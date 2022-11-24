Власти Литвы запретили Лободе въезд в страну

Светлана Лобода. Фото: соцсети.

Украинскую певицу Светлану Лободу признали в Литве персоной нон грата. О том, что артистку включили в список нежелательных лиц в стране, заявила пресс-секретарь главы МИДа Литвы Паулина Левицкайте. Исполнительница хита «Твои глаза», живущая сейчас в Юрмале, собиралась дать несколько концертов в соседнем государстве. Но теперь въезд в Литву для нее закрыт.

«После консультации с нашими украинскими партнерами мы добавляем певицу в список персон нон грата», – заявила Левицкайте телеканалу LRT.

Вопрос о статусе артистки встал после того, как она анонсировала свои гастроли в нескольких городах Литвы. У Светланы украинское гражданство, но после отъезда из России она поселилась в Латвии. По словам литовских властей, из-за этого, в отличие от российских артистов, на нее не распространяются автоматические запреты на въезд в республику.

В качестве причины отказа на въезд Лободе вменяют недостаточно активные высказывания против России. По словам министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, позиция Лободы по отношению к действиям России на Украине непонятна. Литовский чиновник напомнил, что в Латвии организаторы некоторых мероприятий сами отменили выступления певицы. Министр призвал представителей шоу-бизнеса Литвы сделать то же самое.

Ранее Лобода публично заявила, что не собирается отказываться от русского языка. Многие осудили певицу за то, что, симпатизируя Украине, она, тем не менее, продолжает петь на русском. В ответ исполнительница сообщила, что не будет отказываться от языка, на котором говорит с детства. Певица отметила, что понимает позицию своих соотечественников, но не поддерживает ее полностью.

«Не буду отказываться от русского языка. Я всю жизнь говорю на русском языке, моя семья говорит на русском, все мои друзья и близкие говорят на русском. Многие переходят сейчас на украинский как принципиальная позиция, я их понимаю, но моя аудитория очень широкая – люди, живущие по всему миру, они хотят слышать от меня и русские песни, и украинские песни», - заявила Лобода.

Светлана с дочками Тильдой и Евой. Фото: соцсети.

Светлана покинула Россию сразу после начала спецоперации на Украине. Певица эмигрировала в Латвию. Артистка с дочками поселилась в Юрмале, где она купила дом. Певица не скрывает, что, уехав из России, она лишилась баснословных заработков и статуса суперзвезды. Например, только за концерт в новогоднюю ночь в Барвихе она получила гонорар порядка 20 миллионов рублей.

- Да, я была номер один в России. Я не преуменьшаю значимость того карьерного роста, того пути, который был там, тот успех, который Россия мне дала, - отметила Лобода.

Сейчас же певица дает редкие концерты, которые не идут ни в какое сравнение с ее прежде насыщенным гастрольным графиком. Ее дочери тоже вынуждены приспосабливаться к новой жизни. Они очень скучают по своим друзьям в Москве и с трудом привыкают к жизни в Латвии. Девочки просят маму вернуться в Россию. Лободе пришлось объяснять старшей дочери Еве, почему она больше не может увидеться со своими российским друзьями.

- Очень тяжело, дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много с ней об этом разговаривала. Объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: «Мам, я очень скучаю по своим друзьям», - говорит Лобода.