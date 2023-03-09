Грузия вслед за Россией захотела избавиться от внешнего влияния, но оно оказалось против.
Фото: REUTERS
Майдан в Тбилиси может быть связан с нашей спецоперацией на Украине если не напрямую, то косвенно точно.
Грузия с начала конфликта на Украине заняла выжидательную позицию. Еще не зажили собственные «родовые травмы» утраченных территорий. И это, конечно, не могло не раздражать англо-американский антироссийский союз, который является главным поставщиком керосина в украинский костер. И требует того же от партнеров по НАТО.
От Грузии за океаном, безусловно, хотели бы более активного участия в расшатывании России. И нейтралитет Тбилиси, продиктованный исключительно здравым смыслом и инстинктом самосохранения, в Лондоне и Вашингтоне восприняли как вызов вассала, который надо рубить на корню.
Повод не заставил себя долго ждать. Закон об иноагентах, «как в России». Мы хотели избавиться от внешнего влияния на внутреннюю политику и сделали это. Грузия тоже хотела избавиться от внешнего влияния, но оно оказалось против. И устроило майдан в Тбилиси как раз через иностранных агентов, на которых тратились американские деньги.
Очень показательно нагнули.
Также их нагнут, если потребуется открыть второй фронт. Народ Грузии против? Так народ никто спрашивать и не будет.
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