Это семейное: Никита Ефремов признался в алкогольной зависимости

Никита Ефремов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Никита Ефремов рассказал, что у него есть зависимость, от которой он пытается избавиться. Актер признался, что борется с алкоголизмом. В свое время Никита слишком часто прикладывался к бутылке, но со временем он осознал, что эта привычка губит его.

«Долго употреблял алкоголь в чрезмерном количестве. Когда я осознал наличие этой проблемы и признался в этом прежде всего самому себе, то бороться с недугом стало проще. К сожалению, алкоголизм в России - большая беда, и о ней надо говорить открыто», - рассказал актер накануне выхода в прокат своего нового фильма «Сестры».

Артист признался, что пользуется помощью психологов. Они помогают ему избавиться не только от тяги к спиртному, но и от неконтролируемых приступов агрессии.

«У меня есть специалисты по всем проблемам. И своим друзьям я советую того или иного специалиста. С помощью методов психологии, например, ударов палкой в подушку я избавляюсь от накопившейся агрессии. Еще кричу в лесу», - рассказал Никита.

Вероятно, осознать всю глубину своего пристрастия к спиртному артисту помог пример его семьи. Его отец Михаил Ефремов начал выпивать еще со школы, и с годами стал не только алкоголиком, но и наркоманом. Сейчас актер отбывает срок за пьяное ДТП. В нетрезвом состоянии за рулем он попал в аварию, в которой погиб человек.

Дедушка Никиты - основатель театра «Современник» и художественный руководитель Московского Художественного театра Олег Ефремов также страдал от алкогольной зависимости. С годами знаменитый актер заработал целый букет болезней: эмфизема легких, язва кишечника, боли в ногах. Врачи категорически запретили ему пить. Но Олег Ефремов просто свел количество употребляемого алкоголя к минимуму (в его собственном понимании). За два года до смерти его дневной нормой стала бутылка виски с минералкой и пачка «Мальборо».

Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум на премьере фильма "Сестры". Фото: Борис КУДРЯВОВ

В мистическом триллере «Сестры» Никита Ефремов и актриса Ирина Старшенбаум играют супругов. На первый взгляд, у них все хорошо: Аня и Андрей женаты и растят маленького сына. Она печет на дому торты на заказ и продает их через соцсети, у него – высокооплачиваемая работа. Андрей хорошо обеспечивает семью и кажется любящим мужем. Но на самом деле Аня давно страдает от скрытой агрессии мужа, который избивает ее. Доведенная до отчаяния женщина ищет способ избавиться от обидчика, и в итоге ей на помощь приходят темные мистические силы.

На премьере Никита Ефремов рассказал, что роль в «Сестрах» позволила ему по-новому взглянуть на самого себя. По словам актера, он не оправдывает своего героя, но отлично понимает, почему он стал таким. В каждом человеке уживается и хорошее, и плохое. И только от него самого зависит, какая именно сторона – светлая или темная – перевесит в итоге.