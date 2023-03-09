Опубликована деловая программа форума «Здоровое общество»

Фото фонда Росконгресс

На официальном сайте форума «Здоровое общество» опубликована деловая программа мероприятия. Форум состоится 23–24 марта в Таврическом дворце, организаторы мероприятия – проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество» и Министерство здравоохранения России. Форум состоится при поддержке Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, правительства Ленинградской области и Министерства промышленности и торговли РФ.

«Развитие партнерства в области здравоохранения, укрепление международного сотрудничества по вопросам реализации программ общественного здоровья, объединение усилий стран Содружества Независимых Государств в вопросах достижения целей устойчивого развития – все это является важным вкладом в построение здорового общества. Участие делегаций стран СНГ в форуме „Здоровое общество“ открывает широкие возможности для поиска оптимальных путей взаимодействия между нашими странами. Деловая программа Форума охватывает наиболее актуальные вопросы и направления для сотрудничества, все озвученные инициативы будут отработаны целевым образом, наиболее эффективные найдут отражение в дорожной карте», – отметил советник Президента РФ Антон Кобяков.

В деловую программу форума «Здоровое общество» вошли сессии, посвященные борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, подготовке медицинских кадров, отвечающих вызовам времени, повышению доступности и эффективности первичного звена здравоохранения, цифровой трансформации здравоохранения. Участники сессии «Медицинский туризм на пространстве Содружества» обсудят, какие меры необходимы для повышения международной конкурентоспособности медицинского туризма на пространстве Содружества, какие интеграционные процессы могут усилить совместный рынок медицинского туризма на пространстве Содружества, а также какие инструменты для совместного развития медицинского и оздоровительного туризма необходимо внедрить.

Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности – один из основных стратегических приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения, целью развития которой являются увеличение численности населения, продолжительности здоровой жизни, снижение уровня смертности и инвалидности, а также соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий. На сессии «Качество и безопасность медицинской деятельности как основа развития национального здравоохранения» рассмотрят, какие методы и инструменты развития здравоохранения будут эффективны перед текущими вызовами, а также каких результатов удалось достичь и каковы приоритеты и перспективы развития национальной системы по обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности.

Пленарную сессию форума «Здоровое общество» проведет Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Модераторами экспертных дискуссий Форума выступят генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России Евгений Шляхто, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России Оксана Драпкина, директор ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы» Елена Аксенова, президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев, директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения РФ Ольга Кобякова, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России Виталий Омельяновский и другие.

Официальный сайт мероприятия: forumhealth.ru