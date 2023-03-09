Средства льготной, семейной, дальневосточной и ИТ-ипотек можно будет направлять и на приобретение готового жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство расширит условия предоставления ипотеки по льготным программам. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Новые условия льготной ипотеки в 2023 году в России

Как рассказал премьер, средства льготной, семейной, дальневосточной и ИТ-ипотек можно будет направлять и на приобретение готового жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов.

Льготная ипотека для родителей детей-инвалидов

Изменения коснутся и родителей детей-инвалидов. Они смогут оформить семейную ипотеку для покупки готового жилья на вторичном рынке, если в их регионе не ведется строительство многоквартирных домов.

Льготная ипотека для участников спецоперации и мобилизованных

Изменения распространяются и на участников СВО и мобилизованных.

- Участникам СВО, взявшим кредит по программе «Льготная ипотека» на строительство или приобретение частного дома, станет доступна отсрочка для регистрации прав на него.

- участникам программы «Дальневосточная ипотека» сохранят условия процентной ставки, а также возможность позже, чем по стандартным условиям, прописаться по адресу жилого помещения, купленного или построенного.

Как пояснил Михаил Мишустин, правительство совершенствует правила предоставления льготных займов, чтобы больше людей решили квартирный вопрос.

Кроме того, правительство подготовило законопроект, который закрепляет за военными и сотрудниками правоохранительных органов права на служебное жилье по прежним местам службы. Это правило будет распространяться на тех военнослужащих, чьи семьи не могут последовать за ними к новому месту несения службы. Речь идет о местности, где по объективным причинам сложно или невозможно обеспечить условия для пребывания родных и близких. Перечень таких районов будет определять правительство. Семьи военных смогут пользоваться занимаемым служебным жильем, а также получать выплату денежной компенсации при его аренде и сохранять место в очереди на улучшение жилищных условий.