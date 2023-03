«Этого могло и не быть»: Азамат Мусагалиев впервые прокомментировал закрытие трех крупных юмористических шоу ТНТ с его участием

Стало известно, какие проекты зрители не увидят в ближайшее время

Как мы помним, на ТНТ с приходом Тины Канделаки началась новая эра. Бесконечное число мало отличимых друг от друга игровых, музыкальных, викторинных и других шоу постепенно закрываются. Сначала стало известно, что шоу «Импровизация» во всех инкарнациях исчезнет с канала (и переедет на СТС под другим названием).

Затем стендаперка Ирина Мягкова подтвердила, что руководство канала решило отказаться и от спорного шоу «Открытый микрофон», юмористы которого в 95% случаев дальше одного эфира не прогрессируют.

— Я продолжаю работать креативным продюсером «Женского стендапа», но «Открытого микрофона» в этом году не будет, — сказала юмористка. — И я там креативным продюсером, соответственно, не буду. Будем придумывать какие-то другие передачи в каких-то других местах.

А теперь ведущий Азамат Мусагалиев в интервью подкасту Басты «Вопрос ребром» подтвердил, что еще три довольно крупных юмористических шоу исчезнут из телесетки ТНТ.

Речь идет о проектах «Музыкальная интуиция» (адаптация проекта Is That Really Your Voice), на которую канал делал большую ставку, а еще викторины «Я тебе не верю» и «Где логика?». Во всех этих шоу принимал участие Мусагалиев.

- Когда все это началось (изменение политики канала: отказ от десятков юмористических шоу и акцент на сериалах и реалити — Авт.), мне даже жена посоветовала...точнее, я сам решил [думать так]: я же на это все не рассчитывал [большое число шоу, которые ведет комик], то есть этого могло и не быть? Мне говорят: «Будешь вести шоу «Музыкальная интуиция»?» Я такой: «Да давайте. А что для этого надо?» «Да ничего особенного, выходишь, берешь микрофон, говоришь «Здрасьте», вот такие люди сидят» «А будешь «Я тебе не верю» вести?» «Да давайте». А этого могло и не быть, понимаете? И когда этого не стало...[несильно расстроился], ведь этого могло и не быть. Поэтому я с легкостью [воспринял]. И не лукавлю. Безусловно, есть горечь. Но ведь этого могло и не быть. Но было. И я был счастлив, - отметил Мусагалиев.