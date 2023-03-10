«Не голоден, а ем»: как наши эмоции, привычки и уловки маркетологов заставляют покупать ненужные продукты

Наш выбор продуктов и блюд действительно меняется в зависимости от эмоционального и психологического состояния Фото: Shutterstock

Как мы выбираем еду? Разумеется, хочется что-нибудь повкуснее. Рядом встает ограничитель: цена продуктов или готового блюда. Но кроме этих двух условий, которые всегда считались главными, все большее влияние на выбор современного человека оказывают еще несколько факторов. По данным исследователей пищевого поведения это:

- состояние здоровья («сахар вредит и фигуре, и поджелудочной, и коже - возьму вместо тортика фруктовый салат»),

- безопасность продуктов («тут столько консервантов и красителей - поищу что-то понатуральнее»),

- личный опыт человека,

- настроение.

Последние два пункта выглядят особенно любопытными. Как наше эмоциональное состояние и привычки влияют на пищевое поведение? И можно ли сделать так, чтобы именно здоровое питание было в удовольствие? Об этом мы поговорили с семейным терапевтом, клиническим психологом-диетологом, нутрициологом, членом Национальной ассоциации диетологов Анной Ивашкевич.

УЗНАЙ СЕБЯ: НЕ ГОЛОДЕН, А ЕМ

- Наш выбор продуктов и блюд действительно меняется в зависимости от эмоционального и психологического состояния, - говорит эксперт. - Также влияют окружение, помещение, в котором мы находимся, и антураж вокруг. Вот несколько примеров характерного пищевого поведения - все они связаны с неосознанным потреблением в силу сложившихся паттернов (моделей). Узнаете себя?

1. Идем в кино - берем попкорн или чипсы.

2. В ресторане или кафе после основного блюда заказываем десерт - «потому что так принято».

3. Вечером тяжелого дня выпиваем бокал вина - потому что «заслужили».

4. Заказываем пиццу или фаст-фуд, потому что находимся в подавленном настроении и «можно позволить себе немного лишнего».

5. Съедаем плитку шоколада «для подъема настроения».

- Мы даже не задумываемся о том, что половина продуктов, которые употребляем на протяжении дня, никак не связаны с чувством голода, - резюмирует Анна Ивашкевич.

ОЖИРЕНИЕ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

- Классическая ситуация из нашего детства: ребенок не хочет есть суп, - описывает эксперт. - Родители уговаривают съесть хотя бы пару ложек. Если не помогает, то многие прибегают к схеме: «съешь суп, получишь сладкое». Дальше похожие истории с поощрением: «получишь хорошую оценку в школе, купим тебе мороженое», «уберешь в комнате – дадим шоколадку».

Когда мы вырастаем, начинаем сталкиваться с проблемами на работе или в личной жизни, то по привычке пытаемся «договориться с собой» по этой же схеме из детства. «Доделаешь этот отчет, можно будет выпить вина», «день был тяжелый, закажу себе на ужин гамбургер» и т.д.

«Сохранившийся паттерн (модель поведения) сопровождает нас и во взрослой жизни. Если запустить эту проблему, ничего не предпринимать, то может грозить компульсивное переедание (человек не может остановиться, хотя уже сыт. - Ред.), увеличение веса и даже ожирение», - предупреждает психолог-диетолог. Что же делать?

ВЫРАБАТЫВАЕМ «РЕФЛЕКС ИЗУЧЕНИЯ ЭТИКЕТКИ»

Наша задача - разумно относиться к еде. Как минимум, это значит: избежать лишних перекусов, когда реально не голоден, переедания по психологическим причинам. А также - перестать покупать продукты, способные навредить здоровью.

- Сегодня огромное влияние на наш выбор оказывают реклама и упаковка. Маркетологи, что называются, играют на эмоциях покупателей. Если человек видит надпись «домашний», «натуральный», «свежезапеченный», «без ГМО», «без сахара», то он с большей вероятностью выберет именно этот продукт, - говорит Анна Ивашкевич.

