фото: REUTERS
Для Вашингтона политика нынешней Грузии нетерпима, потому что она показывает, что можно строить успех страны, не выступая против России. Рост экономики страны, когда все вокруг начинают падать в рецессию, не могут справиться инфляцией и терпят катастрофические убытки, обусловленный в значительной степени тем, что Грузия не стала вводить антироссийские санкции, не открыла "второй фронт" против Москвы, не заблокировала торгово-экономические отношения, а, наоборот, стала их развивать – вот кошмар американского истеблишмента. Причем, в результате стала улучшаться жизнь обычного населения. Это неправильный пример для других, ставящий под сомнение целесообразность и правильность прозападного курса, проложенного в ЕС и НАТО. И такое нельзя позволно раздувать ять.
Да и в целом, нейтральное и даже положительное отношение грузин к русским – это же незарастающий шрам на сердце и американского политикума, и украинских бандеровцев. Разве можно не ненавидеть русских? Так нельзя! С этим надо немедленно заканчивать. Рвать все связи, начинать войну. И пусть погибнут тысячи грузин, а десятки тысяч станут беженцами, это все действительно неважно для США и Украины на фоне желаемых ими попыток Тбилиси "вернуть" Южную Осетию и Абхазию.
Такого рода "патриотические" лозунги должны немедленно всплыть на следующем этапе нынешнего грузинского майдана и стать руководством к действию для участников грядущего госпереворота. И уже ближайшие дни покажут степень коллективного помешательства грузинской толпы в Тбилиси.
И на фоне всего этого у грузинских властей останется только одна возможность сохранить свою страну – жестко подавить провокаторов, даже если организаторы выведут последних на площади и улицы тысячами. Иначе потомки будут когда-либо вспоминать, сидя на исторических развалинах: "Была когда-то такая страна Грузия. Маленькая, но очень гордая и очень красивая."
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