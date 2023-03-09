Американская разведка бьет тревогу: США из-за России придется распрощаться с ролью «царя горы»

США из-за России придется распрощаться с ролью «царя горы» Фото: REUTERS

В начале каждого года американская разведка выпускает официальный доклад, посвященный «мировым угрозам», которые исходят для США от других государств или враждебных группировок. На фоне звучавших весь прошлый год громогласных заявлений с самых высоких трибун в Вашингтоне и прочих западных столицах о том, что Россия якобы сломлена в политическом, экономическом и даже военном отношении, многие ожидали, что уж теперь-то аналитики из шпионских ведомств подкрепят эти победоносные реляции своей информацией от «надежных источников».

Но появившийся только что очередной такой отчет свидетельствует: все обстоит с точностью до наоборот. Несмотря на бесчисленные пакеты антироссийских санкций, которых, по выражению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, «доселе не видел мир», и «тотальную изоляцию Москвы», о которой твердил госсекретарь США Энтони Блинкен, эксперты американского разведсообщества пришли к неутешительному выводу. Россия, говорится в документе, «в ближайшее десятилетие останется «значительным и все менее предсказуемым вызовом для США в ключевых сферах».

Логика у составителей доклада такая. «Непредсказуемость» объясняется тем, что СВО на Украине стала «тектоническим событием», перекраивающим отношения России с внешним миром. Однако Москва не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но есть вероятность, что такое случится. Почему? Да потому что РФ «сохраняет крупнейший в мире и мощнейший запас ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности, включая гиперзвуковые ракеты дальнего действия и подводные системы доставки».

Дальше - больше. В докладе утверждается, что и в космосе ключевым соперником Штатов по-прежнему остается Россия. Причем речь идет не о планах колонизации Луны или Марса, а о военных проектах, развитии систем связи и навигации, наращивании группировок разведывательных спутников. Важная деталь: западные санкции не остановили космическую индустрию русских.

Еще один весьма неприятный для американцев вывод: Россия остается крупнейшей киберугрозой для США, рассматривает кибервмешательства как «внешнеполитический инструмент, позволяющий влиять на принятие решений в зарубежных странах». Ну, про «инструмент» - это они от отчаяния. Ни одно обвинение во вмешательстве Москвы в чужие выборы, референдумы и прочие электронные процедуры доказательств не нашло. Но то, что наши специалисты, действующие в киберпространстве, ни в чем не уступают американским коллегам - очевидный факт.

И уж совсем жуткая перспектива может ожидать США в геополитической плоскости. Отмечается, что Москва и Пекин, скорее всего, продолжат укреплять дипломатические, оборонные и экономические связи, чтобы «попытаться бросить Соединенным Штатам глобальный вызов».

- Каких-то особых откровений в этом докладе американской разведки нет, - считает Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. - Хорошо, что они не скатились в откровенную пропаганду и в очередной раз признали очевидное: Россия была и остается единственной страной, которая обладает способностью уничтожить Соединенные Штаты несколько раз. Нам надо спокойно продолжать взятый курс, совершенствовать средства сдерживания, тем более, что сейчас в этой сфере нашей стране удалось достичь прорывных достижений. И, конечно, крепить отношения с важнейшими странами за пределами западного мира, в первую очередь - с КНР. Это действительно стало бы для Вашингтона сущим кошмаром, ведь в таком случае ему вполне придется распрощаться с ролью планетарного «царя горы», к которой он так привык.