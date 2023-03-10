Последние новости о ситуации вокруг Украины на 10 марта 2023 года: Удар возмездия сорвал поставки иностранного оружия Киеву, на Западе признали потери ВСУ

По данным Минобороны РФ, высокоточным оружием большой дальности (в т.ч. «Кинжалами») поражены украинские предприятия ОПК и объекты энергетики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Кинжал» под ребро западным поставкам оружия

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении упокоила более роты украинских военнослужащих, три бронемашины, два пикапа и САУ «Гвоздика». «Западной» группировкой войск на Купянском направлении поражены до двух рот украинских военнослужащих, две БМП, пять бронемашин и два автомобиля. «Южная» группировка войск на Донецком направлении уничтожила полторы роты «воинов света», три бронемашины, три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубицу Д-1 и гаубицу «Мста-Б». Группировка войск «Восток» отправила на небеса до 65 украинских бойцов, две бронемашины, два пикапа и гаубица Д-20. На Херсонском направлении разбиты четыре бронемашины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.

По данным Минобороны РФ, высокоточным оружием большой дальности (в т.ч. «Кинжалами») поражены украинские предприятия ОПК и объекты энергетики. Сорвана переброска резервов и иностранного вооружения. Разрушены заводы по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Три украинские ТЭС повреждены в четверг

9 марта на территории незалежной при воздушных ударах серьезные повреждения получили три теплоэлектростанции. Это подтвердил украинский энергохолдинг ДТЭК . В мэрии Харькова сообщили, что в городе не работает метро и остальной электротранспорт. Руководитель Минэнерго Украины Герман Галущенко доложил о повреждении энергообъектов в Киевской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях. Всего объекты критической структуры поражены в 7 регионах. Ваш свет — в конце тоннеля.

Киев наращивает силы в Запорожье

Евгений Балицкий, глава Запорожской области, сообщил, что 40-тысячная группировка ВСУ сосредоточена на севере региона. Вот что он заявил: «Мы видим группировку около 40 тысяч, они в районе Пришиба. Мы эту группировку видим, пока разрозненную. И понимаем, что эта сила куда-то пойдет». Балицкий сообщил, что российские войска создали глубоко эшелонированную линию обороны и готовы к отражению потенциального наступления. Поселок Пришиб - в 20 километрах от Васильевки, расположенной вблизи от линии соприкосновения в Запорожье.

Эрдоган лелеет идею посредничества Москва-Киев

Реджеп Эрдоган хочет устроить встречу Путина и Зеленского. Но сроки рандеву не обсуждались. В турецком МИД об устремлениях своего президента говорят так: «Мы напоминаем о готовности представить площадку для переговоров на высшем уровне между лидерами России и Украины. Об этом заявляет и наш президент, но о конкретных сроках и месте пока речи не идет». В Анкаре заявляют: «Эрдоган является единственным лидером, который, сохраняя нейтралитет, может поддерживать контакты с обеими сторонами. Конфликт входит во внешнеполитическую повестку президента».

На Западе вынуждены признать потери ВСУ

Financial Times констатирует: на Западе признали, что ВСУ несут потери повсеместные, многочисленные, во всех местах боевого соприкосновения. И приводит слова одного из военных чиновников НАТО: «Украина теряет много людей по всей линии соприкосновения». По данным Сергея Шойгу, украинская армия потеряла за февраль более 11 тысяч человек, в феврале потери ВСУ увеличились на 40 процентов по сравнению с январем. Западные СМИ признают, что в марте ВСУ потеряли в Артемовске (Бахмуте) значительную часть личного состава своих лучших бригад. Испанское издание El Pais признает, что ситуация для украинских подразделений в городе крайне тяжелая, связь в населенном пункте ограниченная и дорогая, отмечается хаотический отход войск. Но это ничего, ваше военное железо найдет применение на других рынках в других частях света.

Экс-министр обороны США послал бы Киеву F-16

85-летний Леон Панетта, бывший глава оборонного ведомства США, высказался за поставку незалежной истребителей F-1 в интервью итальянской Corriere della Sera. По мнению бакалавра политологии из Калифорнии, американские самолеты в руках рагулей - единственный способ привести Россию за стол переговоров. В то же время экс-министр признал, что «время не на нашей стороне». А ведь когда-то это человек руководил ЦРУ и будто бы разрабатывал операцию по устранению Бен Ладена. Да, время не щадит никого...

На востоке Германии беженцев ненавидят

Немецкий портал MDR сообщает, что беженцы из незалежной сталкиваются с оскорблениями и нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии. Все чаще поступают сведения о конфликтах на парковках из-за «дорогих машин» с украинскими номерами. Их водителям немцы предъявляют требования отправить деньги на Украину и валить прочь из фатерлянда. Зафиксированы десятки случаев, когда автомобилям с украинскими номерами прокалывали шины. При том в немецком Веймаре работники благотворительных кухонь поведали, что украинские беженцы кидаются в них продуктами и хамят из-за «пятнышка на яблоке». Яблоки — в рот, машины — на фронт.

Рига поддержит Киев старыми тачками, отобранными у алкоголиков

Портал Delfi сообщает, что Латвия отправила самостийной первую партию из 8 авто, конфискованных у пьяных водителей. Ранее сейм этой прибалтийской страны принял поправки к закону о поддержке Украины, по которым можно безвозмездно передавать Киеву конфискованные у пьяных водил машины. Источник в латвийском правительстве сообщил: «8 марта на Украину отправились первые восемь автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Они переданы в распоряжение общества Agendum, которое доставит их защитникам Украины». В первой партии — джипы и пикапы Volvo Honda, Opel, Toyota, Volkswagen возрастом от 22 до 12 лет. Их общая стоимость - 18,5 тысячи евро. Хорошее подспорье ВСУ.

ВСУ бьет по Херсонщине запрещенными боеприпасами

Владимир Леонтьев, глава Новокаховского городского округа, сообщил, что ВСУ начали забрасывать запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы на территории двух городов при помощи РСЗО. Леонтьев заявил: «Активизировалось использование украинской стороной запрещенных боеприпасов и мин на территории Новокаховского и Каховского городских округов. Кассетные боеприпасы попадают на левый берег с помощью РСЗО. Это и мины индукционные, которые срабатывают на магнитные, на электромагнитные поля». Но русское поле не каждая мина перелетит.

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