Однако важно не полагаться на первые эмоции. Не ограничивайтесь прочтением названия и привлекательного описания большими буквами, советует эксперт. Взгляните на этикетку с составом продукта - тут могут поджидать сюрпризы. Например, громкое заявление «без сахара» обернется присутствием искусственных подсластителей. «КП» недавно писала, какую угрозу они несут для здоровья. Посмотрите на количество искусственных ароматизаторов, консервантов, калорийность.

В идеале нужно выработать у себя рефлекс прочтения этикетки. «Если что-то из указанного в составе вызывает у вас сомнения, воздержитесь от покупки такого продукта», - рекомендует диетолог.

НА ЗАМЕТКУ

И вкусно, и полезно

- Не стоит думать, что все полезное не вкусно, - улыбается эксперт. - На самом деле есть масса способов сделать здоровую еду такой, что пальчики оближешь. Самые простые примеры: в утреннюю овсяную или другую кашу добавляйте сухофрукты, ягоды (можно размороженные), орехи, шоколадную крошку (желательно из горького шоколада). Овощной салат, запеченные овощи или индейку можно приготовить с домашним соусом, орехами. Здоровое питание ни в коем случае не ограничивается отварной куриной грудкой без соли.

От редакции: немало вкусных и полезных рецептов можно найти на сайте KP.RU в разделе «Здоровье».

В МАГАЗИН - НА СЫТЫЙ ЖЕЛУДОК

Исследования показывают: голодные люди гораздо чаще делают необдуманные покупки, берут лишние продукты. А потом и съедают лишнего. Чтобы этого избежать, перед походом в супермаркет желательно перекусить. Если нет такой возможности - составьте список необходимого и четко придерживайтесь его.

Кстати, так же эксперт советует поступать и перед походом в кафе или ресторан, особенно с компанией. Чтобы не задерживать заказ, порой мы выбираем блюда необдуманно. А потом сожалеем. «Сейчас все заведения выкладывают в общий доступ (на сайте, в соцсетях) свое меню. Просмотрите его заранее - так вам будет проще сориентироваться на месте и избежать импульсивных решений», - отмечает Анна Ивашкевич.

УПРАВЛЯЕМ ЭМОЦИЯМИ

Этот пункт один из самых сложных в исполнении, признает психолог. Всякий раз, когда тянет перекусить, особенно чем-то нездоровым, в идеале нужно задать себе вопрос: почему я этого хочу? Например: вы берете чипсы и сухарики, когда собираетесь смотреть любимый сериал, потому что голодны или привыкли жевать что-то перед телевизором? В первом случае лучше полноценно поужинать. Во втором - воздержаться.

- Отказываться от давних привычек будет сложно. Нередко случаются срывы, - предупреждает Ивашкевич. - Поэтому я советую избавляться от сложившихся моделей пищевого поведения постепенно. Вот, какие подходы вам могут пригодиться:

* зачастую труднее всего расстаться с кондитерскими изделиями. Для снижения стресса подойдет замена на менее вредные продукты. Скажем, вместо калорийного пирожного (в составе которого, скорее всего, будут неполезные трансжиры. - Ред.) можно взять мармелад, ягодную пастилу, зефир, сухофрукты;

* добавляйте в чай мяту. Эфирные масла, входящие в ее состав, снижают аппетит и подавляют ощущение голода. К тому же мята действует как мягкое успокоительное, а снижение тревожности помогает в борьбе с перееданием;

* если вы привыкли заедать стресс, попробуйте перейти на овощную нарезку. Приготовьте палочки или колечки огурца, сельдерея, болгарского перца, моркови. Сделайте домашний соус на основе оливкового масла, специй (например, тимьяна, розмарина, базилика) и добавьте натуральный йогурт. Этот перекус будет полезным и насытит на долгое время.