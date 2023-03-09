США выталкивают Грузию на бойню. Она брыкается

Опять Тбилиси. Опять бои на проспекте Руставели. Опять предчувствие новой грузинской революции. Фото: REUTERS

Опять Тбилиси. Опять бои на проспекте Руставели. Опять предчувствие новой грузинской революции.

И пока в окутанном слезоточивым газом городе идут позиционные уличные сражения, пока воспрявшие духом оппозиционеры - «националы» (партия Саакашвили) пытаются ворваться в парламент, а правительство правящей партии «мечтателей» - удержаться на грузинском «троне», давайте вспомним: с чего все началось?

АМЕРИКЕ НУЖЕН ТБИЛИСИ В ОГНЕ

Тут очень важно понимать – что такое Грузия сегодня. Ведь еще неделю назад – эта страна считалась островком стабильности. На востоке – опасный Карабах, на юге полуразрушенная землетрясением Турция, на севере – украинский конфликт, и, казалось, только мудрый Иванишвили (теневой лидер «мечтателей») ведет свою страну по выгодному прагматичному курсу – «не нашим-не вашим».

Торговля с Россией и наплыв из нее релокантов дал Грузии дополнительные 10% ВВП! И все увещевания Запада присоединиться к военной помощи Украине (а то и открыть против России второй фронт), вызывало у грузинского правительства (как и у большинства граждан — что важно) лишь раздражение.

Запад не скрывает свое раздражение «мечтателями», и способствует их свержению. Фото: REUTERS

Да, в Грузии, по всем опросам, подустали от долгого правления «мечтателей». Но любой тбилисский политолог вам скажет – грузины категорически не хотят «влезать» в российско-украинский конфликт. И вообще – среди генацвале сильны анти-западные настроения!

И лишь маленькая кучка «националов», чей лидер, Мишико Саакашвили, томится в тбилисской тюрьме, пыталась бороться с этим по-швейцарски нейтральным и выгодным стране «трендом».

А грузинские власти в свою очередь раздражали бесчисленные НКО, расплодившиеся в стране и требовавшие помогать Украине. А в особенности – западное финансирование этих НКО. И, конечно, «выбешивала» посол США Кэлли Дегнан – нагло (хотя и традиционно) взявшая на себя обязанности оппозиционного грузинского политика. Дегнан с такой бесцеремонностью критиковала власти Грузии, что напряжение между Западом и Тбилиси угрожающе искрилось.

И тут случился повод сыграть ва-банк – закон об иноагентах.

Похоже, логика «мечтателей» была такова – народ так разочарован в Западе, что поддержит закон, а «националы» с их 20-25% электората – безвредны. Пошумят, да утихнут. Как и их горе-герой Мишико в тюремной камере. Зато власть получит контроль над грантами Запада партиям. Тем самым - обезвредив их и сохранив такой выгодный «нейтральный курс» страны. То есть «мечтатели» хотели, как лучше, а получилось…

РАССТАНОВКА СИЛ ПЕРЕД РЕШАЮЩИМ БОЕМ

Удивительно, но грузинские власти в своих неудачных расчетах словно забыли о знаменитом «стуле Гаврилова», ставшего причиной антироссийских митингов в 2019-м. Тогда, напомню, случился визит депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламент Грузии, где россиянин был гостеприимно усажен во главе стола – в кресло спикера. «Националы» радостно использовали случай, объявив его позором для Грузии, и мучили страну митингами добрый месяц (из-за чего раздосадованная Москва была вынуждена отменить прямые авиарейсы в Тбилиси).

Расстановка сил в Грузии откровенна и беззастенчива.

При поддержке (в том числе финансовой) Запада, противники Иванишвили всегда в засаде. Они ждут момента, чтоб вывести политизированный грузинский народ на улицы. Это известно всем.

Ситуацию усложнило, как ни странно, скверное состояние грузинской экономики, которая, не смотря на бурный рост благодаря торговле с Россией и ее релокантам, все еще слаба. Фото: REUTERS

Запад не скрывает свое раздражение «мечтателями», и способствует их свержению.

Те отвечают ему взаимостью, но тихой, дипломатичной.

Поэтому сражение за «иноагентский закон» (в отличие от американского и российского варианта, он предполагает лишь штраф) было, конечно, не за сам документ. Его, похоже, никто и не собирался читать. Хотя власти и тролили оппозицию, представив в парламент второй вариант закона - дословный перевод с американского! Мол, вы любите США? Так вот вам их закон!

Оппозиция в ответ начала свою любимую «войну символов». Закон «мечтателей» назвала «русским» и «оккупантским». Давно Тбилиси не видел таких масштабных боев с полицией на проспекте Руставели…

А ЧТО ДУМАЕТ НАРОД?

Ситуацию усложнило, как ни странно, скверное состояние грузинской экономики, которая, не смотря на бурный рост благодаря торговле с Россией и ее релокантам, все еще слаба. Низкие зарплаты и расслоение общества дают повод плюнуть в сердцах: «чума на оба ваши дома». И оставить власть в одиночестве в ее схватке с Западом.

Кроме того (редкий случай) – против «мечтателей» ополчились не только Запад и оппозиция, но и … действующий президент Грузии.

Формальная глава страны - президент (реальная власть — у парламента и правительства) Саломе Зурабишвили поклялась наложить на злополучный закон вето.

В итоге «мечтатели» угодили в хитрую ловушку, откуда им придется выходить, уже торгуясь с противником. С наименьшими потерями.

И они уже пошли на попятную. Отозвали закон об иноагентах, правда, заявив гневно:

"Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение часть населения. На него был наклеен ложный ярлык „российского закона” и отхода от европейского курса".

Но отпустить задержанных на массовых беспорядках последних дней власти отказались. Что дает «националам» повод снова «качнуть» страну в эти выходные. Тогда и станет ясно – будет ли изменен курс грузинского корабля.

Курс Грузии – главная интрига. И вокруг этого сейчас будут главные (но вероятно, кабинетно-подковерные) бои.

Отпустить задержанных на массовых беспорядках последних дней власти отказались. Что дает «националам» повод снова «качнуть» страну в эти выходные. Фото: REUTERS

«ОТТЕПЕЛЬ» С РОССИЕЙ ИЛИ СНОВА «ЗИМА»?

Три сценария. Первый – самый вероятный. Власти отделаются легким испугом, мобилизуются и сохранят Грузию – как тихую гавань. Запад и оппозиция довольствуются «ничьей», остановившись на демонстрации своей силы.

Второй сценарий. Грузия входит в полосу штормов. «Мечтатели» ищут компромиссы. Один из которых будет самоубийственен – из «гуманных соображений» выпустить на свободу Саакашвили. Это как выставить канистру керосина в центр костра!

Но позиция по Украине при этом останется неизменной – потому что большинство грузин воевать c Россией, даже экономически, не намерена ни за что. Хотя риторика против Москвы, конечно, ужесточится. И легкую «оттепель» между нами снова сменит зима.

Третий, катастрофический революционный сценарий - это реикарнация Мишико на «грузинском троне» - невероятен. Почти. По нему Россия и Грузия снова окажутся на пороге конфликта. Холодного или горячего – неизвестно.

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