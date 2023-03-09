Украинцы украли миллиарды рублей у россиян через финансовые пирамиды

В России на создателей финансовых пирамид заведено 60 уголовных дел. Фото: Shutterstock

Владимир Путин принял в Кремле главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. Эту федеральную службу еще называют финансовой разведкой. И как настоящий разведчик, директор ведомства рассказал достаточно, чтобы стало интересно, но не слишком много, чтобы раскрыть тайны.

МЫ УГРОЗЫ НЕ НЕСЕМ

Сейчас в российских верхах много говорят о нашем суверенитете и особом пути. Дескать, не хотите иметь с нами дело – обойдемся. Но с финансовыми преступлениями такой державный подход не работает. Если бандиты сидят за границей и деньги выводят туда же, мы их никогда не переловим, отказываясь идти на контакт с иностранными правоохранителями.

Вот Чихансин и рассказал, как его финразведка старается не остаться в изоляции.

- Сегодня предпринимаются попытки исключения нас из ФАТФ (межправительственная антиотмывочная организация – Ред.), предпринимаются попытки включения даже в чёрный список… Но мы всячески стараемся доказать, что мы соответствуем (стандартам работы – Ред.), и угрозы никакой международному сообществу не несем, — рассказал чиновник.

Он упомянул еще «взаимную заморозку».

- Что это? – спросил президент.

Оказалось, речь про обмен списками имен террористов. Мы им говорим о подозрительных людях на их территории, они – на нашей.

- Нам передано порядка 1500, и около 2000 передали мы, — уточнил директор Росфинмониторинга.

Мы уже добиваемся возвращения 30 людей в страну.

Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВОРУЮТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Федеральная служба еще занимается мошенниками, ворующими через интернет. Речь о «псевдоброкерах», «финансовых пирамидах».

- Бенефициары, собственники находятся в офшорах. Фигуранты конкретно – это в основном граждане Украины, Латвии, Великобритании, Болгарии и других стран, — объяснил Чихансин.

60 уголовных дел заведено на создателей финансовых пирамид.

КАК РАСТАСКИВАЮТ БЮДЖЕТ

Ну и чуть ли не главная задача Росфинмониторинга: не давать воровать казенные деньги. Тут у службы, к сожалению, работы непочатый край.

- Рисковые отрасли какие? – спросил Путин о хищениях в нацпроектах.

- Если говорить по отраслям, есть демография, есть строительство – конечно, это самый большой проблемный вопрос. Здесь и в рамках проекта «Восточный полигон» (расширение БАМ и Транссиба – Ред.)… пытаемся навести порядок, — ответил директор службы.

Какие только схемы не придумывают. Даже с «Пушкинской карты» научились воровать! Ее выдают школьникам для бесплатного посещения музеев и театров.

- Просто составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было, — объяснил Чиханчин.

- Мёртвые души? – уточнил президент.

- Арестованы эти люди, арестованы активы. Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком.

- Что ни сделаешь – везде жулики появляются, — заметил глава страны.

ДРУГИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ФИНРАЗВЕДКИ

* Обнал в гособоронзаказе уменьшился в 20 раз благодаря лучшему контролю за деньгами.

* 4,5 млрд. рублей вернули в бюджет, закрыв «теневые площадки» отмыва денег.

* Закрыто 2000 компаний-господрядчиков, учредителями или руководителями которых были «лица, причастные к преступлениям».

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