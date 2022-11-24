Герой спецоперации «Z» старшина медслужбы Воронцова под артогнем спасала раненых.

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто хорош для первой роли, не годен для второй!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил предугадывать события: «Великие приключения начинаются, от малых причин».

РАЗБИЛ ШТУРМОВОЙ ОТРЯД ВРАГА

Лейтенант Алексей ТИМОШЕНКО

«Командир взвода лейтенант Алексей Тимошенко получил указание провести разведку направления возможного наступления противника. Скрытно выдвинувшись с подчиненными, Алексей занял удобную наблюдательную позицию на возможном направлении движения техники противника. Грамотно выбранная лейтенантом Тимошенко позиция позволила обнаружить движение штурмового отряда противника на легкобронированной технике и не демаскировать свои позиции. Передав координаты колонны минометной батарее, Алексей Тимошенко принял решение, используя элемент неожиданности, атаковать колонну. Завязав бой, Алексей остановил движение штурмовой группы, что позволило минометной батарее вести прицельный огонь по колонне. Противник понес значительные потери в технике и личном составе и был вынужден отступить, бросив технику. Оперативные и грамотные действия лейтенанта Тимошенко позволили нанести значительные потери противнику и не допустить потерь среди его подчиненных».

ВЫТАЩИЛ ИЗ-ПОД ЗАВАЛА ТОВАРИЩЕЙ

Старший лейтенант Михаил ПОПОВИЧ

«Старший лейтенант Михаил Попович выполнял задачи в составе подразделения по обороне позиций наших войск. Противник вел массированный артиллерийский обстрел на всю глубину обороны. По командному пункту был нанесен массированный артиллерийский удар реактивной системой залпового огня. Старший лейтенант Попович в результате обстрела был ранен. Несмотря на полученное осколочное ранение, оказал медицинскую помощь пострадавшим товарищам и вытащил из-под обломков горящего здания 5 раненых военнослужащих».

ПОД АРТОГНЕМ СПАСАЛА РАНЕНЫХ

Старшина медицинской службы Оксана ВОРОНКОВА

«С первых дней специальной военной операции старшина медицинской службы Оксана Воронкова неоднократно быстро, своевременно и на высоком профессиональном уровне оказывала неотложную медицинскую помощь военнослужащим воздушно-десантной дивизии. Медицинский отряд, в составе которого действовала Оксана, двигался в составе колонны подразделения ВДВ в заданный район. Командиру отряда поступила информация, что тактический воздушный десант, взявший под контроль стратегически важный объект, ведет ожесточенные бои с многократно превосходящим числом противником. Было принято решение направить в район ведения боев за объект подвижную медицинскую группу, в состав которой была назначена Оксана. Ночью, скрытно, несмотря на непрекращающиеся обстрелы и деятельность вражеских диверсионных групп военные медики прибыли в заданный район и приступили к оказанию помощи раненых десантникам, обороняющим важный объект. Расположившись в одном из зданий, Оксана приступила к оказанию качественной медицинской помощи пострадавшим товарищам. Националисты, стремясь выбить российские войска с занятых позиций, нанесли сосредоточенный огневой удар по объекту. Часть снарядов легла в непосредственной близости от временного медицинского пункта, в результате чего здание частично обрушилось. Рискуя жизнью, в условиях ведения противником артиллерийских и минометных обстрелов Оксана лично на руках переносила раненых в безопасное место, после чего продолжила оказывать медицинскую помощь. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции старшина медицинской службы Оксана Воронкова награждена медалью «За отвагу»».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Третьему филиалу «Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - Центрального военно-клинического госпиталя им. А.А.Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации исполнилось 60 лет со дня его основания.

«Сегодня в госпитале созданы все необходимые условия для профессионального оказания медицинской помощи как военнослужащим и членам их семей, так и гражданскому населению Москвы и Московской области. Также в госпитале оказывается помощь военнослужащим получившие ранения при выполнении специальных задач в рамках проведения специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик», - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отмечают, что госпиталь внедряет новейшие технологии в обследовании, лечении и медицинской реабилитации больных. Он оснащен современным медицинским оборудованием, таким как ангиографическим комплексом, магниторезонансными и компьютерными томографами, аппаратами для ударно-волновой дистанционной литотрипсии, стоматологическими комплексами, современными рентгеновскими аппаратами и аппаратами для ультразвуковой диагностики, мониторными системами для интенсивного наблюдения и многим другим оборудованием.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1962 - год открытия госпиталя.

2 - поликлиники открыты при госпитале.

3 - клинических центра принимают его пациентов.

7 - диагностических отделения имеет.

33 - коечных отделения.

1200 - человек трудится в госпитале.

28 - заслуженных врачей Российской Федерации.

18 - кандидатов медицинских наук.

90 - процентов врачебного состава имеют высшие и первые квалификационные категории.

10 000 - пациентов ежегодно в госпитале получают квалифицированную медицинскую помощь.

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