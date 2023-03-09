Муж больной раком Дарьи Донцовой умер от опухоли сигмовидной кишки

Дарья Донцова. Фото: Евгения ГУСЕВА

Муж Дарьи Донцовой умер от рака. Несколько лет назад у Александра Донцова нашли злокачественное образование в кишечнике. Опухоль была огромной, в длину достигала семи сантиметров. В итоге мужчине пришлось удалить всю сигмовидную кишку. Однако через два года после операции он скончался.

Писательница Дарья Донцова поделилась страшным горем. Ее любимый муж, который несколько лет боролся с тяжелым недугом, скончался. "После тяжелой, продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович, доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН. О месте и дате отпевания будет сообщено позднее", - гласит обращение к публике.

В июне 2022 года Донцова раскрыла подробности лечение ее супруга, страдавшего от онкологического заболевания. Мужчина боролся с раком кишечника третьей стадии, перенес свыше семи курсов химиотерапии и тяжелую операцию.

Литератор, по ее словам, обратилась за помощью в церковь. "Всех назвать не могу, более тысячи человек встали на молитву. Тяжелая операция, тяжелая химия", - рассказывала писательница Лере Кудрявцевой.

Стоит отметить, что сама Донцова тоже борется с онкологическим заболеванием. Писательница прошла 18 курсов химиотерапии и четыре сложных операции из-за рака груди. А недавно она обнаружила у себя новую опухоль. "Звоночек звякнул, а раз он звякнул, надо его проверить. Меня охватил такой ужас... Мы будем лечиться", - говорила звезда детективного жанра.