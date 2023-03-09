Герой спецоперации «Z» прапорщик Баширов выявил и разбил группу диверсантов

Сержант Мухтар Алавдинов и прапорщик Магомед Баширов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не разделять сил, дабы стеречь разные пункты. Если неприятель их перейдет, тем лучше: он приблизится, чтобы его разбить», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще важности разведки и подкупе агентов: «Не жалейте денег для получения известий».

ПОМОГ БОЙЦАМ ВЫЙТИ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ

Сержант Мухтар Алавдинов

«Подразделение, в составе которого действовал сержант Мухтар Алавдинов, выполняло боевую задачу штурму опорного пункта украинских националистов, расположенного в лесополосе. В ходе продолжительного боя опорный пункт был взят. Противник, понеся большие потери в живой силе, был вынужден отступить с занимаемых позиций. После того как наши военнослужащие закрепились на рубеже, поступила информация, что подразделение российских Вооруженных Сил, выполняющее задачу в прилегающем районе, попало в окружение. Алавдинов вместе с группой военнослужащих выдвинулся для деблокирования зажатого в кольцо подразделения. Обнаружив группу боевиков, сержант, грамотно используя рельеф местности, организовал оперативное подавление огневых позиций боевиков, после чего нанес сосредоточенный огневой удар по основным силам националистов. Группа националистов, пытаясь перегруппироваться для отражения атаки российских военнослужащих, понесла большие потери и была вынуждена отступить. В результате грамотных и своевременных действий, Алавдинову и его группе удалось прорвать окружение и вывести из наших военнослужащих в безопасное место, где раненым была оказана первая помощь. Вернувшись на позиции своего подразделения, сержант продолжил оборонять новые рубежи от украинских боевиков.Противник неоднократно, на протяжении нескольких дней, предпринимал попытки отбить занятые нашими военнослужащими позиции. В ходе одного из оборонительных боев сержант Мухтар Алавдинов получил ранение, но не смотря на это, продолжил сражаться. Только после окончания боя, когда атака националистов была отражена, эвакуировался в госпиталь».

ВЫЯВИЛ И УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Прапорщик Магомед Баширов

«Группа российских военнослужащих, в состав которой входил ротный фельдшер прапорщик Магомед Баширов, выполняла боевую задачу в районе одного из населенных пунктов, который необходимо было освободить от украинских боевиков. Продвигаясь по заданному маршруту в лесополосе, Магомед заметил хорошо вооруженную группу украинских националистов, готовящихся к диверсии в тылу российских войск. Баширов немедленно доложил командиру о группе противника. Оценив обстановку, командиром группы было принято решение вступить в бой с украинской диверсионно-разведывательной группой. Застигнув противника врасплох, шквальным огнем российских военнослужащих огневые точки противника были уничтожены, что существенно снизило боевые возможности националистов. Во время боестолкновения Баширов под плотным огнем противника оперативно организовал вынос раненых товарищей с поля боя, после чего своевременно и на высоком профессиональном уровне оказал неотложную медицинскую помощь, и организовал их эвакуацию. Профессионализм и умение быстро сориентироваться в обстановке позволили прапорщику Магомеду Баширову спасти жизни товарищей».

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