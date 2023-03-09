Программу «Модный приговор» будет вести Юлия Барановская, а с Александром Васильевым не продлили контракт

Юлия Барановская и Александр Васильев до марта 2022 вели «Модный приговор». Теперь у Васильева нет контракта с программой. Фото: СОЦСЕТИ

Год назад программу «Модный приговор» сняли с эфира Первого канала. На этой неделе появились слухи о скором возвращении телепроекта на экраны: историк моды и соведущий проекта Александр Васильев намекнул об этом в беседе с журналистами. Мы узнали – когда ждать «Модный приговор» на экранах.

Вопрос о судьбе проекта мы задали одному из членов команды «Модного приговора», который рассказал kp.ru: «Возможно, что Александр озвучил мечты. Но пока программа «Модный приговор» также, как и минувший год – в отпуске. Съемок нет и не планируется. Новый контракт с Васильевым не подписан, старый закончился в декабре 2022 года».

Передача «Модный приговор» не вернется на экраны в текущем телесезоне. Когда состоится премьера (очевидно, что уже обновленного проекта) – не известно никому, руководство даже не обсуждало данный вопрос с командой. Почему обновленного? Об этом говорят за кулисами: передача в 2023 году отмечает 16-й день рождения, очевидно что перемены (актуализация формата) нужны. Главное: ротации ведущих. На проекте работали звезды: Александр Васильев (ведущий «модного суда»), Юлия Барановская и Надежда Бабкина (защитники), Эвелина Хромченко (обвинитель). У Васильева и Хромченко были годовые контракты. Каждый раз в конце года подписывали новый контракт – на следующий год, в конце 2022 года контракты Хромченко и Васильева закончились, новые им не предлагали. И если у Хромченко есть перспективы вернутся в «Модный приговор», то кандидатура Васильева под большим вопросом – говорят, что он вряд ли получит эту работу после его антипатриотичных высказываний. С 2016 года Юлия Барановская успешно вела «Модный приговор» - поочередно с Надеждой Бабкиной. Но у Надежды Бабкиной новый телеконтракт и премьера в марте 2023 года: со стилистом Владиславом Лисовцом – она теперь ведет шоу «Модный vs Народный» на НТВ. Формат – похож на «Модный приговор». Поэтому Надежду Георгиевну параллельно не позовут в «Модный приговор» - такие корпоративные неписанные правила у телевизионщиков. Кстати, на НТВ у Бабкиной сразу два проекта – еще и «Страна талантов».

Юлия Барановская – лицо и сотрудник Первого канала. Очевидно, что если в долгосрочной перспективе «Модный приговор» вернут на экран, то позовут в первую очередь Барановскую – телеведущую с безупречной репутацией, которую любят зрители. Сейчас Юлия Барановская с Александром Гордоном ведут по будням социальное ток-шоу «Мужское/Женское», где помогают людям, попавшим в сложные ситуации.

«Модный приговор» отправили в отпуск в марте 2022 года. Развлекательный проект выходил днем по будням: команда проекта меняла стиль, подбирала новый гардероб героиням программы, которые рассказывали и историю своей жизни, и причины из-за которых пора все менять. Место развлекательных телепередач в будние дни заняли актуальные общественно-политические, социальные, аналитические и новостные программы. На них большой спрос и интерес в обществе. Пока не принято решение будут ли возвращать «Модный приговор» даже в долгосрочной перспективе.

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