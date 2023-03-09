Осторожно, мошенники: Соцфонд предупредил об аферистах, которые обманывают пенсионеров и получателей пособий

Если кто-то звонит вам по телефону, представляется сотрудником Социального фонда России (СФР) и просит сообщить персональные данные, ни в коем случае не делайте этого. «Специалисты фонда никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета, - подчеркивают в СФР. - Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, это мошенники».

Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат. Иногда лжеспециалисты сообщают о сверке данных для начисления тех или иных пособий.

Социальный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам. При подозрении на мошенничество сразу прекращайте разговор. Также имейте в виду, что сотрудники СФР не ходят по домам с предложением услуг по пенсионным вопросам. Если в ваш дом постучались такие незваные гости и представились работниками Социального фонда, откажитесь от общения с ними.

ВАЖНО

Соцфонд оказывает все услуги в своих клиентских службах и онлайн через портал Госуслуг. Причем, всегда делает это бесплатно. Выплаты предоставляются после подачи заявления или автоматически, на основании имеющихся у фонда данных.