По данным Минобороны РФ, высокоточным оружием большой дальности (в т.ч. «Кинжалами») поражены украинские предприятия ОПК и объекты энергетики.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении упокоила более роты украинских военнослужащих, три бронемашины, два пикапа и САУ «Гвоздика». «Западной» группировкой войск на Купянском направлении поражены до двух рот украинских военнослужащих, две БМП, пять бронемашин и два автомобиля. «Южная» группировка войск на Донецком направлении уничтожила полторы роты «воинов света», три бронемашины, три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубицу Д-1 и гаубицу «Мста-Б». Группировка войск «Восток» отправила на небеса до 65 украинских бойцов, две бронемашины, два пикапа и гаубица Д-20. На Херсонском направлении разбиты четыре бронемашины, пять автомобилей и две гаубицы Д-30.
По данным Минобороны РФ, высокоточным оружием большой дальности (в т.ч. «Кинжалами») поражены украинские предприятия ОПК и объекты энергетики. Сорвана переброска резервов и иностранного вооружения. Разрушены заводы по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
9 марта на территории незалежной при воздушных ударах серьезные повреждения получили три теплоэлектростанции. Это подтвердил украинский энергохолдинг ДТЭК . В мэрии Харькова сообщили, что в городе не работает метро и остальной электротранспорт. Руководитель Минэнерго Украины Герман Галущенко доложил о повреждении энергообъектов в Киевской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях. Всего объекты критической структуры поражены в 7 регионах. Ваш свет — в конце тоннеля.
Евгений Балицкий, глава Запорожской области, сообщил, что 40-тысячная группировка ВСУ сосредоточена на севере региона. Вот что он заявил: «Мы видим группировку около 40 тысяч, они в районе Пришиба. Мы эту группировку видим, пока разрозненную. И понимаем, что эта сила куда-то пойдет». Балицкий сообщил, что российские войска создали глубоко эшелонированную линию обороны и готовы к отражению потенциального наступления. Поселок Пришиб - в 20 километрах от Васильевки, расположенной вблизи от линии соприкосновения в Запорожье.
Реджеп Эрдоган хочет устроить встречу Путина и Зеленского. Но сроки рандеву не обсуждались. В турецком МИД об устремлениях своего президента говорят так: «Мы напоминаем о готовности представить площадку для переговоров на высшем уровне между лидерами России и Украины. Об этом заявляет и наш президент, но о конкретных сроках и месте пока речи не идет». В Анкаре заявляют: «Эрдоган является единственным лидером, который, сохраняя нейтралитет, может поддерживать контакты с обеими сторонами. Конфликт входит во внешнеполитическую повестку президента».
Financial Times констатирует: на Западе признали, что ВСУ несут потери повсеместные, многочисленные, во всех местах боевого соприкосновения. И приводит слова одного из военных чиновников НАТО: «Украина теряет много людей по всей линии соприкосновения». По данным Сергея Шойгу, украинская армия потеряла за февраль более 11 тысяч человек, в феврале потери ВСУ увеличились на 40 процентов по сравнению с январем. Западные СМИ признают, что в марте ВСУ потеряли в Артемовске (Бахмуте) значительную часть личного состава своих лучших бригад. Испанское издание El Pais признает, что ситуация для украинских подразделений в городе крайне тяжелая, связь в населенном пункте ограниченная и дорогая, отмечается хаотический отход войск. Но это ничего, ваше военное железо найдет применение на других рынках в других частях света.
85-летний Леон Панетта, бывший глава оборонного ведомства США, высказался за поставку незалежной истребителей F-1 в интервью итальянской Corriere della Sera. По мнению бакалавра политологии из Калифорнии, американские самолеты в руках рагулей - единственный способ привести Россию за стол переговоров. В то же время экс-министр признал, что «время не на нашей стороне». А ведь когда-то это человек руководил ЦРУ и будто бы разрабатывал операцию по устранению Бен Ладена. Да, время не щадит никого...
Немецкий портал MDR сообщает, что беженцы из незалежной сталкиваются с оскорблениями и нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии. Все чаще поступают сведения о конфликтах на парковках из-за «дорогих машин» с украинскими номерами. Их водителям немцы предъявляют требования отправить деньги на Украину и валить прочь из фатерлянда. Зафиксированы десятки случаев, когда автомобилям с украинскими номерами прокалывали шины. При том в немецком Веймаре работники благотворительных кухонь поведали, что украинские беженцы кидаются в них продуктами и хамят из-за «пятнышка на яблоке». Яблоки — в рот, машины — на фронт.
Портал Delfi сообщает, что Латвия отправила самостийной первую партию из 8 авто, конфискованных у пьяных водителей. Ранее сейм этой прибалтийской страны принял поправки к закону о поддержке Украины, по которым можно безвозмездно передавать Киеву конфискованные у пьяных водил машины. Источник в латвийском правительстве сообщил: «8 марта на Украину отправились первые восемь автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Они переданы в распоряжение общества Agendum, которое доставит их защитникам Украины». В первой партии — джипы и пикапы Volvo Honda, Opel, Toyota, Volkswagen возрастом от 22 до 12 лет. Их общая стоимость - 18,5 тысячи евро. Хорошее подспорье ВСУ.
Владимир Леонтьев, глава Новокаховского городского округа, сообщил, что ВСУ начали забрасывать запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы на территории двух городов при помощи РСЗО. Леонтьев заявил: «Активизировалось использование украинской стороной запрещенных боеприпасов и мин на территории Новокаховского и Каховского городских округов. Кассетные боеприпасы попадают на левый берег с помощью РСЗО. Это и мины индукционные, которые срабатывают на магнитные, на электромагнитные поля». Но русское поле не каждая мина перелетит.
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