Михаила Шаца* с позором выслали с Бали

За сорвавшийся стендап пришлось вернуть народу все до копейки Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Михаила Шаца* экстрадировали с Бали после задержания. Иноагента повязали прямо перед собственным концертом. Представители миграционной службы Индонезии увезли его для проверки документов, после чего выслали из страны.

Михаил Шац не смог поздравить балийских дам с 8 марта. Полиция скрутила шоумена за нарушение миграционного законодательства и выслала из Индонезии. Сейчас шоумен летит в Тель-Авив, куда переехал из России.

Деньги он заработать не смог. Потерпел убытки. За сорвавшийся стендап пришлось вернуть народу все до копейки.

"Я был в зале и готовился выйти на сцену, - объяснял 57-летний Шац. - Дальше произошло то, что произошло. Своей вины не снимаю, но и не принимаю на себя полностью. Я доверился организаторам. Я приношу свои извинения. Мне очень жаль".

Как предполагают поклонники Шаца, все дело в документах. Мол, артист должен был получить специальное разрешение на концерт в Индонезии.

Зрители возмущены безалаберностью стендап-комика. Они пожаловались, что провели два часа в ожидании шоу, вместо того чтобы насладиться праздником в более приятной обстановке.

*Минюст РФ включил Шаца в список физлиц-иноагентов