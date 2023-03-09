Экс-мэр Читы Александр Сапожников рассказал, как попал под обстрел на передовой: "На "участке смерти" по нам начал бить танк. Было страшно"

Экс-мэр Читы Александр Сапожников и Александр Гамов Фото: Андрей МИНАЕВ

«ВСТАТЬ С КРЕСЛА КОЖАНОГО»

- Вы похудели, Александр Михайлович?

- Ну, чуть-чуть.

- А что у вас за часы, кстати - командирские?

- Нет, простые часы с подсветкой такой небольшой, чтобы сильно не светились.

- Вы, когда отправлялись в зону СВО, были старшим прапорщиком. А сейчас, наверное, как минимум — майор?

- Лейтенант. Мне 19 декабря присвоили первое офицерское звание.

- А вы как-то это дело обмывали или там это нельзя?

- Конечно, офицеры должны очередные звания обмывать. Ну, звездочки, стаканы, как положено. Представляешься. Это традиция, военная...

- А вообще, в зоне спецоперации Сапожниковых много, таких, как вы?

- Да. Даже в моем полку есть Сапожников.

Капитан по званию и мой земляк, из Забайкалья, по профессии адвокат.

- А вы по профессии мэр.

- Да. У каждого, кто там рядом со мной - свой характер. Я, например, всегда быстро принимаю решения. Меня так приучила моя бабушка, ветеран Великой Отечественной войны. Я ею очень сильно гордился. Вот я и принял решение - встать с кресла кожаного…

- А у вас кожаное кресло было?

- Да. И пойти в зону спецоперации, не каждый может это сделать. Но, когда Родина зовет, это должен сделать любой из мужчин. Хотя я с уважением отношусь к любому решению, потому что у каждого за спиной и семья, и дети, и работа.

- А добровольцев, таких как Сапожников, много?

- Да практически у меня в полку все мобилизованные…

- Вашу должность нынешнюю можно назвать?

- Да, это не секрет. Я инженер службы, на которой лежат заботы по поставкам артиллерийского вооружения, боеприпасов.

- А кто ваши сослуживцы?

- А у нас одни дальневосточники. Это Бурятия, Забайкалье, Приморье, Чукотка… Все мы - в одном полку. Для меня это тоже большая гордость. Потому что и сибиряки, и дальневосточники, они…

- Москву спасали.

- Да. И Сталинград. Это были ключевые бои.

Экс-мэр Читы Александр Сапожников Фото: Андрей МИНАЕВ

СЕЛА ПОЛУРАЗРУШЕНЫ, А ПАМЯТНИКИ НЕ ТРОНУТЫ

- Вы уже с ноября на передовой. Что ещё - удивляет, поражает?..

- Я до глубины души удивлен и благодарен людям, которые на территориях, где идет СВО, жили и живут. Они сохранили памятники воинам Великой Отечественной.

Полуразрушенные села стоят, а памятники не тронуты. Вот люди не давали, скорее всего.

Но очень меня разочаровало, что разрушены часовни и церкви. Без веры человек – это страшно. Я был удивлен.

Где наши деды там в 1943-м прошли, освобождали, теперь мы там. Когда останавливаемся возле памятника, стоим молча и смотрим. И каждый, наверное вспоминает своих родных.

- Вы - свою бабушку?

- Обязательно.

ВОДИТЕЛЬ КУЗЯ — ЕЗДИТ НОЧЬЮ БЕЗ ФАР 100 КМ в ЧАС

- Есть потери в вашем полку?

- Там, где я был, нас поменяли с передовой, царство небесное ребятам, двое у нас погибших. Мы одного парня вывозили с позывным Отец, 22 года, мой земляк, акшинский парень.

- Акша – это райцентр в Забайкалье?

- Да. Он у нас в машине умер, мы его не довезли. Днем тяжело вывозить раненого. Но мы так решили, зам. командира со мной там был, позывной Дед у него.

Сели с ним в машину, кстати, в тот внедорожник Ford Ranger, который подарил мой друг, мэр Якутска. Ему большое спасибо.

Мы там под минометным обстрелом постоянно, и если двигались, то только ночью. Потому что мы стоим очень близко с местом, где находятся нацисты (я по-другому не назову). Ну, и не довезли.

До этого я ещё одного однополчанина вывозил… Его завалило в здании, сразу, мгновенно он погиб.

- Страшно после такого бывает?

- Безусловно, я честно скажу. Не боятся только дураки, как говорят.

Вот со мной служат водители троллейбусов, учителя, врачи из наших больниц. Для меня большая честь находиться с такими ребятами в одном полку.

Александр Сапожников рассказал, как попал под обстрел на передовой Фото: Андрей МИНАЕВ

- То есть сначала они ушли по мобилизации, учителя, водители, а потом мэр?

- Вообще-то мэр Читы был председателем городской призывной комиссии по должности.

- Интересно, когда воины, бывшие учителя, водители видят мэра своего, они вам козыряют? У них какие звания?

- Нет, у нас всё по позывным практически. Но с уважением. Мы все друг к другу относимся с уважением. Ценим каждого. Потому что человек с тобой на первой линии, на передовой.

«И ПО НАМ НАЧАЛ РАБОТАТЬ ТАНК»

- У нас есть водитель, Кузя позывной.

- Кузя?

- Да. Он едет ночью на машине 100 км в час без фар. Мы не включаем фары. Он видит дорогу даже так. Мы до сих пор удивляемся, как он это делает. Он нас вывозит и завозит. И боеприпасы, и продукты.

- Сколько ему лет, Кузе?

