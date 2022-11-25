Израильский суд утвердил завещание, по которому вдова получила лишь мелкую монетку

Когда же мужчина умер, выяснилось, что в наследство супруге он оставил лишь 10 агор

Израильтянин завещал жене, с которой не жил последние 40 лет, самую мелкую в стране монету – 10 агор (около 2 рублей).

Возмущенная решением умершего супруга, вдова отправилась в суд.

Пара, прожившая 23 года, вступила в брак в 1950 году. Муж оказался далеко не таким, как мечталось женщине, но она терпела: вначале надеялась, что все исправится, а позже, как водится, из-за детей.

Но, в конце концов, устав от рукоприкладства, супруга обратилась в полицию, и мужа-буяна выставили из дома.

Тем не менее, он продолжал исправно присылать жене деньги, а вот развод его ни капли не заботил.

Так они и прожили следующие 40 лет, даже не попытавшись сойтись заново.

Когда же мужчина умер, выяснилось, что в наследство супруге он оставил лишь 10 агор. Не иначе, как в насмешку.

Вдова обратилась в суд и попыталась доказать свои права на имущество умершего, но судья решил, что, несмотря на отсутствие официального решения о расторжении брака, образ жизни, который вела пара, нельзя назвать совместным ведением хозяйства.

Таким образом, просьбу женщины отклонили, а вот судебные издержки легли на ее плечи в полном объеме, и теперь ей придется заплатить 35 тысяч шекелей (более 600 тысяч рублей).