СТС нанял скалолазку-шпионку для промо сериала

На днях сотрудники 26-этажного здания Golden Gate у станции метро «Римская» и случайные прохожие стали свидетелями необычной сцены: с крыши на тросах спускался двойник Ирины Пеговой, сыгравшей главную героиню в новом сериале СТС «Моя мама — шпион». И сама сцена, и образ девушки (латексный костюм и бигуди), повторяли ки-арт комедии, который на следующий день появился на билбордах по всей России. При этом скалолазка держала плакат «Мне стёрли память!».

Видео, снятое сотрудниками здания, начало распространяться по сети. Историю подхватили городские телеграм-каналы, и только на следующий день СТС рассказал, что именно произошло).

На подготовку к нестандартному промо ушёл месяц. В процессе было отсмотрено больше двадцати высотных зданий. В итоге выбор пал на бизнес-центр Golden Gate. На спуск с 26-этажного здания промышленный альпинист Дина Гарина, загримированная под Ирину Пегову, потратила 17 минут при ветре в 11 метров в секунду.

Каскадёрскими трюками удивят и герои нового сериала, премьера которого состоится 13 марта в 19:00 на СТС. По сюжету 17-серийного комедийного экшена скромная домохозяйка Даша Цветаева (Ирина Пегова) забыла, что когда-то была звездой спецотдела внешней разведки. После активации памяти, стёртой двадцать лет назад, к ней возвращаются бойцовские навыки, а вместе с ними и дерзкий характер. Теперь её не узнает муж-дантист (Георгий Дронов), властная свекровь (Ирина Розанова) и наглый сосед (Владимир Епифанцев). Кроме перемен в личной жизни, новую Дашу ждут поиски разведчика-предателя в компании брутального коллеги по спецотделу и экс-жениха (Владимир Вдовиченков).