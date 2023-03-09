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В мире9 марта 2023 10:20

Украинские террористы планировали покушение на власти Приднестровья

По заданию СБУ они должны были не только уничтожить президента Приднестровья, но и убить десятки случайных мирных жителей. Когда уже Украину признают террористическим государством?
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Целью теракта СБУ должны были стать высшие должностные лица Приднестровья.

Целью теракта СБУ должны были стать высшие должностные лица Приднестровья.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (МГБ ПМР) сообщило, что ему удалось предотвратить крупный теракт, который планировался в Тирасполе.

Покушение на президента Приднестровья Вадима Красносельского

Целью теракта должны были стать высшие должностные лица республики, в том числе президент ПМР Вадим Красносельский, планировалось осуществить теракт при большом скоплении народа на одной из центральных площадей Тирасполя, что подразумевало и большое количество жертв среди обычного мирного населения. По плану террористов, на воздух должен был взлететь припаркованный на площади "Land Rover", начиненный 8 килограммами гексогена, а в качестве поражающих элементов использовались шурупы, гайки и куски проволоки. Так что число потенциальных жертв могло в случае успеха террористов исчисляться десятками человек.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Глава Приднестровья Вадим Красносельский. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

А теперь самое интересное – подозреваемые в подготовке теракта задержаны и уже дали признательные показания. По их словам, организатором теракта является Служба Безопасности Украины. В Сети уже появился фрагмент допроса одного из террористов, Вячеслава Кисничана, который заявил, что это задание было его "миссией": "Мне нужно было выполнить свой долг или умереть". Сам Кисничан, уроженец Тирасполя – оказался типичным "кадром" украинского СБУ - 12 лет назад после суда за сутенёрство, грабеж и хулиганство он сменил фамилию и переехал жить в Одессу. А год назад, в феврале 2022-го пошел служить в тероборону Украины, а затем перебрался в СБУ, где и получил навыки минера.

Какие цели преследовала СБУ

Кого-то еще удивляет это сообщение? Честно говоря, меня нет, причем, от слова совсем. Вот уже больше месяца Зеленский и его подельники (выражаясь подходящим для всей этой кодлы языком) спят и видят в своих снах, как Кишинев начинает войну против Тирасполя или, на худой конец, просит Киев привести ПМР к покорности силовым путем, предоставив Зеленскому возможность не только ввести армейские части, но и убить российских миротворцев, а главное – захватить склады боеприпасов в Колбасной, которые даже после того, как оттуда вывезли половину боеприпасов, остаются крупнейшим в Европе местом складирования снарядов, дефицитных у ВСУ.

Автомобили на улицах Тирасполя, Приднестровье. Фото: Monika Skolimowska, DPA/TASS

Автомобили на улицах Тирасполя, Приднестровье. Фото: Monika Skolimowska, DPA/TASS

Зеленский использовал, казалось бы, все варианты – стращал Майю Санду "российским заговором", рассказывал про счастливую дальнейшую совместную жизнь с Украиной, даже устраивал провокации, когда на территории Молдавии падали ракеты, которые моментально объявлялись российскими, а после того, как выяснялось, что они украинские, информация затушевывалась в СМИ обеих стран. Как минимум с Нового года украинские эксперты с регулярностью нескольких раз в неделю поднимают вопрос о необходимости "помощи Молдове" в решении "приднестровского вопроса". Недоброй памяти Алексей "Люся" Арестович даже клялся и божился в прямом эфире, что для захвата Приднестровья украинским войскам понадобится два, от силы, три дня, и недоумевал, почему Санду медлит, когда Киеву так необходим от нее нужный сигнал.

Но Санду, несмотря на то, что ей хочется "решить вопрос", нужных сигналов так и не подает. Поскольку понимает, во что и в какую кровь выльется авантюра. А Киев не хочет ждать, пока "ягодка" созреет и не собирается "ждать милостей от природы". Он готов, как мы уже писали раньше, на любые, самые чудовищные провокации, потому что для Зеленского нет ни норм морали, ни табу, а есть лишь цели, которые необходимо, по его мнению, достичь. Такой теракт и мог бы стать поводом для военного вмешательства Украины в отношения Кишинева и Тирасполя. Опасно быть соседом Украины.

Памятник генералу Александру Лебедю в городе Бендеры, Приднестровье. Фото ИТАР-ТАСС Вадим Денисов

Памятник генералу Александру Лебедю в городе Бендеры, Приднестровье. Фото ИТАР-ТАСС Вадим Денисов

Сообщается, что МИД Приднестровья сегодня обратится к МИД Украины и СБУ за разъяснениями. Но ответ Киева можно прогнозировать уже сейчас. Вне зависимости от того, кто будет его озвучивать, Подоляк ли, глава СБУ или недоразумение с диагнозом и фамилией Кулеба, он будет звучать так: "Это не мы".

Это классическое заклинание Киева, которое начинается с утверждения: "Я не обделался, я не обделался, - а заканчивается фразой. – Это не я, это не я", - в последние дни звучит особенно часто. Но верить в него даже тем, кто считает себя союзником нынешнего киевского режима с каждым днем все труднее.

Пора, уже давно пора признавать Украину не просто спонсором терроризма, но и полностью террористическим государством.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