- Ему за 30. Двое детей. И сейчас мы взяли второго водителя, якут, Белый позывной. Молодцы ребята, я горжусь, что с ними служу. Очень смелые.

Мы с ними попадали под обстрел, в нас танк стрелял. Когда первый выезд у нас был, мы 300-го везли, ребят на замену – ну, помыться, боеприпасы получить...

Сначала был обстрел, где мы разгружались, мы в подвалы быстро спрятались, переждали, потом - в машину.

Там есть на этой дороге 2 километра 700 метров, такой участок смерти, открытая местность.

И по нам начал работать танк. Первый выстрел был вперед, второй чуть-чуть назад, третий еще ближе к машине. Но мы проскочили. Было очень страшно, конечно. Танк бьет прицельно.

На второй день тоже был выезд, заезд. Мы думали, что танк ушел, а он и второй раз по нам отработал. Но, слава Богу, живы.

И очень важно – заботиться друг о друге. Даже спрашиваешь: «Как дела, боец, как дома, как дети?» - «Да, все нормально». Это тоже важно. Всегда надо спрашивать, проявлять заботу. Мы же одно целое, одна военная семья.

«КОРМЯТ ХОРОШО, СНАРЯДОВ ХВАТАЕТ»

- У вас всего хватает?

- Всё есть. Кормят очень хорошо. Вода в бутылках 1,5 литра. Сок в коробочках.

- Какой?

- Яблочный, виноградный, апельсиновый. Разный сок.

- Это не только лейтенантам, а всем?

- Всем. Сыр, сок, масло, одноразовый идет брикетик, крупы, хлеб, вода, щи, борщ, солянка в банках, курочка в баночках. Очень вкусная, кстати, курица. Тушенка. То есть кормят очень хорошо. Представляете, всё это доходит в каждый окоп.

И - подарки. Честно сказать, я был удивлен, приятно было, когда на Новый год нам давали подарки каждому от Министерства обороны. Там был сыр, колбаса, открытка.

- А по 100 грамм было?

- Нет, у нас насчет спиртного... Должна быть трезвая голова всегда. И, кстати, подарки 23 февраля хорошие были.

- А там что?

- То же самое – колбаса, сыр… Ну, здорово, хорошие подарки.

Я даже так скажу. Когда президент выступал на Новый год, у нас получилось поставить телевизор. Это было, знаете…

Политобозреватель KP.RU Александр Гамов встретился с градоначальником, ушедшим добровольцем в зону СВО Фото: Андрей МИНАЕВ

- В окопе, что ли?

- Там, где мы находились, так было тяжело найти телевизор, подключить, настроить антенну, когда вокруг одни эти украинские каналы, где этот говор, мы же его плохо понимаем.

А потом и Послание. Вот я не только в нашем полку, но и в других бригадах спрашивал: «Смотрел?» - «Да, смотрел», «По радио слушал». От первого слова до последнего.

- А снарядов хватает?

- Всё хватает.

- Некоторые жалуются - там того нет, сего не хватает.

- Понимаете, иногда бывает, если идут обстрелы, невозможно довезти.

Я по себе скажу.

Мы такого не ощущаем. Ни разу такого не было, честно. Магазинов, боеприпасов со мной всегда достаточно, гранаты. Хоть цинк за собой носи, сколько унесешь, столько и неси.

- А беспилотники, тепловизоры?

- Что касается квадрокоптеров, ночных прицелов видения… Не каждый может с ними работать…

- У вас есть?

- Конечно, есть.

- И спецы имеются?

- Да, ребята, которых обучали у нас в Песчанке (пункт подготовки военных под Читой. - А.Г.). Замечательные спецы. Мы видим позиции «укропов», всё видим.

И ночники у нас есть. Не сказать, что у каждого, но каждому и не надо, надо либо командиру отделения, либо старшему на позиции.

Буквально недавно мне отправили два ночных прицела, письма детей, носки вязаные. Наш Народный фронт забайкальский. Прямо мне туда пришло. Я ребятам раздал, сказал: «Вот, от наших земляков». С Чукотки приходит.

- То есть это греет, что это ваши?

- Да, идет, идет постоянно гуманитарка. Где-то продукты, где-то дизельные станции.

Я, конечно, не хочу сказать, что нам все должны это везти. Люди иногда последнее свое отдают.

- А почта работает?

- Все работает, посылки приходят.

«ЛЕОПАРДЫ» ЖДЕМ, ХОТИМ УГНАТЬ»

- А натовских «Леопардов» вы пока не видели?

- Нет. Только на картинке.

- А слабые места этих танков изучили уже? Встречать готовитесь?

- Мы не то что знаем, у нас полностью есть документация на все, что в войсках противника. Тем более — на «Леопард».

- Да? И как, они страшные?

- Ну, какие страшные? Они в грязи увязнут, да и всё. Я уверен в этом.

У нас же техника - по таким дорогам на ней проезжаем. Честно сказать, вот едешь и думаешь: сейчас утонешь. А проезжает.

- Мы не военную тайну сейчас выдаем натовцами?

- Нет. А артиллеристы наши? Они же разберут «Леопард» моментально.

- В каком смысле?

- Ну, подобьют, значит. А надо будет, и захватят. Долго, что ли?

- Губернатор Забайкалья Осипов даже премии какие-то за это учредил.

- Да, я слышал. Конечно, у всех ребят желание его чужой танк утащить. А почему бы нет?

- Я что-то заговорился, вам же на позиции, наверное, пора. Спасибо за встречу.

- И - вам. За поддержку.

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